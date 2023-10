31 octombrie, ziua în care Benito Mussolini a ajuns la conducere, transformând Italia într-un stat fascist VIDEO

La 31 octombrie 1922, Benito Mussolini a devenit cel mai tânăr premier din istoria Italiei. Tot într-o zi de 31 octombrie au murit Federico Fellini, Sean Connery și Mircea Drăgan.

475: Romulus Augustus este proclamat împărat al Romei

Flavius Romulus Augustulus a fost ultimul împărat al Imperiului Roman de Apus. La 28 august 476, Romulus Augustulus este îndepărtat de la tron de către Odoacru, căpetenia herulilor (neam germanic din uniunea de triburi a goților).

1869: La Gara Filaret, are loc inaugurarea cu mare fast a liniei ferate București-Giurgiu

Gara Filaret a fost prima gară din București, deschisă la 19/31 octombrie 1869, cu ocazia inaugurării primei linii de cale ferată din Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, calea ferată București–Giurgiu. Numele gării provine de la cel al dealului Filaret.

Construcția, realizată precum un careu, este formată dintr-un parter și un etaj, marginile clădirii închizându-se spre șine pentru a forma o hală în care intrau cele 3 linii de cale ferată.

Hala peronului este marcată printr-un fronton triunghiular peste linia acoperișului corpului principal. Acoperișul halei este ridicat pe o structură metalică, așezată pe zidurile paralele ale construcției, decorate cu arce. Accesul la peronul acoperit, sprijinit pe console metalice, se făcea prin fațada principală, prin intrări amplasate în capătul celor două pervazuri ale clădirii.

După ce la 13/25 decembrie 1872 Gara București Nord a fost legată la rețeaua feroviară, gara Filaret și-a pierdut din însemnătate. În 1960 gara a fost dezafectată și a fost transformată în autobază, deși inițial s-a propus amenajarea unui muzeu.

1881: s-a născut Eugen Lovinescu, critic și istoric literar, prozator și dramaturg român

Eugen Lovinescu a fost un critic și istoric literar, teoretician al literaturii și sociolog al culturii, memorialist, dramaturg, romancier și nuvelist român, cel mai de seamă critic după Titu Maiorescu.

Este autorul teoriei Sincronismului și al Mutației valorilor estetice. În ciuda valorii sale incontestabile, a faptului că și-a susținut doctoratul la Paris cu Émile Faguet, a ocupat doar o catedră de profesor de latină la liceul Matei Basarab din București, respectiv a fost profesor al Colegiului Național Mihai Viteazul din București.

Este tatăl criticului Monica Lovinescu și unchiul prozatorului Anton Holban, al dramaturgului Horia Lovinescu și al criticului literar și specialistului în ezoterism Vasile Lovinescu.

1922: Benito Mussolini a devenit devine cel mai tânăr premier din istoria Italiei

Benito Mussolini, conducătorul Italiei fasciste între anii 1922 și 1943.

În 1919, Mussolini a fondat la Milano primul grup politic de orientare fascistă ce insista pe refacerea gloriei Romei antice, iar trei ani mai târziu a organizat „Marșul asupra Romei”, iar la ordinul său, mii de fasciști s-au îndreptat spre Roma pentru a prelua puterea.

Temându-se de un război civil, regele Victor Emanuel l-a desemnat pe Mussolini drept prim-ministru, iar în anii următori Mussolini a preluat treptat întreaga putere și a impus în Italia cultul propriei personalități.

În iulie 1943, regele Victor Emanuel al III-lea l-a demis pe Mussolini și l-a pus sub arest, însă el a fost salvat de către un comando de parașutiști germani și pus din nou de către Hitler la conducerea unui stat marionetă format în nordul Italiei.

În primăvara lui 1945, când erau semne sigure că Germania pierduse războiul, Benito Mussolini, împreună cu amanta sa, Clara Petacci, au încercat să fugă spre Elveția și s-au ascuns într-o vilă, pe malul lacului Como, vilă ce fusese pregătită de mult ca refugiu în caz de dezastru.

