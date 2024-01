Florina Cercel, o actriță superbă, urmărită de ghinion toată viața. Cum și-a pierdut marea iubire: „A fost nedrept!”

A fost colegă de generaţie cu Ovidiu Iuliu Moldovan, Valeria Seciu, Mariana Mihuţ, Rodica Mandache, Ion Caramitru, Ştefan Radoff sau Virgil Ogăşanu. Actrița Florina Cercel ar fi împlinit astăzi 81 de ani. De o frumusețe răpitoare și talentată, artista a fost urmărită de ghinioane în viața personală.

În urmă cu mai mulți ani, artista a povestit despre primul iubit, Adrian Ciceu, dar și despre prima decepție pe care a avut-o, pentru că au fost împiedicați să se căsătorească.

„Era student la Conservator, în anul patru, eu eram cu doi ani mai mică. Apoi, el a plecat în Armată. Se pare că semănam foarte bine, fizic, dar tot sistemul nu ne-a lăsat să fim împreună”. Părinţii Florinei Cercel nu erau de acord cu această relaţie, pentru că el nu avea un dosar curat. „Am suferit foarte mult, el la fel. Nu ne-am căsătorit, chiar dacă a fost o iubire foarte frumoasă, a fost extraordinar, o dragoste pură. Adrian s-a căsătorit după mulţi ani cu o cântăreaţă care semăna cu mine, Luminiţa Dobrescu, aflată atunci în Germania, unde a fugit şi el”, și-a amințit actriţa, într-un interviu, despre prima dragoste care i-a rănit inima,

„Mi-a făcut o curte de modă veche”

O adevărată tragedie, care i-a marcat existența, a fost însă legată de primul soț. Destinul a lovit-o crunt. Bărbatul pe care îl iubea nebunește i-a murit în brațe. Actrița a suferit mult și după ce a pierdut o sarcină la vârsta de 29 de ani. La scurt timp, iubirea vieții ei s-a îmbolnăvit și a murit.

Se afla la Timișoara când s-a îndrăgostit de medicul Ioan Liviu Perian. După şapte ani de iubire desăvârşită, actriţa a trecut printr-o tragedie care a marcat-o. Avea numai 29 de ani. „Prima mea căsătorie a fost iubirea cea mai completă, cea mai profundă, cea mai totală, şi prin întâlnire, şi prin despărţire pentru că, ştii, e foarte complicat să te gândeşti că prima ta iubire moare odată cu fiinţa pe care o iubeşti. A fost greu. Bărbatul meu a murit în braţele mele.

„Iubirea dintre doi oameni e foarte importantă şi e foarte greu de păstrat, de ocrotit, de înţeles, de suportat uneori. E o mare responsabilitate să realizezi că iubeşti şi eşti iubit şi cum să o păstrezi. El a fost cu adevărat cea mai mare iubire a mea, m-a văzut pe stradă şi s-a îndrăgostit de mine. Mi-a făcut o curte de modă veche, chiar şi pentru vremea aceea“, dezvăluia Florina Cercel în cartea „Poveşti de dragoste ale vedetelor“.

Nu a mai urcat pe scenă, la Timișoara

La scurt timp, doctorul s-a îmbolnăvit de cancer bronho-pulmonar, fără să fie fumător. „În faţa bolii m-am simţit cel mai vulnerabilă. În faţa bolii părinţilor mei, în faţa bolii soţului meu. Soţul meu a murit la opt luni de la căsătorie, când eu aveam 29 de ani, iar el 40... Un cancer năprasnic. Atunci mi-a fost foarte, foarte greu, a fost nedrept. Nu am urcat pe scenă vreo nouă luni, mi-a fost frică să mai urc pe scenă, am crezut că va trebui să mă despart şi de teatru. Nu am mai urcat pe scenă acolo, la Timişoara, de atunci, din 9 mai 1972“.

„Am un nepot frumos și inteligent”

Celebra actriță nu a avut copii, deși și-a dorit să aibă moștenitori. Florina Cercel a pierdut o sarcină la 6 luni, după un turneu extrem de extenuant. „Aș fi avut azi, un băiat în vârstă de 37 de ani. Aș fi dorit să fiu mamă. Am o rezervă necheltuită de iubire față de copii. Am un nepot frumos și inteligent, iar de câțiva ani o tânăra fată este mereu în preajma mea, m-am obișnuit s-o prezint drept fiica mea“, spunea Florina Cercel.

Actrița din ”Inimă de țigan” și ”Regina” s-a născut pe 28 ianuarie 1943, la Piatra-Neamţ. În cei peste 50 de ani de carieră a avut peste 100 de roluri în teatru şi film. A debutat ca actriţă pe scena Teatrului Dramatic de Stat din Galaţi, în 1964. În perioada 1965-1973, a jucat la Naţionalul din Timişoara, în piese precum „Micul infern“ de M. Ştefănescu, „Regele moare“ de Eugen Ionescu, „Mincinosul“ de C. Goldoni, „Aceşti îngeri trişti“ de D.R. Popescu.

Din 1972 a făcut parte din echipa Teatrului Naţional „I.L. Caragiale“ din Bucureşti. „Bacantele“ după Euripide, „Revizorul“ de N.V. Gogol, „Moartea unui comis voiajor“ de Arthur Miller, „Căsătoria“ de Gogol, „Azilul de noapte“ de M.Gorki sunt doar câteva dintre piesele în care a fost distribuită pe scenă.

Artista a primit în 1990 premiul UNITER pentru „cea mai bună interpretare feminină“, pentru rolul Vassa Jeleznova din spectacolul „Vassa Jeleznova“, după Maxim Gorki, regizat de Ion Cojar.

Florina Cercel s-a stins din viață de cancer pulmonar, pe 3 iulie 2019, la vârsta de 76 ani.