search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iubirea care a sfâșiat ultimul mare imperiu european

0
0
Publicat:

O sinucidere din motive amoroase a zguduit unul dintre ultimele mari imperii ale Europei. Este una dintre cele mai tragice povești de iubire din istoria continentului marcată de mister, controverse, anchete, mușamalizări. Unii spun că a dus indirect la izbucnirea Primului Război Mondial.  

Împăratul Austriei la căpătâiul fiului său mort FOTO wikipedia
Împăratul Austriei la căpătâiul fiului său mort FOTO wikipedia

Pe 30 ianuarie 1889, la cabana imperială de vânătoare de la Mayerling, situată în Pădurea Vieneză la 26 de kilometri sud-vest de capitală, a avut loc o adevărată catastrofă dinastică pentru Hasburgi, familia care conducea de sute de ani unul dintre cele mai mari imperii ale Europei.

Prințul moștenitor, ultimul din linia sa, Rudolf de Habsburg a fost găsit mort alături de amanta sa, o copilă de numai 17 ani, într-una dintre camerele cabanei imperiale. Din cauza birocrației și a ritualului aproape absurd al casei imperiale austriece, vestea a ajuns la urechile împăratului abia către seară. O veste cu adevărat devastatoare care avea să schimbe în mod indirect destinul Imperiului Austro-Ungar dar și al continentului european. Moartea prințului moștenitor alături de tânăra amantă a fost înconjurată de mister, controverse, mușamalizări și multe ipoteze. Este una dintre cele mai tragice povești de dragoste din istoria Europei, o poveste austriacă despre un altfel de Romeo și o altfel de Julietă, de la finele secolului al XIX lea. 

O dragoste fulgerătoare, un amantlâc imperial, părinți scandalizați

Povestea începe odată cu momentul în care prințul moștenitor al tronului austro-ungar se întâlnește cu baroneasa Maria Vetsera în anul 1888, la o petrecere la curte. Maria Vetsera era o copilă de numai 16 ani, în timp de prințul moștenitor Rudolf era un bărbat de 30 de ani, căsătorit și cu un copil. A fost însă dragoste la prima vedere. Sentimentele erau împărtășite iar cei doi au început o aventură. Rudolf avea un spirit liberal, spun contemporanii, diferit de conservatorismul Curții de la Viena și al tatălui său, împăratul Franz Joseph. Unii spun că Rudolf a moștenit această emancipare de la mama sa Elisabeta, celebra „prințesă Sissi”. Inițial, Maria Vescera a fost reticentă în a se implica într-o relație secretă cu fiul împăratului, speriată de posibilele consecințe. Era cunoscut faptul că un prinț moștenitor nu se putea căsători decât cu o femeie de rangul său, dintr-o casă domnitoare. Era o relație fără viitor, din start.

Convinsă însă de insistențele prințului Rudolf dar și de sentimentele pe care le nutrea față de moștenitorul tronului, Maria Vescera a intrat în acest joc amoros. Timp de un an de zile, cei doi amanți petreceau, în secret, în diferite case din Viena sau în cabana de la Mayerling cumpărată din 1886 de prințul Rudolf, pasionat de vânătoare și transformată în domeniu imperial. La Mayerling erau feriți de ochii curioșilor, fiindcă Rudolf venea aici însoțit doar de valetul său și eventul de o gardă de corp, un ofițer credincios care păstra secretul aventurii. În scurt timp, însă, cuplul pasional a început să uite de precauții. „Amândoi ne-am pierdut capul (...) și eu am devenit femeie! Acum ne aparținem unul celeilalt în trup și suflet”, îi scria baroneasa Maria Vetsera, prietenei sale. Nu a trecut mult până să afle mai toată lumea de aventura prințului. Inclusiv soția sa, prințesa Stephanie a Belgiei, fiica regelui Leopold al II lea al Belgiei. 