Partizanii italieni l-au capturat și l-au executat prin împușcare.

1929: s-a născut Bud Spencer, actor italian

Carlo Pedersoli, cunoscut sub pseudonimul Bud Spencer, a fost un actor și fost înotător olimpic italian, care s-a făcut remarcat în așa-numitele „western spaghetti” italiene. În România este foarte cunoscut din filmele în care a jucat rolul comisarului Piedone și din cele în care a jucat cu actorul Terence Hill.

1964: s-a născut Marco van Basten, fotbalist olandez

Marcel (Marco) van Basten este un antrenor neerlandez și fost fotbalist. Este considerat unul dintre cei mai buni atacanți ai generației sale.

Anterior van Basten a mai fost antrenor al echipei Ajax Amsterdam timp de un an, Heerenveen timp de doi ani, și a fost selecționerul echipei naționale de fotbal a Țărilor de Jos între 2004 și 2008.

1984: Indira Gandhi, prim-ministru a Indiei, este asasinată de doi membri din garda sa de corp

Indira Priyadarshini Gandhi a fost prim-ministru al Indiei din 19 ianuarie 1966 până la 24 martie 1977, și, din nou, din 14 ianuarie 1980 până la asasinarea ei pe 31 octombrie 1984.

Pe 31 octombrie, 1984, două dintre gărzile de corp ale Indirei Gandhi, Satwant Singh și Beant Singh, au asasinat-o în grădina reședinței Primului Ministru din Safdarjung Road nr.1 în New Delhi.

Pe când aceasta se îndrepta spre locul unde trebuia să dea un interviu marelui actor englez Peter Ustinov care filma un documentar pentru televiziunea irlandeză, ea a trecut pe o poartă păzită de Satwant și Beant. Când s-a aplecat să-i salute în tradiționalul stil indian, ei au deschis focul cu pistoale semiautomate. A murit în drum spre spital, în mașina sa oficială dar a fost declarată moartă câteva ore mai târziu.

Publicația Time a considerat-o una dintre cele mai influente femei ale secolului al XX-lea.

1993: a murit Federico Fellini, regizor italian

Regizor italian considerat un artist de geniu, pentru care viața este un platou de filmare. Cel care l-a orientat spre lumea filmului a fost Roberto Rossellini – regizor italian de film și televiziune, unul dintre cele mai importanți regizori ai filmului neorealist italian, soţul lui Ingrid Bergman şi tatăl actriței Isabella Rossellini.

Federico Fellini a contribuit la scrierea scenariilor pentru „Knights of the Desert” (1942), „Before the Postman” (1942), „The Peddler and the Lady” (1943), „L’ultima carrozzella” (1943), „Paisà” (1946) (regia Roberto Rossellini), „Black Eagle” (1946), „Il delitto di Giovanni Episcopo” (1947), „Senza pietà” (1948), „Il miracolo” (1948) (regia Roberto Rossellini), „Francesco, giullare di Dio” (1950) (regia Roberto Rossellini), „Il Cammino della speranza” (1950), sau „Persiane chiuse” (1951), unele dintre acestea definitorii pentru cinematografia italiană.

Fellini a făcut parte, de asemenea, din echipa care avea să scrie scenariul pentru filmul ”Roma, citta aperta” (1945), care i-a adus prima nominalizare la Oscar, scrie Rador.

După acest succes în cariera de scenarist, face pasul către regia de film, realizând „Luci del varietà” (1950) (în colaborare cu Alberto Lattuada) şi „Lo sceicco bianco” (1952), iar pelicula ”I vitelloni” (1953) a obţinut „Leul de Argint” la Festivalul de film de la Veneţia.

