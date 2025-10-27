search
28 octombrie: Se naște Julia Roberts, una dintre cele ma iubite actrițe de la Hollywood

0
0
Publicat:

În ziua de 28 octombrie, s-a născut celebra actriță Julia Roberts. În 1965, tot în aceeași zi, s-a stins din viață Lucian Grigorescu.

Julia Roberts/FOTO: Profimedia
Julia Roberts/FOTO: Profimedia

1492: Cristofor Columb descoperă Cuba

Născut în 1451, în Genoa, Italia, Cristofor Columb a fost un navigator și explorator ale cărui patru călătorii transatlantice (1492–93, 1493–96, 1498–1500 și 1502–04) au deschis calea pentru explorarea, exploatarea și colonizarea Americilor de către europeni.

Cristofor Columb/FOTO: Metropolitan Museum of Art
Cristofor Columb/FOTO: Metropolitan Museum of Art

Columb a fost numit mult timp „descoperitorul” Lumii Noi, deși vikingi precum Leif Eriksson au vizitat America de Nord cu cinci secole mai devreme. Columb a realizat călătoriile sale transatlantice sub patronajul lui Ferdinand al II-lea și al Isabelei I, monarhii catolici ai regatelor Aragon, Castilia și Leon din Spania, scrie Britanica.

Mica flotă, formată din corăbiile Niña, Pinta și Santa María, a plecat pe 3 august 1492

Debarcarea lui Cristofor Columb în Lumea Nouă/FOTO: The Library of Congress
Debarcarea lui Cristofor Columb în Lumea Nouă/FOTO: The Library of Congress

Genialitatea navigațională a amiralului Columb s-a manifestat imediat, deoarece navele au pornit spre sud, către Insulele Canare, situate în largul coastei nord-vestice a Africii, în loc să navigheze direct spre vest, către insulele Azore.

Pe 12 octombrie s-a zărit pământul de pe corabia Pinta (deși Columb, aflat pe Niña, avea să-și revendice ulterior meritul pentru sine).

Locul primei debarcări în Caraibe, numit Guanahani, este intens disputat, dar insula San Salvador din Bahamas este, în general, considerată cea mai probabilă, în fața altor insule bahamiene ori a insulelor Turks și Caicos.

În Cuba au debarcat pe 28 octombrie 1492, deși acesta era convins că Cuba era, de fapt, continentul Catay (China), deși nu văzuse încă dovezi ale existenței unor mari orașe.

1688: A început domnia lui Constantin Brâncoveanu în Țara Românească

Născut în 1654, Constantin Brâncoveanu a fost domn al Țării Românești, având cea mai longevivă domnie din istoria principatului (1688-1714).

Constantin Brâncoveanu/FOTO: Arhivă
Constantin Brâncoveanu/FOTO: Arhivă

În timpul în care a domnit, Țara Românească a cunoscut o lungă perioadă de pace, de înflorire culturală și de dezvoltare a vieții spirituale, în urma sa rămânând un mare număr de ctitorii religioase și un stil arhitectural eclectic ce-i poartă numele.

În politica externă Brâncoveanu a acționat cumpătat, evitând să se poziționeze decisiv în tabăra imperială, care într-un avânt semnificativ recuperase Ungaria și Transilvania de la otomani. Și-a cumpărat bunăvoința turcilor, plătind regulat dările și vărsând sume uriașe sultanului și funcționarilor de la Constantinopol, ceea ce i-a adus supranumele de „altın bey” (română prințul aurului).

Deși reușise să fie confirmat pe viață în domnie (1699) și reconfirmat în 1703, domnul a lucrat în permanență să-și asigure în străinătate un refugiu de turci, fiind conștient de precaritatea situației sale. În cele din urmă, a fost luat prin surprindere, fiind mazilit în aprilie 1714 și dus cu întreaga familie la Constantinopol, unde a fost torturat pentru a ceda turcilor toată averea sa.

Constantin Brâncoveanu a fost executat pe 15 august 1714.

1869: Mendeleev a elaborat Tabelul periodic al elementelor

Tabelul periodic al elementelor, numit și tabelul periodic al lui Dimitri Mendeleev, cuprinde într-o formă tabelară toate elementele chimice cunoscute până în prezent, aranjate în funcție de numărul lor atomic adică, după numărul de protoni dintr-un atom și, în funcție de configurația electronică și proprietăți chimice recurente.

