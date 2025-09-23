search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

24 septembrie: Ziua când s-a născut Lucia Hossu-Longin, realizatoarea „Memorialului durerii”

0
0
Publicat:

Pe 24 septembrie 1941 s-a născut Lucia Hossu-Longin,  cunoscută publicului din România prin reportajele din serialul „Memorialul Durerii” de la TVR, începând cu anul 1991. Tot pe 24 septembrie s-au mai născut scriitorul F. Scott Fitzgerald și compozitorul Aurel Giroveanu.

Lucia Hossu Longin FOTO: Facebook/Lucia H. L.
Lucia Hossu Longin FOTO: Facebook/Lucia H. L.

1869: „Vinerea Neagră” pe piața bursieră din Statele Unite

Pe 24 septembrie 1869, a avut loc un moment dramatic în istoria financiară a Statelor Unite, cunoscut sub numele de „Vinerea Neagră”. În această zi, speculatorii financiari Jay Gould și James Fisk au încercat să monopolizeze piața aurului, declanșând o criză economică majoră. Planul lor a condus la o creștere artificială a prețului aurului, ceea ce a avut un impact devastator asupra economiei și a generat panică pe piața bursieră din New York.

Intervenția guvernului federal a reușit să stabilizeze situația, dar multe companii și investitori au suferit pierderi masive. Această zi rămâne o lecție importantă despre pericolele speculațiilor financiare necontrolate.

1896: S-a născut scriitorul F. Scott Fitzgerald

F. Scott Fitzgerald, autorul celebrului roman „Marele Gatsby”, s-a născut pe 24 septembrie 1896. Considerat unul dintre cei mai mari scriitori americani ai secolului XX, Fitzgerald a fost un exponent al „generației pierdute”, reflectând în operele sale aspirațiile și deziluziile vremii sale.

 „Marele Gatsby” este poate cea mai faimoasă lucrare a sa, explorând temele visului american și dezintegrarea morală a societății. Viața personală tumultuoasă a lui Fitzgerald, inclusiv lupta sa cu alcoolismul și relația complicată cu soția sa, Zelda, a contribuit la mitologia sa literară.

1916: S-a născut compozitorul Aurel Giroveanu

În 1916, în comuna Girov, județul Neamț, s-a născut compozitorul și dirijorul român Aurel Giroveanu. Acesta a fost o figură importantă în muzica românească, având o carieră îndelungată în domeniul compoziției și dirijatului.

De-a lungul vieții, a colaborat cu Societatea Română de Radiodifuziune și a făcut parte din Consiliul Artistic al Teatrului de Estradă din București. Talentul său a fost recunoscut la nivel național, fiind recompensat cu numeroase premii și distincții.

 1941: S-a născut Lucia Hossu-Longin, jurnalistă româncă, realizatoarea “Memorialului durerii”

Lucia Hossu-Longin (n. 24 septembrie 1941, Brăila) este un regizor de televiziune și autoare română, cunoscută publicului din România prin reportajele din serialul „Memorialul Durerii” de la TVR, începând cu anul 1991. Până în anul 1980 a fost căsătorită cu scriitorul și ziaristul Valentin Hossu-Longin. A fost căsătorită cu regretatul cineast Dan Necșulea.

Realizatoarea TV a reușit prin documentarul Memorialul durerii să descopere martirii ai acestui neam, torturati, închisi și masacrați in cea mai mare parte în perioada instaurării comunismului dar si apoi până în 1989.

