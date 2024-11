5 noiembrie: „Complotul prafului de pușcă”, conspirația prin care Parlamentul britanic urma să fie aruncat în aer

La 5 noiembrie 1605, autorităţile au descoperit 36 de botoaie cu pulbere, care urmau să fie folosite pentru a arunca în aer Parlamentul britanic, într-o tentativă de asasinat asupra regelui Iacob I. De asemenea, anul acesta, la 5 noiembrie se împlinesc 14 ani de la moartea poetului Adrian Păunescu.

1605: „Complotul prafului de pușcă”

Guy Fawkes, un catolic englez, și complicii săi sunt arestați în timp ce încercau să arunce în aer Parlamentul englez pentru a-l ucide pe regele protestant Iacob I al Angliei și al VI-lea al Scoției. Complotul prafului de pușcă din 1605 - sau Trădarea Iezuită - a fost organizat de către un grup de catolici englezi provinciali conduși de Robert Catesby.

Planul era să arunce în aer Camera Lorzilor în timpul deschiderii lucrărilor Parlamentului Angliei la 5/15 noiembrie 1605, pentru a declanşa o revoltă populară în Midlands, în urma căreia fiica de nouă ani a lui Iacob, prințesa Elisabeta, urma să fie pusă pe tron ca șef de stat catolic.

La 26 octombrie 1605, însă, autorităţile au fost informate despre acest plan, printr-o scrisoare anonimă trimisă lui William Parker, al IV-lea baron Monteagle. Astfel, aproape de miezul nopţii de 4/5 noiembrie, acestea au organizat o percheziţie la Camera Lorzilor. Aici au fost descoperite 36 de butoaie de praf de pușcă, mai mult decât suficiente pentru a arunca în aer instituţia, iar Guy Fawkes, care le păzea, a fost arestat.

În aceeaşi noapte de 5 noiembrie, majoritatea celor care participaseră la „complotul prafului de puşcă” au părăsit în grabă Londra, imediat ce au aflat că planul lor a fost descoperit. Au fost însă urmăriţi de oamenii șerifului de Worcester şi, în lupta care a urmat, mulţi au fost împuşcaţi, inclusiv Robert Catesby, organizatorul principal al revoltei. Cei opt consipiraturi care au supravieţuit, printre care şi Guy Fawkes, au fost judecaţi la 27 ianuarie 1606 şi au fost condamnaţi la moarte prin spânzurare, ulterior trupurile lor fiind târâte şi sfârtecate în patru.

1880: S-a născut marele scriitor român Mihail Sadoveanu

La 5 noiembrie 1880 se năştea Mihail Sadoveanu, unul dintre cei mai importanți prozatori români din prima jumătate a secolului XX, cunoscut mai ales pentru romanele sale istorice și de aventuri şi pentru numeroasele sale nuvele, deși a scris, de asemenea, reportaje și pagini memorialistice.

A fost președintele Uniunii Scriitorilor din România și, începând cu anul 1921, membru al Academiei Române. A primit Premiul Lenin pentru Pace în 1961, iar în anul 1928 devine Mare Maestru al Marii Loji Naționale Masonice din România. Doi dintre cei 11 copii ai săi, Profira și Paul-Mihu Sadoveanu, au moştenit talentul tatălui lor și au devenit, la rândul lor, scriitori.

Ca om politic a avut o carieră destul de controversată, fiind președintele comisiei ce a refuzat ca sculpturile lui Constantin Brâncuși să-i rămână statului român.

1917: S-a născut Jacqueline Auriol, una dintre primele femei pilot de teste pe avioane militare

În timpul celor 20 de ani de servicii deosebite aduse aviației, ea a acumulat 5.000 de ore de zbor, inclusiv 2.000 de zboruri de încercare și teste pe mai mult de 140 de avioane și elicoptere de toate tipurile.

Jacqueline Auriol a fost cea mai faimoasă femeie aviator din Franța și unul dintre cei mai importanți piloți militari de încercare din anii 1950 și 1960.

