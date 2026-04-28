La 29 aprilie 1818 s-a născut Țarul Rusiei Alexandru al II-lea. În aceeași zi, dar în anul 1956, s-a născut omul de televiziune Florin Călinescu, iar în anul 1970 s-a născut actrița Uma Thurman. Pe 29 aprilie 1868 s-a înființat Filarmonica Română, iar în aceeași zi, dar în anul 1945, a fost eliberat lagărul de concentrare nazist de la Dachau.

1818: S-a născut Alexandru al II-lea al Rusiei

Alexandru al II-lea a fost Țar al Rusiei din anul 1855 și până la uciderea sa, care a avut loc în 1881. Țarul Rusiei a fost ucis de organizația teroristă Narodnaya Volya.

De asemenea, Alexandru al II-lea al Rusiei a fost considerat ca fiind „Țarul Eliberator” pentru decretele prin care au fost emancipați șerbii.

1868: S-a înființat Filarmonica Română, care se numește azi ”George Enescu”

Filarmonica din Bucureşti a fost fondată în 1868 din iniţiativa unui grup de muzicieni, în frunte cu Alexandru Flechtenmacher şi Eduard Wachmann (după alte două tentative, în 1833 şi în 1865).

Actul de constituire este datat 29 aprilie 1868, când Societatea Filarmonică Română a susţinut primul său concert, prezentând capodopere din creaţia clasică şi romantică. În luna februarie a anului 1888, a fost inaugurat Ateneul Român, devenit de atunci simbol al culturii naţionale.

1877: Adunarea Deputaţilor din România adoptă o moţiune prin care se declară starea de război cu Imperiul Otoman

Conflagrația va purta numele Războiul pentru Independenţa României. Moţiunea a fost votată cu 58 voturi pentru, 29 contra şi 5 abţineri.

Războiul de Independență al României este numele folosit în istoriografia română pentru participarea Principatului României la Războiul Ruso-Turc din anii 1877–1878. În urma acestui război, țara și-a obținut independența față de Imperiul Otoman, alături de Serbia și Muntenegru. Pe 4/16 aprilie 1877, România și Imperiul Rus au semnat la București un tratat care permitea trupelor ruse să traverseze teritoriul țării în drumul spre Balcani, cu condiția respectării integrității teritoriale a României.

Inițial, până târziu în 1877, Rusia nu a dorit intrarea României în război, nedorind ca aceasta să participe la tratatele de pace pentru împărțirea teritoriilor, însă rușii s-au lovit de o puternică rezistență, suferind pierderi grele în asalturi repetate, și neputând înainta în Balcani dincolo de trupele (40.000 de soldați) conduse de Osman Pașa, care se cantonaseră în cetatea Plevna.

În România a fost declarată mobilizarea trupelor. Aproximativ 120.000 de soldați au fost masați de-a lungul Dunării pentru apărarea țării în fața unui eventual atac al turcilor. Imperiul Rus a declarat război Imperiului Otoman pe 12/24 aprilie 1877, iar trupele ruse au intrat în România pe la Ungheni, peste nou construitul pod de peste Prut, opera cunoscutului inginer francez Gustave Eiffel. Costul total, în bani, suportat de cetățenii României a fost estimat la 100 milioane lei aur.

1901: S-a născut Împăratul Japoniei, Hirohito

Hirohito (care a murit pe 7 ianuarie 1989), cunoscut și ca Împăratul Shōwa, a fost cel de-al 124-lea împărat al Japoniei, conducătorul care s-a menținut cel mai mult pe tronul țării sale (62 de ani de domnie). Shōwa reprezintă totodată și numele erei în care a domnit, ea fiind cea mai mare domnie a unui împărat din Japonia.

A fost primul monarh al Tronului crizantemelor, care, în 1946, după înfrîngerea țării sale în cel de-Al Doilea Război Mondial, a fost silit să renunțe la dreptul divin. Sub conducerea sa, Japonia și-a câștigat statutul de mare putere asiatică.