Dimitri Mendeleev/FOTO: Wikipedia
Dimitri Mendeleev/FOTO: Wikipedia
Primele 94 de elemente există în natură, deși unele au fost observate în cantități infime și au fost sintetizate în laborator cu mult înaintea descoperirii lor. Elementele cu numerele atomice cuprinse între 95 și 118 au fost doar sintetizate în laborator sau în reactoarele nucleare.

1965: A murit pictorul Lucian Grigorescu

Născut pe 1 februarie 1894, în Medgidia, Lucian Grigorescu a fost un pictor român postimpresionist.

Lucian Grigorescu/FOTO: Wikipedia
Lucian Grigorescu/FOTO: Wikipedia

Studiază pictura cu G.D. Mirea și Gabriel Popescu între 1912 și 1915 la Academia de Belle Arte din București. După întreruperea cauzată de război, reia studiile în anii 1918-1920.  Participă la saloanele oficiale din România, la expoziții organizate de „Tinerimea Artistică”, „Grupul nostru”, „Arta” etc.  

Pe un drum urmat adesea de artiști, începând cu reprezentanții impresionismului, călătorește spre sudul Franței, lucrând, între 1927-1939 la Cassis, fascinat de lumina intensă, de culorile proaspete ale regiunii. În 1948, Lucian Grigorescu a fost ale membru corespondent al Academiei Române.

Pictură de Lucian Grigorescu/FOTO: Artindex
Pictură de Lucian Grigorescu/FOTO: Artindex
Pictură de Lucian Grigorescu/FOTO: Artindex
Artişti şi cote: Lucian Grigorescu, stabilizat în 2010
Case pe Malul Nistrului/FOTO: Artmark

Pe 28 octombrie 1965, pictorul se stinge din viață, la București.

1967: S-a născut actrița Julia Roberts

Julia Fiona Roberts s-a născut în Smyrna, statul american Georgia, pe 28 octombrie 1967. În copilărie, aceasta își dorea inițial să devină medic veterinar, însă mai târziu a studiat jurnalismul, scrie IMDb.

Când fratele ei, Eric Roberts, a avut parte de un anumit succes la Hollywood, Julia a decis să încerce și ea actoria. Prima ei șansă importantă a venit în 1988, când a apărut în două filme dedicate tinerilor — „Mystic Pizza” (1988) și „Satisfaction” (1988).

Cel mai mare succes al Juliei a fost filmul emblematic Pretty Woman (1990), pentru care a primit o nominalizare la Oscar și a câștigat premiul People’s Choice pentru „Actrița preferată”.

Deși în anii următori Julia a jucat fie în filme serioase, fie în roluri de fantezie, precum Zâna Clopoțica (Tinkerbell), publicul a continuat să o iubească mai ales în comediile romantice. Cu „My Best Friend’s Wedding” (1997), Julia a readus prospețimea unui gen care lipsise de ceva timp la Hollywood.

În viața personală, după o căsnicie scurtă, Julia a avut relații cu mai mulți actori și, în 2002, s-a căsătorit cu directorul de imagine Daniel Moder, alături de care are trei copii.

Julia s-a implicat, de asemenea, în activitățile caritabile ale UNICEF și a făcut vizite în numeroase țări, printre care Haiti și India, pentru a promova bunăvoința. Julia Roberts rămâne una dintre cele mai populare și căutate talente de la Hollywood.

2022: A murit artistul Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis, născut pe 29 septembrie 1935, în Louisiana, a fost solist şi pianist rock and roll, rockabilly şi country.

Jerry Lee Lewis/FOTO: Profimedia
Jerry Lee Lewis/FOTO: Profimedia

Pionier al muzicii rock and roll, Lewis a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame, în 1986, iar contribuţia lui la acest gen muzical i-a fost recunoscută şi de Rockabilly Hall of Fame.

În ultimii ani, cântăreţul a programat tot mai puţine concerte, având, în medie, unul pe lună. Cel mai recent a cântat pe 16 februarie, în Greenville. Cel mai recent album al lui, „Rock & Roll Time”, pe care apar Keith Richards, Robbie Robertson şi Neil Young, a fost lansat în 2014.

Pe 28 octombrie 2022, artistul a murit la vârsta de 87 de ani, din cauze naturale, în reşedinţa lui din Desoto County, Mississippi, în prezenţa soţiei sale, Judith. 