Fiica unui constructor naval înstărit, Jacqueline Marie-Thérèse Suzanne Douet s-a născut la 5 noiembrie 1917, în Challans, un mic oraș din Franța. În 1938 s-a căsătorit cu Paul Auriol, fiul lui Vincent Auriol, care a devenit ulterior președinte al Franței între 1947 și 1954.

Când a izbucnit Al Doilea Război Mondial, Jacqueline Auriol a refuzat să plece din Franţa, deşi a avut ocazia, ajutând Rezistența franceză. După război, ea s-a apucat de zbor, obținând primul său certificat de pilot în 1948.

Într-o zi, Jacqueline Auriol a mers să se întâlnească cu un instructor celebru, Raymond Guillaume, pentru a învăța acrobații aeriene. Acesta era sceptic cu privire la capacitatea acestei doamne de societate de a face față manevrelor aeriene dificile. Pentru a o testa, el a depășit cu mult cele 10 minute necesare pentru acest tip de evaluare și a zburat timp de o oră prin diverse manevre, inclusiv zborul inversat. Cu coada ochiului a urmărit reacțiile ei. Ea i-a zâmbit și părea fericită și a spus că se simte minunat. Așa că a continuat să o antreneze și i-a devenit prieten și mentor, insuflându-i o pasiune pentru acrobație aeriană.

În 1949, era singura femeie din Franța capabilă să efectueze acrobații aeriene, iar publicul venea în număr mare să o vadă în acțiune. A participat la un zbor de competiție între Alger și Dakar, iar apoi, în iulie 1949, și-a demonstrat abilitățile la Salonul aeronautic de la Paris.

În 1950, și-a obținut licența militară și s-a calificat la Centrul de testare a zborurilor de la Bretigny, Franța, fiind una dintre primele femei pilot de încercare din lume.

La 11 mai 1951, Jacqueline Auriol a stabilit un nou record de viteză pentru femei, depășind recordul anterior stabilit de Jacqueline Cochran, atingând o viteză de 508,8 mph într-un avion cu reacție British Vampire. Acest lucru a declanșat o rivalitate amicală între cele două Jacqueline, care au continuat să își schimbe recordul mondial de viteză pentru femei timp de peste un deceniu. Jacqueline Auriol și-a bătut propriul record la 21 decembrie 1952, la bordul unui Sud-Est Mistral. Dar a trebuit să se mulțumească să fie doar a doua femeie care a depășit bariera sunetului, la 3 august 1953, la câteva luni după Jacqueline Cochran. Ea a recuperat titlul de viteză de la Cochran pe 31 mai 1955, de data aceasta la bordul unui Mystére IV N.

1913: S-a născut actrița Vivien Leigh

Născută la Darjeeling, India, Vivien Leigh a fost recompensată cu două premii Oscar, unul pentru interpretarea personajului Scarlett O'Hara din filmul „Gone with the Wind/ Pe aripile vântului”, iar cel de-al doilea pentru rolul Blanche DuBois din filmul „A Streetcar Named Desire/ Un tramvai numit dorință”.

O legendă a Hollywood-ului, rămasă în istoria filmului ca actriţa care întruchipat-o pe Scarlet O'Hara, eroina tragică a Sudului Americii din „Pe aripile vântului”, Vivien Leigh a avut o existenţă tumultuoasă, marcată de suişuri şi coborâşuri.

Vivien Leigh, despre care Tenessee Williams spunea, descriidu-i frumuseţea aparte, că este „delicat colorată ca şi o orhidee”, mărturisea că tocmai frumuseţea i-a fost o piedică în carieră, deoarece aceasta i-a făcut pe mulţi să nu îi ia în seamă talentul, ci doar aspectul fizic.

