28 septembrie, ziua în care s-a descoperit penicilina. S-a născut actrița Brigitte Bardot, cea mai fotografiată femeie din lume

În 1928, biologul scoțian Alexander Fleming a descoperit penicilina produsă de mucegaiul Penicillium notatum. La aceeași dată, în 1934, s-a născut actrița Brigitte Bardot, sex-simbol al anilor 60. În 1978, a murit Papa Ioan Paul I. Pontificatul său a durat doar 33 de zile.

1928: Biologul şi farmacologul scoţian Alexander Fleming a observat în laboratorul său cum contaminarea cu mucegaiuri Penicillium rubens a unei culturi bacteriene (Staphylococcus aureus) părea să omoare bacteriile

Cercetările sale ulterioare conduc la dezvoltarea agentului antibacterian penicilină. Însă aceasta a fost introdusă în terapia infecţiilor abia în 1942, când farmacologul Howard Florey şi biochimistul Ernst Boris Chain au purificat şi au produs pe scară largă penicilina – considerată medicamentul-miracol al secolului XX.

Alexander Fleming a fost laureat al premiului Nobel pentru fiziologie şi medicină în anul 1945, pentru descoperirea penicilinei.

Omul de ştiinţă s-a născut la data de 6 august 1881, în Ayrshire, Scoţia. Tatăl său a fost fermier şi a deţinut o fermă în suprafaţă de 800 de acri. A avut o copilărie foarte frumoasă. Alături de fraţii lui, Alexander pescuia în râul din apropierea fermei sau mergea la vânătoare de iepuri împreună cu un câine bătrân.

La vârsta de 14 ani a plecat la Londra, unde fratele lui îşi găsise un loc de muncă la o fabrică de ochelari. S-a înscris la Şcoala politehnică, secţia comercială. După ce a absolvit şcoala, a lucrat timp de cinci ani la compania de navigaţie American Line.

„O întâmplare i-a schimbat total cursul vieţii. După împlinirea vârstei de 20 de ani, a primit pe neaşteptate o mică moştenire din partea unchiului său John (250 de lire sterline, leafa lui la campanie fiind 2,5 pence pe oră) şi, la sfatul fratelui său Tom, care devenise medic, a renunţat la slujbă şi s-a apucat să studieze medicina”, menţionează Nicolae Chiorcea în lucrarea “Titani ai ştiinţei”.

1952: S-a născut Sylvia Kristel, actriţă olandeză (d. 2012)

Sylvia Kristel, actriţa olandeză care a devenit celebră la 22 de ani cu acest rol, a cunoscut mărirea şi decăderea: o viaţă în care s-a luptat cu dependenţa de alcool şi de droguri, plină de aventuri şi dezamăgiri în dragoste.

Sylvia Kristel a încetat din viaţă la 60 de ani, în 2012, din cauza unui cancer la gât. Filmul care a lansat-o, „Emmanuelle“, o peliculă soft porno din 1974, a avut un uriaş succes internaţional. Producţia prezintă aventurile sexuale ale unei tinere care călătoreşte în Asia şi a rulat 13 ani în cinematografele de pe bulevardul Champs-Elysées din Paris.

În perioada anilor ’70, filmele din seria „Emmanuelle“ au marcat eliberarea sexuală, odată cu scenele atipice în care protagonista flirtează cu alte femei, simulează sexul oral şi mimează orgasmul. Sylvia Kristel a jucat apoi în „Emmanuelle 2“ (1975), „Goodbye Emmanuelle“ (1977) şi „Emmanuelle 4“ (1984), dar aceste filme au avut un succes comercial mai mic în comparaţie cu primul.

În 2007, actriţa şi-a publicat biografia intitulată „Undressing Emmanuelle“, în care a vorbit despre dependenţa de alcool şi droguri şi despre relaţiile sale cu bărbaţii.

1934: Se naște Brigitte Bardot, actriţă franceză, fost sex-simbol al anilor 60

Ajunsă acum la vârsta de 80 de ani, Brigitte Bardot sau varianta franceză a lui Marilyn făcea furori în costum de baie, la Saint-Tropez. De fapt, actrița franceză devenise cea mai fotografiată femeie din lume când încă nu jucase în niciun film. Fotografii se întreceau s-o prindă în cadru în timp ce Brigitte poza sumar îmbrăcată pe plaja de pe Coasta de Azur. În ciuda faptului că a afișat mereu niște proporții divine, vedeta a refuzat toată viața să facă sport și nici n-a apelat la operații estetice pentru a-și estompa ridurile și alte urme vizibile ale trecerii timpului.

Ea a fost naturală din cap până-n picioare, lucru care a făcut-o de-a dreptul irezistibilă în ochii celor peste 100 de iubiți pe care i-a avut, printre care Warren Beatty, Jimi Hendrix sau regizorul Roger Vadim. „Mi-am dăruit tinerețea și frumusețea bărbaților”, a recunoscut diva din And God Created Woman (1956), care a urmat exemplul altei femei fatale de la Hollywood, Elizabeth Taylor.

1960: S-a născut Jennifer Rush, cântăreaţă americană

Jennifer Rush (născută Heidi Stern la 28 septembrie1960) este o cântăreaţă americană cu origini germane de muzică pop-rock, cel mai bine cunoscută pentru cântecul "The Power of Love".

"Sunt mândră că am scris cântecul și că l-am cântat, provenind din Germania și reușind să am succes cu el în Anglia: era mare lucru pe atunci!", a spus, în urmă cu câțiva ani, Jennifer Rush despre The Power Of Love, cântec a cărui sursă de inspirație a fost "tatăl fiicei mele. Oare ce-o fi fost în capul meu?

Nu îmi imaginam că The Power Of Love va deveni o piesă atât de cunoscută. Mai avusesem hituri în Germania. Aveam și alte cântece pe care le iubeam poate chiar mai mult. Îmi iubesc toate piesele, sunt ca niște copii. Am piese pe care le-am scris și pe care eu le consider minunate, dar care nu sunt atat de apreciate de ceilalți". Piesa a fost desemnată de Cartea Recordurilor (în 1985) drept "cea mai bine vândută melodie a unei artiste solo, din istoria muzicii pop britanice".

1978: S-a stins din viață Papa Ioan Paul I (n. 1912)

Papa Ioan Paul I a fost papă al Bisericii Catolice din 26 august până în 28 septembrie 1978. Pontificatul său a durat 33 zile şi a fost unul din cele mai scurte din istorie.

Albino Luciani, numele său adevărat, a fost admis ca seminarist al diecezei de Belluno şi hirotonit preot în data de 7 iulie 1935. Ulterior a obţinut doctoratul în teologie la Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma. A slujit ca vice-rector al seminarului diecezan din 1937 până în 1947, totodată predând noţiuni de teologie dogmatică, teologie morală, drept canonic şi artă creştină.

Ioan Paul I a fost primul papă care şi-a ales un nume dublu, prin aceasta realizând un act de onoare în cinstea celor doi predecesori ai săi direcţi, Ioan al XXIII-lea şi Paul al VI-lea.

Papa Francisc l-a proclamat fericit în data de 4 septembrie 2022. Sărbătoarea sa este pe 26 august, ziua alegerii sale ca papă în anul 1978.

În data de 28 septembrie 1978, la doar 33 de zile după alegere, papa Ioan Paul I a murit subit. Vaticanul a declarat oficial că papa a murit de infarct miocardic, diagnostic care însă nu este bazat pe rezultatul unei autopsii. Lipsa unei autopsii a condus la apariţia unor teorii ale conspiraţiei privind decesul papei, în ciuda faptului că neefectuarea unei autopsii este practica obişnuită la Vatican în cazul decesului unui papă. Chiar legea Vaticanului interzice efectuarea acestei operaţiuni, relatează wikipedia.org.

2000: În Danemarca, un procent de 53,2% din populaţia care a votat, refuză aderarea la euro

Danemarca are o economie mixtă modernă, prosperă şi dezvoltată, fiind trecută de Banca Mondială în categoria ţărilor cu venituri ridicate, clasându-se pe locul 16 în lume după PIB pe cap de locuitor în termenii parităţii puterii de cumpărare şi pe locul 5 după PIB nominal pe cap de locuitor.

Danemarca are una dintre cele mai libere pieţe ale muncii din Europa, conform Băncii Mondiale. Angajatorii pot angaja şi concedia persoane în orice moment (flexibilitate), iar între angajări, ajutorul de şomaj este foarte ridicat (securitate). Banca Mondială clasează Danemarca pe primul loc în lista celor mai uşoare ţări europene în care să faci afaceri. Înfiinţarea unei societăţi se poate face în câteva ore, cu costuri foarte mici.

Moneda naţională daneză, coroana, are un curs fix faţă de euro, de circa 7,46 coroane, prin Mecanismul European al Ratei de Schimb. Deşi un referendum din 2000 a respins adoptarea monedei euro, în practică ţara urmăreşte politicile stabilite de Uniunea Economică şi Monetară a UE şi îndeplineşte criteriile economice de convergenţă în vederea adoptării monedei. Majoritatea partidelor politice parlamentare sunt în favoarea adoptării euro, dar nu s-a ţinut un nou referendum, deşi se intenţionează; euroscepticismul în rândurile alegătorilor danezi a fost unul ridicat.

Regatul Danemarcei este o monarhie constituţională organizată sub forma unei democraţii parlamentare, cu sediul guvernului în capitala Copenhaga.