21 iunie: Ziua în care s-a născut Jean-Paul Sartre, filosoful existenţialist care a refuzat Premiul Nobel. „Nu pot și nici nu vreau să accept această distincție onorifică”

Ziua de 21 iunie marchează, de-a lungul timpului, momente importante în istoria omenirii: de la condamnarea lui Galileo Galilei de către Inchiziție, la nașterea filosofului existențialist Jean-Paul Sartre. De asemenea, 21 iunie este cea mai lungă zi din an, marcând solstiţiul de vară.

1633: Galileo Galilei este condamnat pentru erezie

Pe 21 iunie 1633, Galileo Galilei, părintele științei moderne, este obligat de Inchiziția catolică să retracteze public sprijinul pentru teoria heliocentrică a lui Copernic. Într-un proces care a devenit simbolul conflictului dintre știință și dogma religioasă, Galilei a fost găsit vinovat de „bănuială puternică de erezie” pentru că a susținut ideea că Pământul se mișcă în jurul Soarelui.

Retractarea nu l-a scutit de pedeapsă: a fost condamnat la arest la domiciliu pe viață. Potrivit legendei, după ce a fost forțat să retracteze, ar fi murmurat „E pur si muove” - „Și totuși se mișcă”.

1848: Ia naştere imnul naţional al României „Deșteaptă-te, române!”

În contextul Revoluției pașoptiste, pe 21 iunie 1848, Andrei Mureșanu scrie poezia „Un răsunet”, inspirat de frământările revoluționare din Transilvania. Poemul exprimă chemarea la unitate, curaj și eliberare, devenind imediat un simbol al luptei pentru emancipare națională. În aceeași perioadă, Anton Pann pune pe muzică versurile, adaptând o melodie populară cunoscută. Astfel ia naștere cântecul „Deșteaptă-te, române!”, devenit imn național al României în decembrie 1989, după prăbușirea regimului comunist. Astăzi, imnul este cântat la toate ceremoniile oficiale și momentele solemne ale statului român.

1888: S-a născut scriitorul şi dramaturgul român Horia Furtună

Horia Furtună, născut pe 21 iunie 1888 la Focșani, este una dintre figurile importante ale literaturii române din prima jumătate a secolului XX.

A fost poet, prozator, dramaturg, dar și jurist. A studiat în Franța, unde a intrat în contact cu curentele literare europene. Printre scrierile sale se regăsesc piese de teatru, poezii patriotice și satire sociale. Activitatea sa a îmbinat constant creația literară cu implicarea civică și culturală.

1905: S-a născut Jean-Paul Sartre, filosoful existenţialist care a refuzat Premiul Nobel

Născut la Paris în anul 1907, Jean-Paul Sartre a devenit unul dintre cei mai reprezentativi exponenţi ai curentului existenţialist în filosofie, influenţând generaţii întregi de tineri, mai ales după 1945. Prin romanele şi eseele sale, el s-a remarcat nu doar ca filosof, ci şi ca scriitor, jurnalist şi militant social.

Cele mai multe dintre scrierile sale s-au centrat pe ideea de libertate şi liber arbitru, filosoful considerând că „omul este condamnat să fie liber”.

Înainte de izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, Jean-Paul Sartre a predat filosofia la mai multe licee din Franţa, cu o întrerupere de un an în 1933-1934, când o bursă de studii la Berlin îi permite audierea cursurilor susţinute de Edmund Husserl și Martin Heidegger, care îi vor marca definitiv opera. Primul său volum, „Greaţa”, care sugerează deja traiectoria ideilor sale filosofice de mai târziu, a apărut în 1938.

În 1940, concentrat, ia parte la așa-numitul „război ciudat” şi, după deschiderea ostilităților, este luat prizonier de germani, dar eliberat un an mai târziu. Consacrarea lui Jean-Paul Sartre vine după anul 1945, când devine din ce în ce mai activ în domeniul artistic, iniţiind apariţia revistei „Les Temps Modernes” şi susţinând o serie de conferinţe, dar şi în domeniul social.

În 1964, existenţialistul Jean-Paul Sartre declanşează un adevărat scandal după ce refuză să primească Premiul Nobel pentru Literatură.

Înaintea votului, el trimite o scrisoare către comisia care urma să-i desemneze pe câştigători, în care spune că, din motive personale, nu doreşte să figureze pe lista posibililor laureaţi.

„Domnule Secretar,

După anumite informații de care am luat cunoștință astăzi, aș avea anul acesta unele șanse să obțin premiul Nobel. Deși ar fi prezumțios să mă pronunț asupra unui vot înainte ca el să aibă loc, îmi iau libertatea de a vă scrie pentru a risipi sau a evita o neînțelegere. Vă asigur mai întâi, Domnule secretar, de profunda mea stimă pentru academia suedeză și premiul cu care ea a onorat atâția scriitori. Cu toate acestea, din niște motive care îmi aparțin și din altele care sunt mai obiective, doresc să nu figurez pe lista laureaților posibili, și nu pot și nici nu vreau, nici în 1964, nici mai târziu, să accept această distincție onorifică.

Vă rog, Domnule secretar, să acceptați scuzele mele și să credeți în înalta considerație pe care v-o port,

J.-P. Sartre”, scria filosoful.

Scrisoarea lui Jean-Paul Sartre a fost, însă, deschisă după ce a avut loc votul, astfel că la 22 octombrie 1964, un membru al Academiei anunța oficial: „Premiul Nobel din acest an a fost atribuit scriitorului francez Jean-Paul Sartre pentru opera sa care, prin spiritul de libertate și prin căutarea adevărului pe care le reprezintă, a exercitat o vastă influență asupra epocii noastre”.

Jean-Paul Sartre, care evident că nu a fost prezent la festivitate, trmite o nouă scrisoare Academiei, explicând motivul pentru care refuză să acceptă Premiul Nobel.

„Motivele personale sunt următoarele: refuzul meu nu e un act improvizat. Am refuzat întotdeauna distincțiile oficiale. După război, în 1945, când mi s-a propus legiunea de onoare, am refuzat deși aveam prieteni care erau în guvern. La fel, n-am dorit niciodată să intru în Collège de France așa cum mi-au sugerat unii dintre prietenii mei. (...) Nu e același lucru dacă semnez Jean-Paul Sartre sau dacă semnez Jean-Paul Sartre laureat al premiului Nobel. (...) Un scriitor trebuie să refuze să se lase transformat în instituție, chiar dacă acest lucru are loc sub formele cele mai onorabile, cum este cazul acum”, este o parte a mesajului trimis de filosof Academiei.

1920: S-a născut actorul Puiu Călinescu, un maestru al comediei românești

Pe 21 iunie 1920 se năştea la București, actorul de comedie Puiu Călinescu, cel care a încântat generaţii întregi cu un farmec inconfundabil și un umor molipsitor.

Provenind dintr-o familie modestă, își începe cariera în teatre de cartier, iar apoi ajunge pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, unde se consacră. Talentul său debordant, mimica aparte și replicile spumoase l-au făcut celebru.

A jucat în filmele de succes din seria „B.D.” (Brigada Diverse), dar și în emisiuni de varietăți și scenete care au intrat în folclorul cultural românesc.

1943: S-a născut regizorul român Andrei Șerban

Andrei Șerban, născut la 21 iunie 1943 în București, este unul dintre cei mai apreciați regizori români de teatru și operă. După ce a studiat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică (IATC), a plecat în SUA în anii '70 și a devenit o figură remarcabilă pe scenele americane, europene și asiatice.

A montat spectacole în cele mai prestigioase teatre, inclusiv Lincoln Center, La MaMa sau Opera Națională din Paris. Întors în România după 1990, a condus Teatrul Național din București și a influențat generații de actori și regizori. Stilul său e caracterizat de inovație, forță vizuală și o viziune profundă asupra textelor clasice.

1982: S-a născut Prințul William al Marii Britanii, primul copil al regelui Charles şi al prinţesei Diana

Prințul William, moștenitorul direct al coroanei britanice, se naște pe 21 iunie 1982, fiind primul copil al Regelui Charles al III-lea și al prințesei Diana.

William a fost educat în cele mai bune școli britanice, a urmat o carieră militară, iar în 2011 s-a căsătorit cu Catherine Middleton. Cei doi au împreună trei copii: George, Charlotte și Louis. William este considerat un simbol al modernizării monarhiei britanice, implicându-se în cauze sociale și de mediu, cu o imagine publică echilibrată și empatică.

1978: S-a născut artista română Andreea Bănică

Pe 21 iunie 1978 se naște Andreea Bănică, una dintre cele mai cunoscute artiste pop din România. Și-a început cariera în trupa Exotic, apoi în Blondy, pentru ca ulterior să se afirme ca solistă. A lansat hituri de mare succes în România și în sud-estul Europei, precum „Love in Brasil”, „Samba” sau „Sexy”.

De asemenea, a câștigat numeroase premii pentru activitatea sa muzicală, fiind preciată pentru energia scenică și vocea sa distinctivă.

1988: A murit criticul literar George Ivașcu

Pe 21 iunie 1988 încetează din viață George Ivașcu, critic literar, eseist și publicist. A fost redactor-șef al revistei „România literară” și un susținător fervent al valorilor culturii române. Prin activitatea sa publicistică și editorială, a influențat generații de scriitori și intelectuali. Rămâne în memoria culturală ca un intelectual exigent și rafinat, cu o mare pasiune pentru literatură și pentru limba română.

Solstițiul de vară

Solstițiul de vară marchează cea mai lungă zi din an, deoarece Soarele ajunge la poziția sa cea mai înaltă pe cer.

Ziua Internațională a Sărbătorii Solstițiului a fost instituită de către Organizația Națiunilor Unite (ONU) pentru a celebra importanța culturală și spirituală a acestui eveniment astronomic.

Sărbătorirea Solstițiului de vară are o istorie îndelungată și este asociată cu multe tradiții și ceremonii speciale, multe dintre ele avându-și rădăcinile în vechile festivaluri păgâne, în care oamenii sărbătoreau și adorau Soarele și puterea sa.