Lucia Hossu Longin FOTO: Facebook
Lucia Hossu Longin FOTO: Facebook

Chiar în ’91, Răzvan Theodorescu, preşedintele de atunci al televiziunii, a primit o invitaţie din partea Parlamentului. O delegaţie de ziarişti elveţieni venea să filmeze închisorile politice din România şi să facă interviuri cu foştii deţinuţi. Era nevoie de un ziarist de la televiziune care să realizeze partea noastră şi m-a desemnat pe mine. De când am urcat în maşina în care erau martorii, protagoniştii filmelor, mi-am dat seama în ce tăcere şi în ce obscur am trăit în aceşti ani. Nu am ştiut câte puşcării a avut România şi câţi deţinuţi politici! Mai auzeam că au fost arestaţi braşovenii, auzisem de Babu Ursu, dar nu ştiam ce s-a întâmplat în anii lui Dej. Am început o muncă sisifică de pregătire; am coborât, cum ziceam eu, în tranşee şi am început să citesc jurnale din închisori. Mi-a plăcut istoria dintotdeauna. Şi băieţii mei au învăţat multă istorie, pentru că aveam toate tratatele de istorie în bibliotecă de la Pascu şi Daicoviciu, la Prodan. Am făcut întâi cele şase episoade din „Memorial“, că atât era proiectul, şi nu m-am mai lăsat.  Am mers cu ei peste tot în ţară, aproape în toate puşcăriile. Elveţienii filmau, iar noi eram la coadă şi, când să ne vină şi nouă momentul să filmăm, nu mai era timp. Toată perioada am folosit-o pentru un fel de documentare. Mi-am zis, în sufletul meu, că am această misiune de a le face dreptate celor care au suferit. De curând am auzit-o pe doamna Monica Pillat, fiica lui Dinu Pillat, şi el un fost deţinut politic, zicând că ea a vrut să se răzbune, bineînţeles cu iubire şi cu cercetare. În ce sens răzbunare? Aşa cum o definea Constantin Noica: să pună lucruri bune în locul celor rele. Aşa am încercat şi eu să suplinesc urgia din puşcării cu portretele acestor oameni, nişte martiri, fie că au fost din rezistenţa din munţi, oamenii bisericii greco-catolice, preoţi ortodocşi sau ţărani. Am realizat filme care au ajuns peste tot în lume. De exemplu, Arhivele Hoover (n.r. – din Statele Unite) au achiziţionat 100 de filme, şi Biblioteca Congresului American le are, iar Videoteca din Paris a selecţionat câteva filme din serialul nostru, printre care „Corneliu Coposu - Legiunea de onoare“. Nu se ştia decât că România a fost o ţară în care nimeni n-a crâcnit, în care toată lumea s-a supus regimului totalitar. Noi am avut cea mai importantă mişcare de rezistenţă din munţi. De câte ori dau reluări la televiziune şi văd filmele, aproape că nu există film la care să nu plâng. A existat un rău mai mare decât al nostru, al celor care am răbdat de frig, foame şi nonlibertate: răul celor care au trăit în puşcării”, povestea Lucia Hossu Longin într-un interviu pentru Adevărul.

Citește și: 16 septembrie, ziua în care România și Ungaria au semnat Tratatul de la Timișoara pentru bună vecinătate

1957: Inaugurarea stadionului Camp Nou

Pe 24 septembrie 1957, a fost inaugurat stadionul Camp Nou din Barcelona, care a devenit cel mai mare stadion din Europa. Stadionul a fost construit pentru a răspunde nevoilor în creștere ale echipei de fotbal FC Barcelona, care și-a consolidat în acea perioadă poziția în fotbalul european.

Camp Nou-Barcelona
Camp Nou-Barcelona

Cu o capacitate inițială de peste 99.000 de locuri, Camp Nou a găzduit de-a lungul timpului numeroase evenimente sportive și culturale de anvergură, fiind un simbol al orașului Barcelona și un templu al fotbalului mondial.

1970: Mostre de sol lunar aduse pe Pământ de „Luna-16”

Pe 24 septembrie 1970, capsula de întoarcere a stației automate sovietice „Luna-16” a adus pe Pământ pentru prima oară mostre de sol lunar, marcând un moment important în explorarea spațială.