O ceartă tată-fiu și tragedia din pădure

Tatăl prințului Rudolf, împăratul Imperiului Austro-Ungar, Franz Ioseph I a considerat toată această poveste extrem de nepotrivită și scandaloasă. Riscând mai ales să creeze probleme diplomatice dar și dinastice. Tocmai de aceea a decis să ia măsuri. Au avut loc discuții aprinse între tată și fiu, culminând cu un ultimatum dat prințului Rudolf după cina în familie de pe 29 ianuarie 1889. Franz Joseph și Elisabeta urmau să plece la Buda în Ungaria pe 31 ianuarie, într-un tur de popularitate, mai ales că existau tensiuni cu nobilimea maghiară. După ultima ceartă cu tatăl său, Rudolf a anunțat că pleacă la Mayerling, pe 30 ianuarie, pentru o partidă de vânătoare.

Prințul Rudolf FOTO wikipedia
Prințul Rudolf FOTO wikipedia

Urmau să-l însoțească valetul său Loschek dar și un prieten, Joseph Hoyos. În realitate, prințul a plecat la Mayerling încă din acea seară. În dimineața zilei de 30 ianuarie 1889, valetul Loschek dar și Joseph Hoyos erau deja pregătiți de partida de vânătoare și îl așteptau pe Rudolf. Loschek, s-a dus să-l cheme. Ușa la camera prințului era însă încuiată și nu a primit niciun răspuns. Joseph Hoyos alături de valet au încercat să forțeze ușa, dar fără rezultat. În cele din urmă, Loschek a spart unul dintre panourile de lemn ale ușii cu un ciocan, suficient cât să-și bage mâna și să deschidă ușa din interior. 

Citește și: Secretele haiducilor olteni care i-au izgonit pe habsburgi. Iancu Jianu a fost salvat de la moarte de o jupâniţă, iar Pavel Lotru îi dezbrăca pe prizonieri

A găsit o scenă șocantă. În camera cu obloanele trase, în penumbră zăcea lângă pat, aplecat în față și sângerând pe gură, prințul moștenitor Rudolf. Alături, pe pat, zăcea trupul lui Maria Vetsera, amanta sa. Amândoi erau morți. Hoyos s-a dus în fugă la gară și a luat un tren special spre Viena. Era o adevărată catastrofă dinastică iar mesajul trebuia transmis confidențial. Protocolul aberant al curții imperiale a făcut ca vestea să ajungă târziu la urechile împăratului. Prima dată a fost informată împărăteasa Elisabeta care a început să plângă necontrolat și a suferit un atac de panică. Abia după ce s-a liniștit, s-a dus să-l informeze pe împărat. Imediat a fost chemat șeful Poliției imperiale, iar serviciile naționale de securitate au sigilat cabana imperială de vânătoare și zona înconjurătoare.

Mușamalizare, mister și o dramă dinastică

Incidentul de la Mayerling a fost un adevărat dezastru dinastic. Practic, moartea prințului Rudolf a întrerupt linia directă de succesiune a Habsurgilor. Situația era periculoasă fiindcă existau diferende cu facțiunile maghiare ale imperiului. Ulterior, pentru a nu se stinge dinastia, Franz Joseph l-a numit pe fratele său, arhiducele Karl Ludwig, moștenitor al tronului. Ulterior pe linie directă urma arhiducele Franz Ferdinand. Practic, s-a schimbat istoria: Franz Ferdinand a fost asasinat la Sarajevo în 1914, ceea ce a dus la declanșarea Primului Război Mondial. Revenind la incidentul de la Mayerling, inițial împăratul a încercat mușamalizarea cazului.

Baroneasa Maria Vetsera FOTO wikipedia
Baroneasa Maria Vetsera FOTO wikipedia

Public a fost anunțat faptul că prințul Rudolf a murit în urma unui anevrism. Totodată au susținut că Vetsera murise în drum spre Veneția. Vetsera a fost îngropată rapid, iar curtea imperială a refuzat să o lase pe mama Vetserei să vadă mormântul fiicei sale timp de peste două luni după înmormântare. Ulterior, povestea a ieșit la iveală, și în urma insistenței presei străine. S-a ajuns la concluzia oficială că prințul Rudolf și Maria Vetsera hotărâseră să moară împreună. Rudolf a împușcat-o pe Vetsera și apoi s-a sinucis trăgându-și un glonte în cap.

