Body shamingul şi standardele de frumuseţe, o distorsionare a realităţii. Cazul Buhnici | SPECIAL

Încă din cele mai vechi timpuri, femeia a fost văzută drept un obiect de decor, ce trebuia să urmeze anumite tendinţe pentru a nu fi considerate „paria“ genului lor sau să se încadreze în anumite tipare. Chiar şi în secolul trecut, indiferent dacă te aflai în lumea democrată sau în cea comunistă, era promovat un tipar anume de femeie. În timp ce în Statele Unite se promova femeia casnică, frumoasă, suplă, care are grijă de familia ei, în ţările comuniste era mai mult decât atât: trebuia să se încadreze şi să fie cea mai bună în mai multe aspecte ale vieţii, inclusiv în carieră.

Un astfel de episod a avut loc recent, când George Buhnici, o figură publică, a făcut un derapaj extrem cu privire la imaginea femeii: „Serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea să nu aibă vergeturi. Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine“. O astfel de atitudine o întâlnim, din păcate, foarte des în ţara noastră, iar body shamingul a luat amploare în ultimii ani. Cori Grămescu, coach de lifestyle şi nutriţionist, susţine că ieşirea necontrolată a lui George Buhnici nu a fost un act singular. Aceasta subliniază faptul că „nu este normal să discutăm despre cum arată alţi oameni care nu ne-au cerut părerea în mod expres referitor la felul în care arată. Şi îndrăznesc să spun că şi atunci când ni se cere părerea despre un astfel de subiect, e important să răspundem cu tact şi blândeţe, pentru că nu ştim niciodată prin ce trece un om în legătură cu imaginea de sine“.

Astfel că, o afirmaţie, precum cea a lui George Buhnici care susţine că mersul la sală te scapă de vergeturi, chiar falsă fiind, poate avea un impact puternic asupra unei persoane care are probleme cu stima de sine şi vede drept imperfecţiune tot ceea ce nu se mulează pe standardele de frumuseţe promovate. În fapt, vergeturile sunt denivelări la nivelul pielii, care apar la nivelul dermului (stratul de mijloc al pielii) atunci când acesta se întinde prea rapid şi fibrele de colagen se rup, după cum ne-a explicat Cori Grămescu. „În urma procesului de cicatrizare a ţesutului apar aceste dungi sau şiruri de dungi pe piele, având culoarea şi textura diferite de restul pielii, variind de la nuanţe de roz până la alb şi gri-deschis. De regulă, apar pe coapse, feşe sau şolduri, pe abdomen şi sâni în urma sarcinilor, sau mai pot apărea pe braţe, piept sau umeri“, a mai adăugat aceasta. Vergeturile apar de obicei la pubertate, după puseele de creştere, în timpul sarcinii şi alăptării, dar şi în cazul persoanelor care iau tratament prelungit cu corticosteroizi care fac un tip special de vergeturi ca efect secundar al tratamentului.

Tipologiile promovate se schimbă atât de des, încât criticile sunt constante indiferent la ce standard te raportezi – „Eşti prea grasă!“, „Eşti prea slabă!“, „Eşti prea înaltă!“. „Din păcate, niciodată nu este suficient de bine. Femeile trebuie să fie epilate, îngrijite, machiate, să respecte o anumită tendinţă, iar orice ar face nu este suficient. Acest lucru este extrem de obositor şi nesănătos pentru încrederea pe care o avem noi. Toate aceste lucruri limitează de fapt libertatea femeii, care trebuie să fie tot timpul atentă la imaginea pe care o are, chiar dacă nu este cea care o reprezintă cu adevărat. Toate aceste prejudecăţi şi limitări pe care le impunem femeilor nu fac decât să le îngrădească libertatea de a se bucura de corpul lor aşa cum este, a avea încredere să se îmbrace aşa cum îşi doresc, indiferent de felul în care arată. Această limitare este impusă şi prin imaginile pe care le vedem în jurul nostru, ale unor femei albe, tinere, încadrate în tipologia de fotomodel, ce impun anumite standarde de frumuseţe. Nu vedem o diversitate de femei pentru a ne putea simţi confortabil“, a mai adăugat Andreea Bragă.

„Cred că sentimentul că facem tot ce putem pentru noi înşine ne ajută“

Body shaming vs. body positivity

„Am învăţat să nu primesc genul acesta de aprecieri, fie de bine, fie de rău, de la nimeni în afară de partenerii mei de viaţă. Pur şi simplu îmi comunic limitele în mod neagresiv, spun că e genul de discuţie care nu îşi are loc în viaţa mea şi, dacă respectivul interlocutor insistă într-un mod care mă deranjează, pur şi simplu părăsesc conversaţia şi întrerup comunicarea cu persoana respectivă“, a explicat aceasta.

INTERVIU Cori Grămescu, coach de lifestyle şi nutriţionistă: „În România lipseşte relaxarea de a te putea simţi frumoasă“

Cori Grămescu: Principala diferenţa pe care o resimt în România este că suntem mult mai critici în legătură cu aspectul fizic al celor din jur. Apoi, desigur, intervin celelalte dimensiuni culturale, în care tindem să valorizăm femeia cu aspect tânăr sau cu trăsături fizice uşor de obiectificat. Din păcate, există un hiatus de poziţionare pentru femeile care nu se încadrează într-un standard estetic sau depăşesc prima tinereţe. Spre deosebire de Franţa, de exemplu, ţară în care am avut ocazia să petrec foarte mult timp, femeia română după vârsta de 35 de ani nu prea mai are loc de expresie în mentalul colectiv, pentru că nu mai e nici tânără, nici nu e încă bătrână. La fel se întâmplă şi cu femeile care nu se încadrează într-o tipologie corporală uşor de asimilat unui standard de frumuseţe. SUA sau Grecia, alte două ţări în care am petrecut mult timp, sunt mult mai deschise pentru tipologii de frumuseţe corporală diversă. Genul acesta de relaxare care te încurajează să te simţi frumoasă pentru că nu te încorsetează într-un criteriu absurd de evaluare este ceva ce ne lipseşte în ţară şi e păcat.