1918: A murit Barbu Ştefănescu Delavrancea, scriitor, orator şi avocat român, membru al Academiei Române

Barbu Ștefănescu Delavrancea (n. 11 aprilie 1858, București, d. 29 aprilie 1918, Iași) a fost un scriitor, orator și avocat român, membru al Academiei Române și primar al Capitalei. A fost tatăl pianistei și scriitoarei Cella Delavrancea, precum și al arhitectei Henrieta (Riri) Delavrancea, una dintre primele femei-arhitect din România.

Barbu Ştefănescu Delavrancea a fost și un mare avocat, cât şi ministru al lucrărilor publice extrem de competent şi productiv, dar și primar al Bucureștiului.

1945: Lagărul de concentrare nazist de la Dachau a fost eliberat de trupele americane

Dachau a fost primul lagăr de concentrare nazist (în germană Konzentrationslager (KZ)) înfiinţat în Germania, pe terenul unei fabrici de muniţii abandonate lângă oraşul Dachau, la aproximativ 16 km nord-vest de München, în landul Bavaria. Lagărul de concentrare şi-a început activitatea la 22 martie 1933, la ordinele lui Heinrich Himmler, comandantul suprem al SS-ului (în germană Reichsführer-SS).

După ce a fost numit inspector al tuturor lagărelor de concentrare, comandantul lagărului, Theodor Eicke s-a servit de lagărul Dachau ca model pentru toate lagărele construite ulterior, cât şi ca şcoală pentru ofiţerii SS din efectivele de pază din sistemul concentraţionar nazist german.

La 27 aprilie 1945, 7.000 de deţinuţi de la Dachau au fost trimişi câteva zeci de kilometri mai la sud. O zi mai târziu marea majoritate a ofiţerilor SS a părăsit lagărul, iar a doua zi cei 67.000 de prizonieri rămaşi au fost eliberaţi de o unitate a armatei americane. Unii dintre gardienii de rang inferior, rămaşi la faţa locului au fost executaţi sumar de trupele americane.

1945 - Adolf Hitler se căsătorește cu Eva Braun în buncărul său din Berlin

Hitler îl desemnează pe amiralul Karl Dönitz ca succesor al său. Atât Hitler cat și Eva Braun se vor sinucide în ziua următoare.

După miezul nopții, pe 29 aprilie, Hitler îi dictează testamentele sale lui Traudl Junge. Cel personal începea cu frazele: ”Deoarece nu am crezut că trebuie să-mi asum responsabilitatea unei căsătorii pe timpul războiului, am decis acum, înaintea morții să o iau de nevastă pe femeia care, după mulți ani de prietenie adevărată, a venit voluntar în orașul, ce era deja învins, pentru a-mi împărtăși soarta. Ea moare alături de mine ca și soția mea conform dorinței ei”.

Testamentul personal se termină astfel: ”Eu și soția mea am ales moartea pentru a scăpa de rușinea de a fi forțați să demisionăm sau să ne predăm. Este dorința noastră să fim incinerați imediat în locul unde eu am înfăptuit cea mai mare parte a muncii mele de-a lungul celor 12 ani de serviciu în slujba poporului”. Căsătoria celor doi a avut loc în aceeași zi martori fiind Joseph Goebbels și Martin Bormann.

Ceremonia a fost una simplă fără prieteni sau familie, urmată apoi de o mică recepție.

Gertrude Weisker, verișoara Evei: Nu mai avea motive să ezite. Până atunci a spus că este căsătorit cu Germania. Dar acum nu mai exista o Germanie, așa că probabil s-a gândit că putea până la urmă să o ia de soție pe femeia cu care a trăit împreună 16 ani.

