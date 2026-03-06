7 martie: Ziua când NASA a lansat sonda spațială Kepler, care a revoluționat astronomia prin descoperirea a mii de exoplanete

1875: S-a născut Maurice Ravel, compozitor francez

Bolero-ul este opera cea mai pusă în scenă din toate timpurile. Până în anii 2000, piesa a fost cea mai exportată lucrare de muzică clasică în clasamentul francez al drepturilor de autor, cu încasări de peste 1,5 milioane de euro, anual.

Compozitorul francez impresionist s-a născut pe 7 martie 1875 în Ciboure, Franța. Atracţia compozitorului pentru sonorităţile hispanice se explică astfel prin ADN-ul basco-hispanic. Însă, micul Maurice nu a petrecut în Ţara Bascilor decât puţin timp; părinţii au venint la Paris chiar în anul naşterii sale. Ravel a fost un talent precoce, încurajat de tatăl său. La doar 12 ani a fost admis la celebrul Conservator din Paris.

A fost un pianist remarcabil care a dedicat primele sale lucrări acestui instrument: menuet antic, habanera, pavană pentru o infantă moartă: dovedind o înclinație deosebită pentru dans; de la dansul din epoca barocului pană la cel modern: vals, foxtrot dar și pentru blues.

Ravel a reînviat spiritul clasic francez în sonatină pentru pian și în suita preclasică Mormântul lui Couperin. Cea mai populară creație a sa simfonică este Bolero – conceput pe un ritm obstinat care a persistat până la sfârșitul lucrării. Ravel a expus la flaut o amplă melodie alcătuită din două perioade muzicale după care a reluat mereu aceeași linie melodică și i-a suprapus succesiv câte un instrument la cvartă și octavă.

1876: Alexander Graham Bell primește brevetul pentru o invenție pe care el o numește telefon

Alexander Graham Bell vorbea pentru prima dată la un prototip de telefon în 1876. Invenţia sa, marcată de controverse, a schimbat omenirea pentru totdeauna.

În 1874 Bell a început să lucreze la un aparat de telegrafie armonic. Bell considera că mai multe arcuri lamelare la diferite frecvenţe ar putea transforma curentul în sunet, dar nu avea niciun model.

Bell a primit finanţare de la Gardiner Hubbard şi Thomas Sanders. În martie 1875 Bell l-a vizitat pe Joseph Henry, directorul Institutului Smithsonian şi i-a cerut un dispozitiv electric cu mai multe arcuri prin care spera să transmită vocea. Henry considera că Bell are cumva începutul unei mari invenţii.

După ce l-a cunoscut pe inginerul Thomas Watson, Bell a intrat în ultima fază a implementării ideii sale. Primul moment când cei doi ştiau că sunt pe drumul cel bun a fost pe 2 iunie 1875.

Elisha Gray experimenta şi el şi a folosit un transmiţător cu apă. Pe 14 februarie 1876 Gray a depus patentul unui … telefon. În aceeaşi dimineaţă Bell a depus şi el cererea.

Telefonul a evoluat chiar rapid. Pe 3 august, în acelaşi an, Bell a făcut o demonstraţie a unei convorbiri la o distanţă de 8 kilometri. Invenţia telefonului a fost atât de simplă, dar conţine şi o anecdotă care ar fi schimbat poate faţa telecomului astăzi. Bell şi partenerii săi s-au oferit să vândă patentul telefonului către Western Union (cea mai mare firmă de telegrafie din lume) cu 100.000 de dolari. Oficialii firmei au considerat că telefonul e doar o jucărie. Doi ani mai târziu, nici dacă ar fi dat 25 milioane de dolari nu ar mai fi putut să se bucure de acest patent.

1945: S-a născut Traian Tandin, scriitor român de romane polițiste

Comisarul Traian Tandin, unul dintre cei mai renumiţi criminalişti români, care a participat şi la prinderea celebrului Râmaru a decedat, la vârsta de 75 de ani, în anul 2020. Mulţi infractori celebri au fost prinşi de Tandin, care a ieşit la pensie în anul 2000.

A lucrat ca ofiţer criminalist în Serviciul Judiciar al Inspectoratului General al Poliţiei până în anul 2000, când a fost pensionat cu gradul de colonel. A scris cărţi inspirate din aventurile sale ca ofiţer şi a fost redactor-şef al revistei Poliţia Româna, A lucrat la cazul „Râmaru” cu faimosul criminalist Ceacanica, a elucidat peste 2000 de mistere judiciare şi nu s-a lăsat până nu a aflat adevărul despre marile erori făcute de justiţie în perioada regimului comunist.

Traian Tandin este unul dintre cei mai faimoşi criminalişti ai perioadei comuniste, iar pasiunea lui era să dezlege mistere, de azi sau de acum o sută de ani”, mai arată sursa citată.