Sănătatea ei şubredă s-a dovedit a fi, însă, cel mai mare obstacol. Suferind de tulburare bipolară de-a lungul perioadei adulte, perioadă în care a fost tratată inclusiv cu şocuri electrice, Vivien Leigh a câştigat reputaţia unei persoane foarte dificile, acest lucru afectând serios o carieră care avea să cunoască şi perioade de declin.

Vivien Leigh a murit la 8 iulie 1967, la Londra.

1930: A murit medicul danez Christiaan Eijkman, cel care a descoperit cauzele maladiei beri-beri

Medicul danez Christiaan Eijkman este celebru pentru descoperirea cauzelor maladiei beri-beri, care l-a condus la descoperirea vitaminelor. Pentru această descoperire i s-a decernat Premiul Nobel pentru Medicină pe anul 1929, cu doar un an înainte de a înceta din viaţă.

1938: S-a născut cântăreţul francez Joe Dassin

Joe Dassin s-a născut la New York, tatăl său fiind regizorul american Jules Dassin, iar mama sa era violonista maghiară Béatrice Launer. A copilărit la New York și Los Angeles. După ce tatăl său a fost trecut pe lista neagră a Hollywoodului în anii 1950, s-a mutat cu familia în Europa.

Și-a făcut studiile la Școala Internațională de la Geneva și la Institutul Le Rosey în Elveția. A revenit apoi în Statele Unite pentru a studia la Universitatea Michigan din Ann Arbor. După colegiu, s-a mutat în Franța, unde s-a angajat la un post de radio. Aici Joe Dassin a fost convins de o casă de discuri să-și înregistreze compozițiile.

La începutul anilor 1970 cântecele lui Joe Dassin au atins primele poziții ale topurilor din Franța, devenind un artist renumit în această țară. Faptul că era poliglot l-a ajutat să înregistreze cântece și în limbile germană, rusă, spaniolă, italiană și greacă, pe lângă cele în franceză și engleză.

Joe Dassin a murit din cauza unui infarct în timpul unei vacanțe în Tahiti, la data de 20 august 1980. A fost înmormântat în Mausoleul Beth Olen din cimitirul Hollywood Forever în Hollywood, California.

1956: A murit actrița Maria Filotti

Născută la Batogu, Brăila, Maria Filotti a fost actriță și directoare de teatru din România. A jucat în peste 160 de piese de teatru, iar în 45 dintre acestea a avut roluri principale. De asemenea, a jucat alături de Aristizza Romanescu, Agatha Bârsescu și Petre Liciu.

În anul 1930 a fost aleasă președinta Sindicatului Artiștilor Dramatici și Lirici.

Din filmografia sa amintim: „Independența României” și „Visul unei nopți de iarnă”.

1959: S-a născut solistul rock Bryan Adams

Născut în Kingston⁠, Canada, Bryan Adams a cunoscut succesul în mai multe domenii, fiind cântăreț, cantautor, chitarist, compozitor, filantrop, fotograf, muzician, producător muzical și activist canadian, deşi mărturiseşte că în adolescenţă a avut mari probleme cu drogurile.

Albumul care l-a făcut celebru în Canada şi apoi în SUA afost cel lansat în 1983, cu titlul „Cuts Like a Knife”. Apoi nimic nu i-a mai stat în cale, după numai un an devenind un star mondial cu albumul din 1984 intitulat „Reckless”, care a propulsat unele dintre cele mai bune cântece ale sale, incluzând „Run to You⁠” și „Summer of '69”.

În 1991 a lansat melodia „ I Do It for You” de pe albumul „Waking Up the Neighbours⁠”, care a devenit una dintre cele mai cunoscute balade ale sale în întreaga lume, ocupând locul întâi în multe țări ale lumii, incluzând 16 săptămâni în Regatul Unit, un nou record.

