6 octombrie: Ziua în care s-a născut actrița Vasilica Tastaman, „blonda fatală cu un râs spumos”

La 6 octombrie 1933 s-a născut actrița română Vasilica Tastaman. În aceiași zi, în 1889, celebrul cabaret Moulin Rouge și-a deschis porțile, iar în 1973 a început Războiului de Yom Kippur.

1408: Prima atestare documentată a orașelor Iași și Bacău

La 6 octombrie 1408, domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, a emis un hrisov care marchează prima mențiune oficială a orașelor Iași și Bacău. Iașiul va deveni ulterior capitala Moldovei și un important centru cultural și educațional.

Ambele orașe au jucat un rol crucial în istoria Moldovei și a României. De-a lungul secolelor, Iașiul a găzduit momente importante, inclusiv Unirea Principatelor Române în 1859, când a fost una dintre cele două capitale. Bacăul, de asemenea, a fost un nod important de comerț și interacțiune culturală între regiunile românești și popoarele vecine.

1889: Deschiderea clubului Moulin Rouge

Pe 6 octombrie 1889, celebrul cabaret Moulin Rouge și-a deschis porțile în Montmartre, Paris, într-o perioadă de efervescență artistică și culturală.

Fondat de Joseph Oller și Charles Zidler, Moulin Rouge a devenit rapid un simbol al vieții de noapte pariziene, atrăgând artiști celebri precum Henri de Toulouse-Lautrec, care a imortalizat atmosfera decadentă și spectacolele de can-can.

Până în prezent, cabaretul continuă să fie o destinație turistică importantă, păstrându-și farmecul istoric și oferind spectacole renumite.

1902: S-a născut Petre Țuțea, filosof, eseist, economist şi om politic român

Pe 6 octombrie 1902 s-a născut Petre Țuțea, unul dintre cei mai cunoscuți gânditori români ai secolului XX. În tinerețe, a studiat la Facultatea de Drept din Cluj și a activat în cercuri intelectuale influente, fiind prieten apropiat cu figuri precum Mircea Eliade și Emil Cioran.

În perioada comunistă, Țuțea a fost închis pentru opiniile sale politice și pentru legăturile sale cu Mișcarea Legionară, petrecând ani în închisorile politice. După 1989, scrierile sale au fost redescoperite și reevaluate

1973: Începutul Războiului de Yom Kippur

La 6 octombrie 1973, în ziua sărbătorii Yom Kippur, Egiptul și Siria au lansat un atac surpriză împotriva Israelului, declanșând Războiul de Yom Kippur. Aceasta a fost o încercare strategică de a recupera teritoriile pierdute în urma Războiului de Șase Zile din 1967, când Israelul cucerise Peninsula Sinai și Înălțimile Golan.

Confruntarea militară a durat până pe 25 octombrie, implicând și alte puteri internaționale într-un echilibru de forțe extrem de tensionat.

1933: S-a născut actrița Vasilica Tastaman

Vasilica Tastaman născută la 6 octombrie 1933, la Brăila a fost o actriță română. A debutat în 1949 pe scena din orașul său natal. Până în 1961, când s-a numărat printre fondatorii Teatrului de Comedie, a jucat la teatrele Giulești și Bulandra.

Între rolurile în care a strălucit aproape 30 de ani se numără: Nicole în piesa „Burghezul gentilom”, de Moliere, Ana din „Svejk în al Doilea Război Mondial" de B. Brecht, Elena în „Troilus şi Cresida” de W. Shakespeare, Efimiţa în „Capul de răţoi” de George Ciprian, Veta în „O noapte furtunoasă”, Getuţa în „Preşul” lui Ion Băieşu și altele.

A fost căsătorită de două ori, cu fostul antrenor de fotbal Emeric Jenei și actorul Dan Tufaru. Din prima căsnicie are un băiat, Călin Jenei.

În volumul „Vasilica Tastaman. Femeia fatala a României – Volumul X“, Boerescu Dan-Silviu o prezintă astfel pe actriță: „Femeia care a despărțit-o pe Anda Călugăreanu de Dan Tufaru, iubita lui Gheorghe Dinică și a altor vedete, dar și soția celebrului antrenor de la Steaua, Emeric Jenei, a fost o actriță talentată și cu mult sex appeal, care a răvășit efectiv lumea artistică a României din anii ʼ60-ʼ80. Partenera lui Dem Rădulescu din «Astă seară dansăm în familie» a fost o blondă fatală cu un râs spumos și o voce absolut inconfundabilă. În 1981, s-a stabilit în Suedia, revenind în țară abia 20 de ani mai târziu, pentru a-și aștepta sfârșitul acasă, fiind răpusă de o boală neiertătoare”.

În 1981, Vasilica Tastaman s-a stabilit în Suedia, unde a continuat să joace pe scena teatrului din oraşul Malmö. La reîntoarcerea în ţară, în 2003, urma să joace într-un spectacol, pe scena Teatrului de Comedie. O hemoragie digestivă i-a curmat visul de a fi din nou pe o scenă românească. A murit la 30 martie 2003, la Bucureşti.

1989: A murit actrița americană Bette Davis

Bette Davis, născută la 5 aprilie 1908, în Massachusetts, SUA, a fost o actriță americană de teatru, film și televiziune, laureată de două ori a Premiului Oscar.

Cunoscută pentru dorința sa de a interpreta caractere deloc simpatice, Davis a fost constant apreciată pentru performanțele sale actoricești relevate într-o paletă foarte largă de diferite genuri de filme: de la filme polițiste și istorice, iar ocazional comedii, până la filmele care au consacrat-o inconfundabil, drame romantice.

Actrița a decedat la 6 octombrie 1989, la Neuilly-sur-Seine, Île-de-France, Franța, din cauza cancerului de sân.

2002: S-a născut Cleopatra Stratan, cântăreață română din Republica Moldova

Cleopatra Stratan este o cântăreață și actriță română, născută în Republica Moldova.

Este fiica cântărețului Pavel Stratan. Primul ei album se intitulează „La vârsta de trei ani”. Aceasta deține 6 recorduri mondiale. A revenit pe scena muzicală românească în 2017 după câțiva ani de pauză într-o colaborare alături de fratele ei, Cezar Stratan, la melodia „MAMI”.

Anul următor a lansat piesa „Te las cu inima” care se bucură de un real succes, în doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și staționează de mai multe zile pe primul loc în „cele mai ascultate piese pe YouTube”. Aceasta a cântat melodia „Ghiță” care a făcut furori pe Internet în anul 2010.

În prezent, Cleopatra este căsătorită cu cântărețul Edward Sanda.

2010: A fost lansată aplicația Instagram

Pe 6 octombrie 2010, Kevin Systrom și Mike Krieger au lansat Instagram, o aplicație dedicată partajării de fotografii și clipuri video. Inițial concepută pentru utilizatorii de iPhone, aplicația a captat rapid atenția datorită interfeței sale prietenoase și a funcției de editare instantanee a fotografiilor. Popularitatea sa a crescut exponențial, Instagram devenind o platformă globală pentru creatori, branduri și utilizatori obișnuiți.

Serviciul a fost achiziționat de Facebook în aprilie 2012 pentru aproximativ 1 miliard de $. În 2013, Instagram a crescut cu 23%, în timp ce Facebook, compania-mamă, cu doar 3%.