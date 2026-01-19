Iubirea care a sfâșiat ultimul mare imperiu european

O sinucidere din motive amoroase a zguduit unul dintre ultimele mari imperii ale Europei. Este una dintre cele mai tragice povești de iubire din istoria continentului marcată de mister, controverse, anchete, mușamalizări. Unii spun că a dus indirect la izbucnirea Primului Război Mondial.

Pe 30 ianuarie 1889, la cabana imperială de vânătoare de la Mayerling, situată în Pădurea Vieneză la 26 de kilometri sud-vest de capitală, a avut loc o adevărată catastrofă dinastică pentru Hasburgi, familia care conducea de sute de ani unul dintre cele mai mari imperii ale Europei.

Prințul moștenitor, ultimul din linia sa, Rudolf de Habsburg a fost găsit mort alături de amanta sa, o copilă de numai 17 ani, într-una dintre camerele cabanei imperiale. Din cauza birocrației și a ritualului aproape absurd al casei imperiale austriece, vestea a ajuns la urechile împăratului abia către seară. O veste cu adevărat devastatoare care avea să schimbe în mod indirect destinul Imperiului Austro-Ungar dar și al continentului european. Moartea prințului moștenitor alături de tânăra amantă a fost înconjurată de mister, controverse, mușamalizări și multe ipoteze. Este una dintre cele mai tragice povești de dragoste din istoria Europei, o poveste austriacă despre un altfel de Romeo și o altfel de Julietă, de la finele secolului al XIX lea.

O dragoste fulgerătoare, un amantlâc imperial, părinți scandalizați

Povestea începe odată cu momentul în care prințul moștenitor al tronului austro-ungar se întâlnește cu baroneasa Maria Vetsera în anul 1888, la o petrecere la curte. Maria Vetsera era o copilă de numai 16 ani, în timp de prințul moștenitor Rudolf era un bărbat de 30 de ani, căsătorit și cu un copil. A fost însă dragoste la prima vedere. Sentimentele erau împărtășite iar cei doi au început o aventură. Rudolf avea un spirit liberal, spun contemporanii, diferit de conservatorismul Curții de la Viena și al tatălui său, împăratul Franz Joseph. Unii spun că Rudolf a moștenit această emancipare de la mama sa Elisabeta, celebra „prințesă Sissi”. Inițial, Maria Vescera a fost reticentă în a se implica într-o relație secretă cu fiul împăratului, speriată de posibilele consecințe. Era cunoscut faptul că un prinț moștenitor nu se putea căsători decât cu o femeie de rangul său, dintr-o casă domnitoare. Era o relație fără viitor, din start.

Convinsă însă de insistențele prințului Rudolf dar și de sentimentele pe care le nutrea față de moștenitorul tronului, Maria Vescera a intrat în acest joc amoros. Timp de un an de zile, cei doi amanți petreceau, în secret, în diferite case din Viena sau în cabana de la Mayerling cumpărată din 1886 de prințul Rudolf, pasionat de vânătoare și transformată în domeniu imperial. La Mayerling erau feriți de ochii curioșilor, fiindcă Rudolf venea aici însoțit doar de valetul său și eventul de o gardă de corp, un ofițer credincios care păstra secretul aventurii. În scurt timp, însă, cuplul pasional a început să uite de precauții. „Amândoi ne-am pierdut capul (...) și eu am devenit femeie! Acum ne aparținem unul celeilalt în trup și suflet”, îi scria baroneasa Maria Vetsera, prietenei sale. Nu a trecut mult până să afle mai toată lumea de aventura prințului. Inclusiv soția sa, prințesa Stephanie a Belgiei, fiica regelui Leopold al II lea al Belgiei.

O ceartă tată-fiu și tragedia din pădure

Tatăl prințului Rudolf, împăratul Imperiului Austro-Ungar, Franz Ioseph I a considerat toată această poveste extrem de nepotrivită și scandaloasă. Riscând mai ales să creeze probleme diplomatice dar și dinastice. Tocmai de aceea a decis să ia măsuri. Au avut loc discuții aprinse între tată și fiu, culminând cu un ultimatum dat prințului Rudolf după cina în familie de pe 29 ianuarie 1889. Franz Joseph și Elisabeta urmau să plece la Buda în Ungaria pe 31 ianuarie, într-un tur de popularitate, mai ales că existau tensiuni cu nobilimea maghiară. După ultima ceartă cu tatăl său, Rudolf a anunțat că pleacă la Mayerling, pe 30 ianuarie, pentru o partidă de vânătoare.

Urmau să-l însoțească valetul său Loschek dar și un prieten, Joseph Hoyos. În realitate, prințul a plecat la Mayerling încă din acea seară. În dimineața zilei de 30 ianuarie 1889, valetul Loschek dar și Joseph Hoyos erau deja pregătiți de partida de vânătoare și îl așteptau pe Rudolf. Loschek, s-a dus să-l cheme. Ușa la camera prințului era însă încuiată și nu a primit niciun răspuns. Joseph Hoyos alături de valet au încercat să forțeze ușa, dar fără rezultat. În cele din urmă, Loschek a spart unul dintre panourile de lemn ale ușii cu un ciocan, suficient cât să-și bage mâna și să deschidă ușa din interior.