Dan Antonescu, specialist criminolog, susţine că Traian Tandin a fost un foarte bun judiciarist şi unul dintre puţinii ofiţeri care au avut curajul să înfrunte conducerea Miliţiei Capitalei. „A fost un ofiţer care l-a contrat pe fostul şef al Miliţiei Capitalei de pe vremea lui Ceauşescu, Marin Bărbulescu, care era un individ extrem de răzbunător. L-a înfruntat pentru că ştia că este bine pregătit, un bun meseriaş. Şi asta s-a văzut şi în cărţile lui unde, în cazul crimelor, a descris foarte fidel trăirile victimelor, autorilor şi poliţiştilor implicaţi ulterior în elucidarea respectivelor dosare”, a precizat Dan Antonescu.

1999: A murit Stanley Kubrick, regizor american de film

Stanley Kubrick (n. 26 iulie 1928—d. 7 martie 1999) a fost un regizor, scenarist și producător de film american, câștigător al Premiului Oscar, care în ultimii 40 de ani ai carierei sale a locuit în Anglia.

Kubrick a fost renumit prin grija cu care își alegea subiectele, metoda lentă de a lucra, varietatea de genuri pe care le-a abordat și perfecționismul său.

Este de asemenea recunoscut ca unul dintre cei mai inovativi și influenți regizori de film din istoria cinematografică.

A regizat o serie de filme foarte apreciate, adesea controversate, filme care au fost percepute ca o reflexie a naturii sale obsesive și perfecționiste.

Filmele sale sunt caracterizate de prezența elementelor de suprarealism, expresionism, dar și a unui pesimism ironic, fiind totodată și unele dintre cele mai originale, provocative și vizionare făcute vreodată.

Șapte dintre cele șaisprezece filme ale sale realizate ca regizor sunt prezente în lista IMDb Top 250.

2004: A murit Nicolae Cajal, medic român

Născut la 1 octombrie 1919, la București, Nicolae Cajal a devenit doctor în medicină și chirurgie al Facultății de Medicină București în 1946 și doctor în științe în 1958. Cajal a fost director al Institutului de Virusologie al Academiei Române din 1967, al cărui membru corespondent era din 1963.

În 1990, a fost ales membru titular al Academiei Române. Din 3 februarie 1990 și până la 2 februarie 1994, a fost vicepreședinte al Academiei Române, conducând sectia de științe medicale a acestui for din 1994.

A fost membru al unor societăți internaționale de specialitate, la unele făcând parte din grupul de conducere: vicepreședinte și apoi președinte al Asociației europene pentru studiul poliomielitei, președinte al Societății europene pentru studiul și combaterea virozelor, vicepreședinte al Societății de patologie infecțioasă.

A fost membru al Societății Regale de Medicină - Londra, al Societății Internaționale de Patologie Comparată, al Societății Franceze de Microbiologie, al Academiei de Științe din New York etc. Cajal a reprezentat Federația Comunităților Evreiești în CPUN (9 februarie - 11 mai 1990). La 20 mai 1990 a fost ales senator de București, ca independent, pe lista FSN (legislatura 9 iunie 1990 - 14 octombrie 1992). A fost președinte al Federației Comunităților Evreiești din România, ales la 13 iunie 1994.

2009: NASA a lansat sonda spațială Kepler

Misiunea Kepler, conform originalului din engleză Kepler Mission, a fost o misiune spațială, o stație cosmică, o navă cosmică specială și un telescop spațial de tip fotometru creat și realizat de NASA pentru căutarea de planetelor de tip Terra din alte sisteme solare.

Stația cosmică Kepler a observat și înregistrat strălucirea a peste 100.000 de stele de-a lungul a circa 3 – 4 ani pentru a detecta tranziția periodică a planetelor unei stele, procedeu de detectare al planetelor unei stele oarecare numit metoda tranziției. Misiunea spațială este denumită în onoarea astronomului german Johannes Kepler.

Nava spațială a fost lansată la 7 martie 2009 pentru o misiune planificată de 3,5 ani. După nouă ani și jumătate de funcționare, sistemul de control al reacției telescopului a fost epuizat, iar NASA a anunțat retragerea misiunii Kepler la 30 octombrie 2018 (după 9 ani, 7 luni, 23 zile).

2022: Virusul Covid-19 a provocat 6 milioane de decese

La 7 martie 2022, numărul de decese la nivel global din cauza Covid-19 depășea 6 milioane. Până în prezent, din cei peste 700 de milioane depistați, aproximativ 7 milioane de persoane au murit.

COVID-19 este boala cauzată de sindromului respirator acut sever coronavirus-2 (SARS-CoV-2).

Epidemia de COVID-19, care a început la sfârșitul anului 2019 și s-a răspândit la nivel mondial la începutul anului 2020, a provocat perturbări sociale și economice grave înainte ca directorul general al OMS să stabilească în 2023 că COVID-19 nu mai reprezintă o urgență de sănătate publică de importanță internațională.

2024: Suedia a devenit cel de-al 32-lea stat membru al NATO

Suedia a devenit oficial membră a NATO pe 7 martie 2024. Premierul Ulf Kristersson a înmânat guvernului SUA documentaţia oficială, ultimul pas al procesului de aderare, transmite Reuters.

Suedezii şi-au reconsiderat neutralitatea tradiţională după ce Rusia a invadat Ucraina în urmă cu patru ani, dar procesul de aderare la alianţă a fost tergiversat mai întâi de Turcia, apoi şi de Ungaria.