Pentru 36 de ore, Eva a avut bucuria de a i se spune Frau Hitler, cu toate că noul ei soț continua să i se adreseze cu domnișoara Braun. În după-amiaza zilei următoare, când rușii ajunseseră extrem de aproape de centrul capitalei, cei doi decid că a venit timpul să-și curme viața. După ce își iau rămas bun de la cei din buncăr, Eva se otrăvește cu cianură, iar Hitler își trage un glonț în tâmplă. Cadavrele lor sunt scoase afară de adjutanții führerului.

La 2 mai rămășițele sunt găsite de către soldații ruși în grădina Cancelariei într-un crater făcut de o bombă. De-a lungul anilor cadavrele au fost îngropate și deshumate de mai multe ori, până când în aprilie 1970 sunt incinerate complet, iar cenușa este aruncată în râul Elba.

1954: S-a născut Jerry Seinfeld, cunoscut actor de comedie america

Jerome “Jerry” Seinfeld (n. 29 aprilie 1954) este un actor, scenograf și producător de film american. S-a născut în Brooklyn, New York, într-o familie de evrei; tatăl său, Kálmán, era originar din Ungaria, iar mama sa, Betty, din Siria. Este un comic de tip „observator”, comedia sa bazându-se pe observații de multe ori evidente din viața cotidiană.

Faima i-a fost adusă de sitcom-ul Seinfeld, în care l-a interpretat pe Jerry Seinfeld, o caricatură a propriei sale persoane, rol pentru care a fost răsplătit cu Globul de aur în 1994. Jerome Seinfeld a participat și ca producător al acestui serial, împreună cu prietenul său Larry David.

1956: S-a născut omul de televiziune și actorul Florin Călinescu

Florin Călinescu a absolvit Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L Caragiale”. În anul 1981 a debutat ca actor în serialul „Lumini și umbre”. Ulterior, a prezentat emisiunea „Duminicile celor singuri” de la Pro FM.

În continuare, a prezentat la ProTV emisiunile „Ora șapte, bună dimineața” și „Chestiunea zilei”. În anul 2001 a fost desemnat director general al postului Tele 7 abc. Doi ani mai târziu devenea directorul ziarului „Știrea zilei”.

De asemenea, în 2003 s-a întors la ProTV, unde a prezentat „Procesul etapei”. Între 2000 și 2014 a ocupat funcția de director al Teatrului Mic. Totodată, din 2015 până în 2017 a făcut parte din juriul emisiunii „Românii au talent”.

Din filmografia sa amintim: „Poveste de cartier”, „Băieți buni”, „Prea târziu”, „O vară de neuitat” și „Balanța”.

1958: S-a născut actrița Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer a absolvit în anul 1976 Liceul Fountain Valley și a studiat la Golden West College. În anul 1978 a apărut într-un episod al serialului „Fantasy Island”, iar în anul 1980 a jucat și în filmul „Falling In Love Again”.

Ulterior, a fost distribuită în filmul „Grease 2”. A fost de trei ori nominalizată la Oscar. Conform imdb.com, până în prezent, actrița a obținut 27 de premii și a primit 64 de nominalizări pentru rolurile sale.

Din filmografia sa amintim: „Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, „Maleficent: Mistress of Evil”, „Ant-Man and the Wasp”, „Ant-Man” și „The Family”.

1970: S-a născut actrița Uma Thurman

La vârsta de 15 ani Uma Thurman și-a început cariera în modelling, iar în anul 1987 aceasta a debutat ca actriță în filmul „Kiss Daddy Goodnight”. Apoi, a jucat în „Johnny Be Good” și „The Adventures of Baron Munchausen”.

Actrița este cunoscută pentru rolurile din filmele „Dangerous Liaisons”, „Pulp Fiction” și „Kill Bill”. A fost o singură dată nominalizată la Oscar. Conform imdb.com, până în prezent, actrița a obținut 29 de premii și a primit 67 de nominalizări pentru rolurile sale.