Bryan Adams a lansat şi alte hit-uri care au ocupat locul întâi în clasamentul U.S. Billboard Hot 100, dintre care „Heaven”, „All for Love” și „Have You Ever Really Loved a Woman?⁠”au devenit extrem de cunoscute

2006: Saddam Hussein este condamnat la moarte prin spânzurare

Născut la 28 aprilie 1937, Saddam Hussein, fostul președinte al Irakului, a fost condamnat la moarte prin spânzurare pentru măcelul de la Dujail din 1982, în care aproape 150 de şiiţi musulmani au fost omorâți din ordinul său.

Saddam Hussein a fost executat la 30 decembrie 2006, în jurul orei 5.57, ora Bagdadului, 4.57 ora Capitalei.

De asemenea, alte șapte persoane au fost condamnate în același caz, printre care se numără și Barzan Ibrahim al-Tikriti, fratele său vitreg, și Awad Hamed al-Bandar, fost judecător.

2010: A murit poetul Adrian Păunescu

Născut la 20 iulie 1943, în Copăceni, raionul Sîngerei din Republica Moldova, Adrian Păunescu a fost critic literar, eseist, director de reviste, poet, publicist, textier, scriitor, traducător și politician român, iar pentru genraţiile care au prins Cenaclul „Flacăra” a fost un „demiurg”.

A debutat ca poet în 1960 şi de atunci a scris continuu, improvizând, de multe ori, pe loc şi fiind unul dintre cei mai prolifici poeţi români. Cărțile sale au fost editate într-un tiraj record, de peste un milion de exemplare, multe dintre poeziile sale devenind extrem de cunoscute după ce diverşi compozitori le-au transformat în melodii fredonate la cenaclu.

Talentul său poetic a fost apreciat de mulți critici literari importanți. Astfel, Șerban Cioculescu a spus că Adrian Păunescu că este cel mai mare poet social de după Tudor Arghezi, iar Eugen Simion îl consideră „ultimul mare poet social român”, potrivit wikipedia.

„Îşi dicta poemele pe măsură ce le improviza, uneori şi ore întregi, ştia pe de rost (şi recita) sute de texte (poezii, dar şi articole sau fragmente de roman!) ale scriitorilor români, pleca în călătorii lungi, conducând maşina sute de kilometri fără să obosească, era la curent cu tot ce se întâmpla în România sau în străinătate. Iar când se pasiona de un joc, îl juca de seara până dimineaţa şi, dacă ar fi avut cu cine, ar mai fi jucat şi de dimineaţa până seara. Făcea, în tot ce întreprindea, paşi mari şi ne era tuturor foarte greu, iar în cele din urmă imposibil, să mergem pe urmele lui”, scria Alex Ştefănescu despre Adrian Păunescu.

Este cunoscut, de asemenea, ca organizator al Cenaclului „Flacăra”, întrunire muzical-culturală desfășurată periodic în anii 1973-1985, de regulă în orașele mari ale României, unde artiștii promovați de poet prezentau lucrări muzicale și literare în fața unui public numeros.

În cadrul cenaclului, Păunescu a încurajat cultura de masă îndrăgită de publicul tânăr, fiind tolerat până la un punct de puterea comunistă, care însă l-a suspendat în cele din urmă; el a inventat sintagmele „generația în blugi” și „muzică tânără” pentru a-și desemna tinerii spectatori amatori ai unui stil vestimentar nonconformist, respectiv sonoritățile iubite de aceștia, ale genurilor folk și rock.

2021: Festivalul Astroworld. 10 persoane au murit și alte 25 au fost spitalizate

În timpul concertului, oamenii au început să cadă inconştienţi, unii aparent suferind un stop cardiac sau alte probleme medicale.Câteva minute mai târziu, haosul a fost declarat „un incident cu victime în masă”.

Victimele au avut vârste cuprinse între 14 şi 27 de ani. La evenimentul din Houston au participat circa 50.000 de persoane, iar mai multe persoane au fost victime ale supradozelor de fentanil.

Zeci de plângeri au fost depuse împotriva organizatorilor acestui concert mortal, fiind vizat mai ales rapperul Travis Scott, organizatorul principal al festivalului şi prezent pe scenă în momentul tragediei.