Ulterior, au apărut speculațiile. Se spune că Maria era deja însărcinată și că încercaseră să facă o întrerupere de sarcină. Operația a mers prost iar Vetsera a murit. Prințul Rudolf s-a sinucis ulterior. Alții au emis teoria asasinatului: cei doi ar fi fost asasinați de agenți străini. Niciuna dintre aceste teorii nu s-a confirmat. În schimb, teoria crimei urmate de sinucidere este susținută de documente. În primul rând, scrisoarea de rămas bun a adolescentei lăsată pentru mama sa. „Dragă mamă, te rog să mă ierți pentru ce am făcut. Nu am putut rezista iubirii. Vreau să fiu înmormântată lângă el în Cimitirul din Alland. Sunt mai fericită în moarte decât în ​​viață”, scrisese aceasta mamei sale.

Citește și: Cetatea Rakoczi, fosta vamă cu Austro-Ungaria, este în reconstrucție. Este loc de pelerinaj la Granița de 1.000 de ani FOTO

Ulterior, la Casele Regale din Europa s-a răspândit vestea și s-a aflat adevărata poveste. Totul ar fi pornit de la ultimatul dat de împăratul Franz Joseph fiului său Rudolf. „Am auzit diverse lucruri despre bietul Rudolf care probabil te-ar putea interesa. Prințul Bismarck mi-a spus că scenele violente și altercațiile dintre împărat și Rudolf au fost cauza sinuciderii lui Rudolf ”, scria împărăteasa Germaniei, mamei sale regina Victoria a Marii Britanii. 

Un tânăr labil și pasiunile sale bolnăvicioase

Specialiștii au studiat biografia prințului Rudolf și au scos la iveală lucruri absolut șocante. Acesta era considerat labil psihic, din cauza traumelor din copilărie. Educația sa a fost lăsată pe mâna generalului Leopold Gondrecourt, de origine franceză care a încercat să facă din micul Rudolf un soldat.

Educația cazonă i-a lăsat traume uriașe. Devenise melancolic și pasionat de ideea sinuciderii. În plus, era cunoscut pentru aventurile și petrecerile stropite cu mult alcool. Rudolf a mai avut tentative de a sinucide împreună cu iubitele, dar a fost refuzat de fiecare dată. Nici măcar căsătoria cu prințesa Sophie a Belgiei nu i-a schimbat comportamentul.

După nașterea unicului copil, o fetiță, prințul Rudolf a reluat aventurile amoroase. Ba chiar și-a îmbolnăvit soția de gonoree. Ulterior Rudolf a contractat sifilis. Pentru a-și ameliora starea de sănătate consuma morfină. În cele din urmă a început relația cu Maria Vetsera. Ultima din viața sa. 

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
digi24.ro
image
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
stirileprotv.ro
image
Iadul pe pământ în Chile: 15 morți, 20.000 de oameni evacuați. Președintele declară stare de catastrofă
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Fotbalistul celebru care s-ar fi îndrăgostit de o dansatoare! Tânăra a renunțat la facultate pentru a-și urma visul
fanatik.ro
image
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
libertatea.ro
image
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
digisport.ro
image
Casa de Pensii, avertisment pentru pensionari și viitorii pensionari: Vechimea în muncă, sub o nouă regulă
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
observatornews.ro
image
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Scandal monstru la PRO TV, după plecarea lui Măruță. Vedeta a răbufnit chiar în timpul emisiunii, nimeni nu se aștepta să spună asta
playtech.ro
image
Fiica lui Cristiano Ronaldo are un talent incredibil! Clipul video care a devenit viral pe internet
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
digisport.ro
image
Curtea Constituțională, capturată de Guvern? Numiri, favoruri și fisurile invizibile ale independenței
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Cum să îți folosești energia Venus–Pluto pentru conexiuni mai profunde în 2026
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Legăturile dureroase dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta. Ce i-a grăbit, de fapt, moartea marelui poet
actualitate.net
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Printesa Leonor, Infanta Sofia și Regina Sofia foto profimedia 1066852643 (2) jpg
Doliu la Casa Regală a Spaniei! Regele Felipe, soția Letizia, fiicele lor și Regina Sofia au stat lângă sicriul Prințesei Irene a Greciei
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor