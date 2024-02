Cum reușea regizorul Alexandru Bocăneţ să creeze show-uri de televiziune în perioada comunistă: „Foloseam hârtie, şpan, rumeguş, fire electrice“ VIDEO

Regizorul Alexandru Bocăneț a revoluționat divertismentul TV în anii ’70 jucându-se cu cadrele filmate, impunând stilul alb-negru. Pentru a crea show-uri de televiziune, la scenografie s-au folosit materiale nonconformiste.

Regizorul Alexandru Bocăneţ s-a născut la 15 februarie 1944, în Bucureşti. A absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografie în 1968. A început să lucreze în Radioteleviziune din timpul studenţiei. La început a fost atras de regia de montaj, de tăierea cadrelor, de multiplicarea acestora şi suprapunerea lor, revoluţionând cu aceste tehnici divertismentul de televiziune.

Emisiunile create de el erau unice la acea vreme prin inventivitatea cu care "jongla" cu imaginile, cu planurile şi unghiurile de filmare.

A creat seria de emisiuni de divertisment ''Profil pe 625 de linii'' în care a reunit trei nume mari - Anda Călugăreanu, Florian Pittiş şi Dan Tufaru - împreună cu care a realizat zeci de show-uri de televiziune. Apoi a realizat ''Gala Lunilor'' - o emisiune la care a colaborat cu actori ca Florin Piersic, Carmen Stănescu, Stela Popescu, cu cântăreţi ca Aura Urziceanu, Mihaela Mihai, Margareta Pâslaru, Marina Voica, Doina Badea, Aurelian Andreescu, Angela Similea, Corina Chiriac, Stela Enache, dar şi cu orchestra condusă de Sile Dinicu şi cu ansamblul de balet condus de coregraful Cornel Patrichi.

Scenografia şi costumele spectacolelor erau semnate de Doina Levintza, care i-a fost prietenă şi apoi i-a devenit soţie, potrivit site-ului http://tvr1.tvr.ro.

"Ideea emisiunilor s-a născut, în primul rând, într-un colectiv de prieteni: Anda Călugăreanu, Florian Pittiş, Dan Tufaru şi noi doi (...). Ne întâlneam în fiecare seară, inventam tot felul de scenete şi ne distram improvizând. (...) Astfel, noi doi am început să facem scenarii. Andu spunea cum le-ar vedea realizate, iar eu desenam cadru cu cadru. Atunci am avut ideea să mergem pe contrastul alb-negru şi aşa s-a născut şi am impus stilul alb-negru de televiziune. (...) Aveam un grup de colaboratori: Cornel Patrichi - coregraful emisiunii, baletul - care era mereu acelaşi, dar şi operatorii cei mai buni din acea vreme. Montajul îl făcea Andu, pe frază muzicală, pentru că el ştia şi cum să dozeze imaginea, ca să iasă contrastul alb-negru. Iar eu trebuia să inventez şi să confecţionez zeci de costume. Foloseam materiale neconformiste: hârtie, textil neţesut, şpan, rumeguş, fire electrice, pentru că televiziunea nu avea posibilitatea să confecţioneze atât de multe costume", povestea scenograful şi designerul Doina Levintza, conform site-ului http://www.tvr.ro/.

''Un orfelin iubea o orfelină'' (1976) şi ''Gloria nu cântă'' (1977) sunt cele două filme pe care Alexandru Bocăneţ a apucat să le ducă la bun sfârşit, notează site-ul CineMagia.ro. A mai realizat pentru televiziune spectacolele ''În noaptea asta toată lumea e a mea'' (1974), ''Vreau să spun!''(1974), ''Bună seara, Domnule Wilde!'' (1976).

Cutremurul din 4 martie 1977 i-a curmat brusc viaţa, la vârsta de 33 de ani. Alexandru Bocăneţ se afla în vizită la prietenul său, regretatul actor Toma Caragiu, când s-a produs cutremurul. Au murit amândoi striviţi sub dărâmături, la blocul "Continental".