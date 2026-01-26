search
27 ianuarie: Ziua în care s-a născut unul dintre cei mai mari compozitori, Wolfgang Amadeus Mozart

Publicat:

În ziua de 27 ianuarie, anul 1756, s-a născut marele compozitor Wolfgang Amadeus Mozart. Tot în aceeași zi, în anul 1861, s-a născut mareșalul Constantin Prezan, erou al Primului Război Mondial.

Wolfgang Amadeus Mozart/FOTO: Wikipedia
Wolfgang Amadeus Mozart/FOTO: Wikipedia

1756: S-a născut compozitorul Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut pe 27 ianuarie 1756, la Salzburg. A fost botezat Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart.

Prenumele de Theophilus a fost apoi transformat în echivalentul german Gottlieb, care tradus în italiană era Amadeus („cel iubit de Dumnezeu”) – nume pe care îl va adopta, mai târziu, în primul sejur pe care îl va petrece în Italia.

Mozart a fost un copil-minune, stăpânind claviatura și vioara de la cinci ani și compunând încă din copilărie, susținut de tatăl său în turnee europene.

După o perioadă la curtea din Salzburg, a călătorit prin marile centre muzicale ale Europei, unde a compus concerte, simfonii, lucrări sacre și opere importante. Stabilit la Viena din 1781, a cunoscut faima, dar nu și siguranța financiară, creând unele dintre cele mai valoroase lucrări ale sale, inclusiv concerte pentru pian, simfonii și opere celebre.

În ultimii ani a compus capodopere precum Simfonia „Jupiter”, „Eine kleine Nachtmusik”, „Nunta lui Figaro”, „Don Giovanni”, „Flautul fermecat” și Requiemul, rămas neterminat la moartea sa.

Într-o perioadă în care se bucura de o apreciere deosebită, Mozart moare, la 5 decembrie 1791, la doar 35 de ani, la Viena. Cauza morții sale rămâne un mister, trupul marelui compozitor fiind înhumat într-o groapă comună într-un cimitir din Viena.

1861: S-a născut mareșalul Constantin Prezan, erou al Primului Război Mondial (d. 1943)

Născut la 27 ianuarie 1861, Constantin Prezan a fost unul dintre mareșalii României. A urmat cursurile Școlii Fiilor de Militari de la Iași, Şcolii de Ofiţeri de Infanterie şi Cavalerie şi Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu din Bucureşti.  

Mareșalul Constantin Prezan/FOTO: Arhivă
Mareșalul Constantin Prezan/FOTO: Arhivă

Ulterior, a urmat un curs de perfecţionare, în Franţa, la Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu de la Fontainebleu. 

Grație lui, în anul 1917, armata română a ieșit victorioasă în bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz, oprind ofensiva Puterilor Centrale. Prezan a jucat un rol important în elaborarea planurilor de luptă.

După capitularea Puterilor Centrale, el a condus operațiunile militare desfășurate împotriva Ungariei bolșevice care atacase Transilvania. A fost șef al Marelui Cartier General din luna decembrie a anului 1916 și până în aprilie 1918 și din octombrie 1918 până în aprilie 1920. 

1979: S-a născut Rosamund Pike, actriță engleză

Rosamund Pike s-a născut în Hammersmith, Londra, pe 27 ianuarie 1979. Datorită profesiei părinților săi, și-a petrecut copilăria timpurie călătorind prin Europa.

Rosamund Pike/FOTO: Profimedia
Rosamund Pike/FOTO: Profimedia

Rosamund Pike a urmat cursurile Badminton School din Bristol, Anglia, și a început să joace la National Youth Theatre, scrie IMDb.

Rosamund Pike a debutat în televiziunea britanică, iar consacrarea cinematografică a venit în 2002, cu rolul Miranda Frost din „Die Another Day”.

Deși a apărut inițial într-o producție de mare buget, cariera sa s-a orientat ulterior spre filme independente, remarcându-se în titluri precum „The Libertine”, „Pride & Prejudice”, „An Education”, „Made in Dagenham” și „Barney’s Version”. A avut și roluri în producții comerciale precum „Doom”, „Fracture”, „Johnny English Reborn”, „Wrath of the Titans” și „Jack Reacher”.

În plan personal, este într-o relație cu Robie Uniacke, alături de care are doi copii. Consacrarea internațională majoră a venit în 2014, cu rolul principal din „Gone Girl”, care i-a adus nominalizări la Oscar, BAFTA, Globurile de Aur și Screen Actors Guild.

1988: Inaugurarea Bibliotecii Române din Paris

Biblioteca Română de la Paris a fost inaugurată pe 27 ianuarie 1988. La origine constituită sub îndrumarea lui Nicolae Iorga, Biblioteca Română din Paris a dispărut în 1945.

La reînfiinţare, sub aspiciile Ambasadei României în Franţa, ea a fost dotată cu un fond de câteva mii de volume, astăzi biblioteca ICR Paris numărând circa 12000 de volume în limbile română şi franceză.

Primul ei director a fost diplomatul Nicolae Mareş, urmat de profesorul universitar din Iaşi Constantin Pavel.

2013: 242 de persoane mor într-un incendiu dintr-un club din Brazilia

La 27 ianuarie 2013, 242 de persoane au murit și cel puțin alte 630 au fost rănite într-un incendiu izbucnit în clubul de noapte Kiss din Santa Maria, statul Rio Grande do Sul, Brazilia.

Clubul de noapte Kiss din Santa Maria/FOTO: Wikipedia
Clubul de noapte Kiss din Santa Maria/FOTO: Wikipedia

Incendiul a început între orele 2:00 și 2:30 (ora Braziliei) după ce un dispozitiv pirotehnic a aprins spuma acustică de pe tavanul clubului.

După întreruperea alimentării cu electricitate, persoanele aflate în interior nu au mai reușit să găsească singura ieșire a clădirii. Este al doilea cel mai grav incendiu din istoria Braziliei, fiind depășit doar de incendiul de la circul din Niterói din 1961.

2025: A murit Iusein Ibram, politician român de etnie turcă

Născut pe 6 iulie 1953, în Constanța, Iusein Ibram a fost un politician român de etnie turcă, reprezentant al acestei minorități în Parlamentul României din 2004 până la data decesului, în cadrul formațiunii politice Uniunea Democrată Turcă din România.

Iusein Ibram/FOTO: Facebook
Iusein Ibram/FOTO: Facebook

Ziua Limbii Turce, ca urmare a adoptării de către Parlamentul României a Legii nr. 223 din 17 noiembrie 2016, prin care se instituie ca Zi a Limbii Turce, ziua de 5 iunie.

Conform legii inițiate de deputatul Iusein Ibram, anual, cu prilejul sărbătorii Zilei limbii turce în localitățile în care trăiesc menbri ai comunității turce se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

Deputatul s-a stins din viață pe 27 noiembrie 2025.

„Cu profundă tristeţe, anunţăm trecerea la cele veşnice a domnului Iusein Ibram, deputat din partea Uniunii Democrate Turce din România şi o personalitate marcantă a comunităţii turce din ţara noastră. Domnul Iusein Ibram s-a remarcat prin dedicarea sa neobosită faţă de promovarea valorilor culturale, educaţionale şi sociale ale comunităţii turce şi nu numai, cât şi prin contribuţia sa remarcabilă la întărirea legăturilor de solidaritate şi unitate. Integritatea şi devotamentul său vor rămâne un exemplu pentru generaţiile viitoare.

Adresăm sincere condoleanţe familiei îndurerate, colegilor şi tuturor celor care l-au cunoscut şi apreciat. Împărtăşim durerea acestui moment şi ne rugăm ca sufletul său să-şi găsească pacea veşnică”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Muftiatul Cultului Musulman din România.

Istoria zilei

