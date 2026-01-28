„Ceasul Apocalipsei”, mai aproape ca niciodată de miezul nopții: mai sunt doar 85 de secunde până la un dezastru global

„Ceasul Apocalipsei”, indicatorul simbolic al riscurilor globale, a fost marți setat la doar 85 de secunde înainte de miezul nopții, cel mai apropiat punct din istorie, potrivit organizației Bulletin of the Atomic Scientists. Decizia reflectă amenințările crescute generate de armele nucleare, schimbările climatice și răspândirea dezinformării la nivel global.

„Ceasul Apocalipsei”, care simbolizează începând din 1947 iminenţa unui cataclism planetar, s-a apropiat marţi mai mult ca niciodată de miezul nopţii Reprezentanţii ONG-ului Bulletin of the Atomic Scientists l-au fixat la 85 de secunde înainte de miezul nopţii, cu patru secunde mai târziu decât în urmă cu un an.

Indicatorul metaforic a fost creat în 1947, inițial pentru a simboliza pericolul nuclear din timpul Războiului Rece. La momentul respectiv, ceasul indica șapte minute înainte de miezul nopții. De atunci, organizația a extins criteriile de evaluare, luând în calcul și crizele climatice, pandemiile și campaniile de dezinformare, potrivit Agerpres.

Experții de la Bulletin of the Atomic Scientists au explicat că Rusia, China, Statele Unite și alte mari puteri au devenit tot mai agresive, ostile și naționaliste, iar acordurile internaționale obținute cu greu sunt pe cale să se prăbușească.

Aceasta accelerează o competiție globală în care „învingătorul ia totul” și subminează cooperarea internațională, esențială pentru reducerea riscurilor nucleare și climatice.

O atenție deosebită a fost atrasă asupra armelelor nucleare: tratatul New START, care limitează arsenalul nuclear al SUA și Rusiei, urmează să expire săptămâna viitoare, iar președintele Donald Trump a susținut dezvoltarea unui sistem de apărare antirachetă costisitor, denumit „Golden Dome”, ce ar putea plasa arme pe orbita Pământului.

În ceea ce privește schimbările climatice, experții avertizează că nivelurile record de emisii de dioxid de carbon accelerează încălzirea globală, iar politicile recente ale SUA în domeniu au inversat progresele obținute anterior.

De asemenea, experții trag un semnal de alarmă și asupra unei crize informaționale globale. Maria Ressa, jurnalistă filipineză și laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2021, a declarat că trăim un „Armaghedon informațional”, în care tehnologia răspândește minciuni mai repede decât faptele și amplifică diviziunile societății.

„Trăim un Armaghedon informațional - criza care stă la baza tuturor crizelor -, alimentat de o tehnologie prădătoare, care răspândește minciunile mai repede decât faptele și profită de pe urma diviziunilor noastre”, a declarat Maria Ressa, o jurnalistă de investigație din Filipine, laureata premiului Nobel pentru pace în 2021.

Organizația Bulletin of the Atomic Scientists a fost înființată în 1945, de Albert Einstein și oameni de știință implicați în Proiectul Manhattan, responsabil pentru dezvoltarea primei bombe atomice.

Indicatorul său simbolic continuă să fie un avertisment anual privind gradul de risc la nivel global și timpul rămas omenirii înainte de o eventuală catastrofă.