23 septembrie, ziua în care Mircea cel Bătrân a început domnia în Țara Românească

Publicat:

La 23 septembrie 1386 a început domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească, perioadă în care a consolidat instituțiile feudale, a extins teritoriul și a consolidat rezistența statului împotriva expansiunii otomane.

La 23 septembrie 1386 a început domnia lui Mircea cel Bătrân FOTO Arhivă
La 23 septembrie 1386 a început domnia lui Mircea cel Bătrân FOTO Arhivă

490 î.Hr. – Bătălia de la Marathon

La 23 septembrie 490 î.Hr. a avut loc bătălia de la Marathon, confruntare decisivă dintre armata ateniană, sprijinită de Plataea, și trupele persane. Persanii, conduși de Datis și Artaferne, urmăreau să pedepsească Atena pentru sprijinul acordat coloniilor ioniene în răscoala împotriva Imperiului Persan. Atenienii, având aproximativ 10.000 de hopliți, au înfruntat o armată persană estimată între 20.000 și 25.000 de oameni.

Comandată de Miltiade, armata ateniană a obținut o victorie importantă, folosind o tactică prin care centrul a fost slăbit deliberat, iar flancurile întărite, încercuind astfel trupele persane. Rezultatul a fost retragerea perșilor către flota lor, cu pierderi de circa 6.400 de oameni, față de aproximativ 200 de atenieni. Bătălia a marcat prima înfrângere majoră a perșilor în Grecia și a demonstrat eficiența falangei hoplite.

1386 – Începe domnia lui Mircea cel Bătrân

La 23 septembrie 1386 a început domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească, care a durat până la 31 ianuarie 1418. Domnia sa a fost una dintre cele mai lungi și stabile din Evul Mediu românesc, perioadă în care s-au pus bazele instituțiilor feudale ale statului.

Mircea a consolidat autoritatea centrală, a extins teritoriul Țării Românești până la gurile Dunării și a încheiat alianțe militare și diplomatice cu Ungaria și Polonia. S-a confruntat în repetate rânduri cu Imperiul Otoman, obținând o victorie importantă în 1395 la Rovine. A sprijinit dezvoltarea economică prin stimularea comerțului și introducerea unor măsuri fiscale stabile.

1846 – Descoperirea planetei Neptun

La 23 septembrie 1846, planeta Neptun a fost descoperită pe baza calculelor matematice independente realizate de astronomul francez Urbain Le Verrier și britanicul John Couch Adams. Observația directă a fost confirmată de astronomul german Johann Gottfried Galle, care a identificat planeta la Observatorul din Berlin.

Descoperirea lui Neptun a reprezentat prima planetă identificată prin metode matematice, pornind de la perturbările observate în orbita lui Uranus. Confirmarea a marcat un progres important în astronomie și a demonstrat precizia legilor mișcării planetare formulate de Newton. Neptun a devenit a opta planetă din sistemul solar recunoscută de comunitatea științifică.

1941 – S-a născut Sofia Vicoveanca

La 23 septembrie 1941 s-a născut Sofia Vicoveanca, interpretă română de muzică populară. A debutat în anii 1960 și a devenit cunoscută prin repertoriul său inspirat din folclorul bucovinean, colaborând de-a lungul timpului cu ansambluri folclorice și orchestre populare.

De-a lungul carierei, a înregistrat sute de cântece și a participat la numeroase festivaluri naționale și internaționale. Repertoriul ei cuprinde doine, cântece de joc și balade, multe dintre ele păstrate ca documente sonore ale tradiției populare românești.

1943 – S-a născut Julio Iglesias

La 23 septembrie 1943 s-a născut Julio Iglesias, cântăreț spaniol. Cariera sa muzicală a început în anii 1960, după ce a fost nevoit să renunțe la o posibilă carieră sportivă din cauza unui accident. A câștigat notorietate după participarea la Festivalul de la Benidorm în 1968.

Iglesias a vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume, înregistrând piese în mai multe limbi, printre care spaniolă, engleză, franceză și italiană. A primit numeroase premii internaționale și rămâne unul dintre cei mai bine vânduți artiști din istoria muzicii.