A găsit o scenă șocantă. În camera cu obloanele trase, în penumbră zăcea lângă pat, aplecat în față și sângerând pe gură, prințul moștenitor Rudolf. Alături, pe pat, zăcea trupul lui Maria Vetsera, amanta sa. Amândoi erau morți. Hoyos s-a dus în fugă la gară și a luat un tren special spre Viena. Era o adevărată catastrofă dinastică iar mesajul trebuia transmis confidențial. Protocolul aberant al curții imperiale a făcut ca vestea să ajungă târziu la urechile împăratului. Prima dată a fost informată împărăteasa Elisabeta care a început să plângă necontrolat și a suferit un atac de panică. Abia după ce s-a liniștit, s-a dus să-l informeze pe împărat. Imediat a fost chemat șeful Poliției imperiale, iar serviciile naționale de securitate au sigilat cabana imperială de vânătoare și zona înconjurătoare.

Mușamalizare, mister și o dramă dinastică

Incidentul de la Mayerling a fost un adevărat dezastru dinastic. Practic, moartea prințului Rudolf a întrerupt linia directă de succesiune a Habsurgilor. Situația era periculoasă fiindcă existau diferende cu facțiunile maghiare ale imperiului. Ulterior, pentru a nu se stinge dinastia, Franz Joseph l-a numit pe fratele său, arhiducele Karl Ludwig, moștenitor al tronului. Ulterior pe linie directă urma arhiducele Franz Ferdinand. Practic, s-a schimbat istoria: Franz Ferdinand a fost asasinat la Sarajevo în 1914, ceea ce a dus la declanșarea Primului Război Mondial. Revenind la incidentul de la Mayerling, inițial împăratul a încercat mușamalizarea cazului.

Public a fost anunțat faptul că prințul Rudolf a murit în urma unui anevrism. Totodată au susținut că Vetsera murise în drum spre Veneția. Vetsera a fost îngropată rapid, iar curtea imperială a refuzat să o lase pe mama Vetserei să vadă mormântul fiicei sale timp de peste două luni după înmormântare. Ulterior, povestea a ieșit la iveală, și în urma insistenței presei străine. S-a ajuns la concluzia oficială că prințul Rudolf și Maria Vetsera hotărâseră să moară împreună. Rudolf a împușcat-o pe Vetsera și apoi s-a sinucis trăgându-și un glonte în cap.

Ulterior, au apărut speculațiile. Se spune că Maria era deja însărcinată și că încercaseră să facă o întrerupere de sarcină. Operația a mers prost iar Vetsera a murit. Prințul Rudolf s-a sinucis ulterior. Alții au emis teoria asasinatului: cei doi ar fi fost asasinați de agenți străini. Niciuna dintre aceste teorii nu s-a confirmat. În schimb, teoria crimei urmate de sinucidere este susținută de documente. În primul rând, scrisoarea de rămas bun a adolescentei lăsată pentru mama sa. „Dragă mamă, te rog să mă ierți pentru ce am făcut. Nu am putut rezista iubirii. Vreau să fiu înmormântată lângă el în Cimitirul din Alland. Sunt mai fericită în moarte decât în ​​viață”, scrisese aceasta mamei sale.

Ulterior, la Casele Regale din Europa s-a răspândit vestea și s-a aflat adevărata poveste. Totul ar fi pornit de la ultimatul dat de împăratul Franz Joseph fiului său Rudolf. „Am auzit diverse lucruri despre bietul Rudolf care probabil te-ar putea interesa. Prințul Bismarck mi-a spus că scenele violente și altercațiile dintre împărat și Rudolf au fost cauza sinuciderii lui Rudolf ”, scria împărăteasa Germaniei, mamei sale regina Victoria a Marii Britanii.

Un tânăr labil și pasiunile sale bolnăvicioase

Specialiștii au studiat biografia prințului Rudolf și au scos la iveală lucruri absolut șocante. Acesta era considerat labil psihic, din cauza traumelor din copilărie. Educația sa a fost lăsată pe mâna generalului Leopold Gondrecourt, de origine franceză care a încercat să facă din micul Rudolf un soldat.

Educația cazonă i-a lăsat traume uriașe. Devenise melancolic și pasionat de ideea sinuciderii. În plus, era cunoscut pentru aventurile și petrecerile stropite cu mult alcool. Rudolf a mai avut tentative de a sinucide împreună cu iubitele, dar a fost refuzat de fiecare dată. Nici măcar căsătoria cu prințesa Sophie a Belgiei nu i-a schimbat comportamentul.

După nașterea unicului copil, o fetiță, prințul Rudolf a reluat aventurile amoroase. Ba chiar și-a îmbolnăvit soția de gonoree. Ulterior Rudolf a contractat sifilis. Pentru a-și ameliora starea de sănătate consuma morfină. În cele din urmă a început relația cu Maria Vetsera. Ultima din viața sa.