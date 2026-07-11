Gigant auto, lovit de cea mai mare scădere a livrărilor din ultimii patru ani. Skoda susține că restructurarea Volkswagen nu îi afectează activitatea

Producătorul ceh de automobile Skoda Auto, parte a grupului Volkswagen, a anunțat vineri că planul de restructurare al Volkswagen nu va avea, în acest moment, un impact direct asupra operațiunilor sale. Reacția vine după ce compania-mamă a prezentat un amplu program de reorganizare, care prevede reducerea gamei de modele și a capacității de producție.

„Această evoluție nu are niciun impact imediat asupra operațiunilor noastre. Activitatea continuă în condiții normale”, a transmis Skoda Auto într-un comunicat, citat de Reuters.

Compania, parte a grupului Volkswagen, a precizat că este în prezent a doua cea mai bine vândută marcă auto din Europa și că toate uzinele sale funcționează la capacitate maximă.

Planul de restructurare al Volkswagen, care a fost anterior contestat de sindicate, ar putea duce la eliminarea a aproximativ 100.000 de locuri de muncă, potrivit unor surse citate de Reuters.

Skoda Auto este unul dintre cei mai mari angajatori din Cehia, având peste 34.000 de salariați, iar industria auto reprezintă un sector-cheie pentru economia țării, puternic dependent de exporturile către piețele vest-europene. Analiștii avertizează însă că, deși restructurarea nu afectează deocamdată producătorul ceh, schimbările majore din cadrul grupului Volkswagen ar putea avea efecte indirecte asupra întregului lanț de furnizori și asupra economiei cehe.

Volkswagen, afectat de prăbușirea pieței din China

Și Volkswagen traversează o perioadă dificilă. Grupul german a raportat o scădere de 8,6% a livrărilor globale de autovehicule în trimestrul al doilea al anului, cea mai mare scădere trimestrială din ultimii patru ani.

În perioada aprilie-iunie, Volkswagen a livrat 2,077 milioane de vehicule, declinul fiind determinat în principal de prăbușirea vânzărilor din China, cea mai importantă piață a companiei. Livrările au scăzut aici cu 36,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, în condițiile în care piața auto chineză s-a contractat cu aproximativ 20%, conform sursei citate.

În schimb, constructorul auto a înregistrat creșteri pe alte piețe. Livrările au avansat cu 7,7% în America de Nord, cu 1,8% în Europa Occidentală și cu 6,7% în Europa Centrală și de Est.

Rezultatele evidențiază dificultățile cu care se confruntă cel mai mare producător auto european, într-un context marcat de concurența tot mai puternică a producătorilor chinezi de vehicule electrice. Volkswagen speră să își îmbunătățească performanțele în a doua parte a anului prin lansarea unei noi game de automobile dezvoltate special pentru piața chineză.

Compania intenționează să introducă peste 20 de modele cu propulsie alternativă pe piața chineză în acest an, însă analiștii atrag atenția că grupul continuă să depindă într-o mare măsură de vânzările de automobile cu motoare cu ardere internă, într-o piață dominată tot mai mult de vehiculele electrice.

Volkswagen se alătură astfel altor constructori auto germani, precum Mercedes-Benz, BMW și Porsche, care au raportat recent scăderi ale livrărilor pe piața chineză.