Steven Spielberg, discurs despre antisemitism: „Stă mândru, cu mâinile în şolduri, ca Hitler şi Mussolini“

Regizorul american Steven Spielberg a vorbit în ediţia de joi seară a emisiunii TV "The Late Show With Stephen Colbert" despre cel mai recent film al său, "The Fabelmans", nominalizat în acest an la premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj, şi a profitat de prezenţa sa în acest talk-show pentru a transmite un mesaj împotriva antisemitismului, informează revista Variety, scrie Agerpres.

În filmul "The Fabelmans", o peliculă semi-autobiografică inspirată din copilăria lui Steven Spielberg, personajul Sammy Fabelman (interpretat de Gabriel LaBelle) devine subiectul unor abuzuri antisemite din partea unor colegi de şcoală. După discuţiile despre acest film, prezentatorul Stephen Colbert l-a întrebat pe Steven Spielberg dacă i se pare surprinzătoare ascensiunea antisemitismului în Statele Unite şi la nivel mondial.

"O găsesc foarte, foarte surprinzătoare. Antisemitismul a fost mereu acolo, fie fiind prezent după colţ, abia vizibil dar mereu la pândă, fie fiind mult mai evident, precum în Germania anilor 1930. Însă niciodată după Germania anilor 1930 nu am mai asistat ca acum la un antisemitism care nu mai stă la pândă, ci care stă mândru în picioare şi cu mâinile în şolduri, ca Hitler şi Mussolini, parcă provocându-ne să îl sfidăm. Nu am experimentat niciodată aşa ceva în toată viaţa mea, mai ales în această ţară", a răspuns celebrul regizor american.

Steven Spielberg, care a regizat în 1994 şi drama despre Holocaust "Schindler's List", a mai spus că antisemitismul actual face parte dintr-o tendinţă generală de ură, pe care a remarcat-o în ultimul deceniu.

"Cumva, marginalizarea oamenilor care nu fac parte dintr-un fel de rasă majoritară reprezintă ceva care se abate asupra noastră de ani şi de ani. Ura a devenit un fel de apartenenţă la un club care a ajuns să aibă mai mulţi membri decât am crezut eu vreodată că era posibil în America. Iar ura şi antisemitismul merg mână în mână, nu poţi să le desparţi", a adăugat cineastul.

Totuşi, Steven Spielberg continuă să spere că oamenii pot să înveţe şi să se dezvolte armonios - un mesaj pe care speră să îl transmită publicului şi prin intermediul filmului său "The Fabelmans".

"Ca s-o citez pe Anne Frank, cred că ea avea dreptate atunci când spunea că cei mai mulţi dintre oameni sunt buni. Şi mai cred că în esenţă, în centrul fiinţei noastre, există bunătate şi există empatie", a adăugat regizorul american.