Din filmografia sa amintim: „Batman&Robin”, „Gattaca”, „Vatel”, „Motherhood”, „Down a Dark Hall” și „The War with Grandpa”.

1975: A murit Radu Gyr (Radu Demetrescu), poet, dramaturg și eseist român

aprilie 1975, București, pseudonimul literar al lui Radu Demetrescu) a fost un poet, dramaturg, eseist, gazetar patriot român și luptător anticomunist.

O bună perioadă a fost asistent universitar la catedra de estetică a profesorului Mihail Dragomirescu.

Ultimul cuvânt al poetului în fața Tribunalului Poporului (procesul din 1945) „Domnule Președinte, domnilor judecători ai poporului, în inchizitoriul său de joi seara (31 mai), onorata acuzare a spus răspicat: «Dacă există credință adevărată, atunci să fie absolvită». Și a mai spus acuzarea: «Sunt prăbușiri de idealuri, de credințe, dar numai pentru curați». Într-adevăr, sunt naufragii sufletești. Eu am avut o credință. Și am iubit-o. Dacă aș spune altfel, dacă aș tăgădui-o, dumneavoastră toți ar trebui să mă scuipați în obraz. Indiferent dacă această credință a mea apare, astăzi, bună sau rea, întemeiată sau greșită, ea a fost pentru mine o credință adevărată. I-am dăruit sufletul meu, i-am închinat fruntea mea. Cu atât mai intens sufăr azi, când o văd însângerată de moarte”

2011: A avut loc căsătoria Prințului William, Duce de Cambridge, cu Kate Middleton

Căsătoria Prințului William, Duce de Cambridge, cu Kate Middleton a avut loc la catedrala Westminster din Londra la data de 29 aprilie 2011. Prințul William, Duce de Cambridge, care este al doilea în linia de succesiune la tronul britanic, a întâlnit-o prima dată pe Kate

Middleton în 2001, în timp ce amândoi studiau la Universitatea Saint Andrews din Scoția.

După căsătorie, cuplul, care a primit oficial titlul de Ducele și Ducesa de Cambridge cu doar cîteva ore înaintea căsătoriei, intenționează să locuiască în continuare pe Insula Anglesey din nordul Wales, unde William continuă să servească în Royal Air Forces, divizia RAF Search and Rescue, ca pilot de elicopter.

Ziua Veteranilor de Război

Ziua Veteranilor de Război a fost instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 1222/2007 şi se sărbătoreşte în fiecare an la 29 aprilie, în onoarea tuturor militarilor români care au luptat şi şi-au dat viaţa, pe timpul celor două conflagraţii mondiale, pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României. În fiecare an, la 29 aprilie, se sărbătoreşte Ziua veteranilor de război.

Data la care este marcată această zi aminteşte de 29 aprilie 1902, când regele Carol I a promulgat, la solicitarea supravieţuitorilor Războiului de Independenţă (1877-1878), Înaltul Decret prin care a fost instituit pentru prima dată titlul de ”veteran de război”, în conformitate cu Convenţia Statelor Europene de la Geneva, în onoarea ostaşilor care au luptat în acest război.

La articolul 2, Înaltul Decret Regal din 29 aprilie 1902 prevedea: ”Pentru ca fiecărui ostaş veteran să i se asigure liniştea şi ocupaţiunea pentru restul de viaţă, i se vor pune la dispoziţie cele necesare în acest scop, ca stimulent pentru generaţiile viitoare”, notează site-ul oficial al Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război.

Astfel, participanţilor la Războiul de Independenţă li s-au asigurat, pe lângă acest onorant statut, mijloace pentru un trai decent şi diferite înlesniri, în semn de recunoaştere a sacrificiilor lor pe câmpul de luptă. În Războiul de Independenţă (1877-1878), s-au sacrificat 10.000 de ostaşi din cei peste 58.000, care au constituit Armata de Operaţii, notează site-ul amintit anterior.