Misiunea Luna-16 a fost prima dintr-o serie de misiuni automate care au adus mostre de sol lunar fără implicarea astronauților, demonstrând progresele tehnologice ale programului spațial sovietic în timpul Războiului Rece. Această realizare a avut un impact semnificativ asupra studiilor geologice lunare și a rivalității spațiale dintre SUA și URSS.

1991: Începutul celei de-a patra mineriade din România

Pe 24 septembrie 1991, a început cea de-a patra mineriadă în România, când minerii din Valea Jiului, conduși de liderul sindical Miron Cozma, au pornit spre București.

Citește și: 17 septembrie: Un sfert de secol fără marele actor Dem Rădulescu. Cum şi-a căpătat porecla „Bibanu´”

Aceasta a fost o acțiune de protest împotriva guvernului, în urma neîndeplinirii cerințelor sindicale legate de condițiile de muncă și salarii. Mineriadele din România anilor '90 au fost manifestări violente care au marcat tranziția dificilă a țării de la comunism la democrație, influențând politica și economia românească pentru mulți ani.

1992: Intrarea în vigoare a noii steme a României

La 24 septembrie 1992, a intrat în vigoare Legea nr. 102, care stabilea noua stemă și sigiliul statului român, simboluri naționale esențiale ale României post-comuniste. Noua stemă, care include acvila cruciată și scutul împărțit în cinci câmpuri, simbolizează unitatea și continuitatea istorică a provinciilor românești.

Stema României
Stema României

Adoptarea acestor simboluri a fost un moment important în consolidarea identității naționale după Revoluția din 1989 și în reafirmarea valorilor democratice ale statului român.

Un proiect de lege, care pune Coroana de Oțel, simbolul suveranității (independenței) României, pe capul acvilei din stemă (unde nu a fost niciodată), a fost adoptat de camerele Parlamentului în prima jumătate a lui 2016.

Istoria zilei

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
digi24.ro
image
Tinerii români vor putea fi militari voluntari. La finalul stagiului de 4 luni, dacă rezistă, vor fi plătiți cu 27.000 lei
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
mediafax.ro
image
Zlatan Ibrahimovic și-a etalat „camera trofeelor”. Locul își ține golgheterul toate premiile primite de-a lungul carierei. Video
fanatik.ro
image
Lista celor mai puternice armate din lume. România, aproape la egalitate cu țara care se pregătește de un conflict cu SUA
libertatea.ro
image
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
digi24.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi înainte să se întoarcă în România
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
antena3.ro
image
Cine e românul care vrea să preia Nordis şi să le dea păgubiţilor toate apartamentele plătite
observatornews.ro
image
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Ajutor de deces 2025. Cine poate ridica banii şi în cât timp
playtech.ro
image
Gheorghe Dincă, la un pas de libertate. Decizie surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Cine este fotbalistul care a murit în SUA, chiar înainte de a se întoarce în România! Ciprian avea doar 20 de ani și era legitimat la CFR Cluj
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Mugur Isărescu avertizează despre riscurile trecerii de la cash la euro digital: „Ne termină ruşii în 3 zile”
romaniatv.net
image
Mica recalculare a pensiilor se amână. Ministrul Muncii anunță când ar putea crește pensiile
mediaflux.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Filmul românesc care dărâmă topul celor mai populare producții cinematografice de pe Netflix. Este pe locul doi după Wednesday
actualitate.net
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
click.ro
image
Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale? De ce nu are Maria telefon, nici la 10 ani? „Am considerat că…” Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorț
click.ro
image
Un srilankez a recunoscut cât câștigă, de fapt, în România: „Rămân aici să mă însor!”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia (2) jpg
Prețul exagerat pe care îl are rochia ponosită purtată de Meghan Markle! A îmbrăcat același model și în alte două ocazii
okmagazine.ro
Matthew McConaughey cu soția, Camila Alves sursa foto Profimedia jpg
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”

OK! Magazine

image
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras