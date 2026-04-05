6 aprilie: Ziua în care Ion Rațiu este ales președinte al PNȚCD

În ziua de 6 aprilie, anul 1990, Ion Rațiu este ales președinte al PNȚCD. Tot la 6 aprilie, anul 1941, se naște marele muzician român Gheorghe Zamfir.

Ion Rațiu/FOTO: Arhivă

1483: Se naște pictorul italian Rafael

La 6 aprilie 1483, în comuna Urbino, Italia, s-a născut Rafael, pictor și arhitect de seamă al Renașterii italiene de vârf.

Rafael/FOTO: Wikipedia

Raphael este cunoscut mai ales pentru Madonele sale și pentru compozițiile de mari dimensiuni realizate la Vatican, scrie Britanica.

Școala din Atena”, din Stanza della Segnatura, o încăpere din apartamentele private ale papei Iulius al II-lea din Vatican, este probabil cea mai faimoasă pictură a lui Raphael și una dintre cele mai importante opere ale Renașterii.

Opera sa este admirată pentru claritatea formelor, ușurința compoziției și pentru realizarea vizuală a idealului neoplatonic al măreției umane.

După moartea sa, pe 6 aprilie 1520, influența marelui său rival, Michelangelo, a depășit-o pe a lui până în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, când calitățile mai senine și armonioase ale lui Raphael au fost din nou considerate modele supreme.

Datorită influenței istoricului de artă Johann Joachim Winckelmann, opera sa a devenit o influență formativă pentru pictura neoclasică, însă tehnicile sale au fost ulterior respinse în mod explicit și categoric de grupuri precum Pre-Raphaelite Brotherhood.

1795: Apare prima carte românească de matematică

La data de 6 aprilie 1795, din inițiativa episcopului de Hotin, Amfilohie Hotiniul, era tipărită în Moldova prima carte românească de matematică, Aritmetica, potrivit Institutului Național al Patrimoniului.

Cartea a cunoscut o circulație intensă până către mijlocul secolului al XIX-lea. Cuprindea noţiuni de geometrie, corespondenţa dintre slovele chirilice şi numerele chirilice scrise cu cifre arabe și unităţile de măsură folosite în Moldova.

1896: Se deschid primele Jocuri Olimpice Moderne la Atena

Jocurile Olimpice de vară din 1896, cunoscute oficial ca Jocurile Olimpiadei I și organizate de Comitetul Olimpic Internațional, au fost primele Jocuri Olimpice moderne.

Jocurile Olimpice de la Atena/FOTO: Arhivă

Evenimentul a avut loc la Atena, între 6 și 15 aprilie 1896, la inițiativa aristocratului francez Pierre de Coubertin.

Au participat 14 țări și 241 de sportivi, toți bărbați. Majoritatea erau europeni, iar peste 65% dintre participanți erau greci. Câștigătorii primeau medalii de argint, iar locul doi medalii de cupru (ulterior, CIO a stabilit sistemul aur-argint-bronz). 

Jocurile Olimpice antice au fost interzise în anul 393 d.Hr. de împăratul roman Theodosius I, ca parte a politicilor creștine împotriva practicilor păgâne.

1913: S-a înființat, la București, Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale

Academia de Studii Economice din București (abreviată ASE, inițial Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale), este o prestigioasă instituție publică de învățământ superior din București fondată în anul 1913.

FOTO: ASE

ASE este una dintre cele cinci universități românești de elită care fac parte din consorțiul „Universitaria” care colaborează și cooperează în domeniul învățământului superior și cercetării științifice.

1941: S-a născut naistul Gheorghe Zamfir

Născut pe 6 aprilie 1941, la Găeşti, județul Dâmboviţa, marele muzician român Gheorghe Zamfir împlineşte venerabila vârstă de 85 de ani. 

Gheorghe Zamfir/FOTO: Mediafax

Interpret, compozitor și muzicolog, supranumit „regele naiului”, Zamfir are o carieră absolut fabuloasă, de peste 60 de ani, care înseamnă peste 300 de lucrări compuse, trecând prin toate stilurile – folcloric, cameral, coral, vocal, instrumental și simfonic şi un repertoriu interpretativ care acoperă perioadele barocă, clasică şi contemporană.

După un concert dedicat lui Dumnezeu în 1982, în plin comunism, Gheorghe Zamfir intră în dizgrația regimului Ceaușescu și este forțat să plece în exil, unde își continuă cariera cu succes internațional.

În Canada i se naște fiul, iar ulterior se căsătorește la Paris. Revenit în România după 1989, trece prin dificultăți financiare din cauza unor datorii fiscale în Franța, însă își continuă activitatea artistică.

Pe lângă prestigioasa carieră de muzician, se manifestă ca artist și în domeniul literar și al artelor plastice, publicând versuri, eseuri și o carte autobiografică și expunând picturi proprii în țară și în străinătate.

1990: Ion Rațiu este ales președinte al PNȚCD

Ion Rațiu a fost un politician și diplomat român, activ atât în exil, cât și după 1989. A trăit în Marea Britanie între 1940 și 1990, unde a susținut cauza românilor anticomuniști și a fondat organizații precum Uniunea Mondială a Românilor Liberi.

Ion Rațiu/FOTO: Cotidianul

Revenit în țară după Revoluție, s-a implicat activ în viața politică și în reconstrucția partidului istoric țărănist.

După 1990, Rațiu a contribuit la refacerea Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, alături de Corneliu Coposu, devenind vicepreședinte. A fost unul dintre liderii importanți ai partidului și ai Convenția Democrată Română, reprezentând PNȚCD în opoziția față de FSN în anii ’90.

A candidat la alegerile prezidențiale din 1990, unde a obținut 4,29% din voturi (locul 3). Ulterior, a fost ales deputat în mai multe legislaturi (1990, 1992 – Cluj; 1996 – Arad) din partea PNȚCD. A contribuit și la consolidarea presei democratice, fondând ziarul Cotidianul în 1991.

Ion Rațiu a murit la Londra, în ianuarie 2000. 

2022: A murit scrimera română Ana Pascu

Născută la București, Ana Pascu a reprezentat România la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice şi a cucerit două medalii de bronz.

Ana Pascu/FOTO: Arhivă

Din anul 1982 și până în 2013 s-a aflat la cârma Federației Române de Scrimă, iar din anul 2004 a ocupat funcția de vicepreședinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. 

La nivel internaţional, Ana Pascu a fost membră a Comisiei de Regulament FIE, între 1984-1988, a Comisiei de Arbitraj FIE, între 1988-1996, a Comitetului Executiv FIE, între 1996-2004 şi vicepreşedinte al FIE, între 2004-2021.

Fosta mare scrimeră a murit la 6 aprilie 2022.

„Ana Pascu şi-a dedicat toată viaţa scrimei, a pus pasiune în ceea ce a făcut. Noi toţi i-am fost alături când viaţa i-a răpit fiul după incendiul de la Colectiv. De azi, Alex, mama şi tata, sunt împreună....

Federaţia Română de Scrimă transmite condoleanţe familiei, surorii sale, celor apropiaţi!  Eroul cu mască, Doamna Ana Pascu va rămâne mereu în amintirea noastră, a celor care iubesc scrima şi sportul românesc.  Drum lin, Doamna Ana! Odihniţi-vă în pace!”, a anunţat Federaţia Română de Scrimă.