Au urmat filmele „L’amore in città” (1953) şi ”La Strada” (1954) – care a obţinut Oscarul pentru cel mai bun film străin – care a făcut parte dintr-o trilogie alături de ”Il Bidone” (1955) şi ”Le Notti di Cabiria” (1957) – acesta din urmă aducându-i lui Fellini al doilea Oscar pentru cel mai bun film străin.

Au urmat apoi filmele „La Dolce Vita” (1960), „Boccaccio ’70” (1962), „8 1/2″ (1963) – care i-a adus încă un Oscar pentru cel mai bun film străin -, „Giulietta degli spiriti” (1965) – distins cu Golden Globe pentru cel mai bun film străin -, „Histoires extraordinaires” (1968), „Fellini: A Director’s Notebook” (1969), „Fellini Satyricon” (1969), „I clowns” (1970), „Fellini Roma” (1972) şi ”Amarcord” (1973) – care, de asemenea, a fost recompensat cu un Oscar.

Tot în regia lui Federico Fellini, au apărut filmele „Il Casanova di Federico Fellini” (1976), „Prova d’orchestra” (1979), „La città delle donne” (1980), „E la nave va” (1983), „Ginger e Fred” (1986), „Intervista” (1987) – care a obţinut a 15-lea Premiu de Aur al Festivalului de Film de la Moscova şi Premiul aniversar al ediţiei a 40-a a Festivalului de Film de la Cannes – şi „La voce della luna” (1990).

În 1984, Fellini a fost distins cu Legiunea de Onoare, iar în 1990, a primit Praemium Imperiale, din partea Asociaţiei de Artă Japoneză.

În anul 1992, era publicat un sondaj realizat de revista Sight&Sound privind regizorii internaţionali, Fellini fiind desemnat cel mai important regizor al tuturor timpurilor, iar peliculele „La Strada” şi „8 1/2” au fost desemnate în top zece al celor mai influente filme ale tuturor timpurilor.

În 29 martie 1993, Fellini a fost recompensat cu Oscarul pentru întreaga sa carieră – iar de-a lungul carierei de peste 50 de ani, totaliza nu mai puţin de 64 de premii pentru realizările sale în slujba celei de-a şaptea arte, pentru personajele memorabile pe care le-a creat, pentru poveştile pline de satiră, de melancolie, de vise şi viziuni magice.

2017: a murit Mircea Drăgan, regizor român

Regizorul şi scenaristul Mircea Drăgan este autorul unor filme de referinţă din cinematografia românească, de departe cele mai vestite fiind cele din seria „Brigada Diverse“.

Mircea Drăgan a debutat în lungmetraj în anul 1957, cu filmul "Dincolo de brazi", în co-regie cu Mihai Iacob, şi apoi a realizat "Setea", după romanul lui Titus Popovici, şi "Lupeni '29".

Printre filmele de succes pe care le-a mai regizat se numără "Columna", "BD în acţiune", "BD în alertă", "BD la munte şi la mare", "Fraţii Jderi", "Ştefan cel Mare - Vaslui 1475", "Explozia", "Cuibul salamandrelor", "Aurel Vlaicu" sau serialul de televiziune "Vlaşinii".

Regizorul Mircea Drăgan a murit în octombrie 2017, la vârsta de 85 de ani, la Râmnicu Vâlcea. A fost căsătorit cu actrița Ioana Drăgan.

2020: a murit Sean Connery, actor britanic

Considerat cel mai bun interpret al rolului James Bond, în filme ca „Dr. No”, „Goldfinger” şi „You Only Live Twice”, Connery a creat un model pentru un erou de acţiune proaspăt şi interesant. În total, între 1962 şi 1983, el a jucat în şapte filme ale francizei.

A ales să renunţe la actorie în 2003, după „The League of Extraordinary Gentlemen”, un eşec atât de box office, cât şi de critică, potrivit news.ro.

Connery a jucat în 90 de filme, iar în 1988 a primit trofeul Oscar pentru rolul secundar din „The Untouchables”, regizat de Brian De Palma.