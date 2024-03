26 martie: Ziua în care s-a născut antrenorul de fotbal Cornel Drăgușin

La 26 martie 1926 s-a născut antrenorul de fotbal Cornel Drăgușin, iar în anul 1934 s-a născut actorul american Alan Arkin. În aceeași zi, dar în anul 1975, a intrat în vigoare Convenția privind armele biologice.

26 martie 1926: S-a născut antrenorul de fotbal Cornel Drăgușin

Născut la București, Cornel Drăgușin a fost director al Școlii de Antrenori din cadrul FRF, între anii 1990 și 2002. De asemenea, el a fost și un bun fotbalist, debutul său având loc la echipa Industria Iutei București și a Sindicatului Textil București (1936-1948).

În plus, a activat ca selecţioner al României între 1975 şi 1976, dar a fost şi secundul lui Emeric Ienei la Cupa Mondială din 1990. În anii ’60 a fost selecționer al naționalelor din Iraq și Siria.

Antrenorul de fotbal a murit la 10 octombrie 2021, la vârsta de 95 de ani.

26 martie 1934: S-a născut actorul american Alan Arkin

Născut în Brooklyn, actorul s-a mutat în Los Angeles 11 ani mai târziu, când tatăl său, David Arkin, a început să lucreze ca scenograf. Celebrul actor a făcut parte dintr-un grup folk numit Tarriers, care, în anul 1957, s-a bucurat de succes cu „The Banana Boat Song”.

În cele din urmă, a decis să-și îndrepte atenția către actorie, iar la începutul anilor 1960 a intrat în trupa Second City din Chicago, devenită legendară. În anul 1963 își făcea debutul pe Broadway în „Enter Laughing”, iar șase ani mai târziu a regizat un scurtmetraj, intitulat „People Soup”, care a avut ca rezultat o nominalizare la Oscar.

În timpul carierei sale, Alan Arkin a fost recompensat și cu un premiu Tony pentru interpretarea din „Enter Laughing”.

Actorul a murit la 29 iunie 2023.

Din filmografia sa amintim: „Going in Style/ Jaf cu stil”, „Argo”, „Stand Up Guys/ Trei tipi duri” și „Love the Coopers/Haos de Crăciun”.

26 martie 1975: A intrat în vigoare Convenția privind armele biologice (BTWC)

În urma eforturilor comunității internaționale de a pune bazele unui nou instrument care să vină în completarea Protocolului de la Geneva din anul 1925, la 10 aprilie 1972 a fost oferită spre semnare Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii și stocării armelor biologice și cu toxine.

Astfel, Convenția a intrat în vigoare în anul 1975.

Potrivit MAE, „Protocolul de la Geneva din 1925 a fost primul instrument juridic care a interzis folosirea în război a gazelor asfixiante, toxice sau a mijloacelor bacteriologice de luptă”.

România a ratificat BTWC în anul 1979, conform aceleiași surse.

26 martie 1990: A fost înfiinţat Serviciul Român de Informaţii (SRI)

Prin Decretul nr. 181 a fost înfiinţat Serviciul Român de Informaţii, instituţie de stat specializată în domeniul culegerii de informaţii privind siguranţa naţională.

26 martie 2011: A murit scriitorul, regizorul și scenaristul Ioan Grigorescu

Născut la 20 octombrie 1930, la Ploiești, Ioan Grigorescu a urmat cursurile Institutului de Literatură „Maxim Gorki" de la Moscova. Timp de doi ani, din anul 1956 și până în 1958, a fost corespondent de presă în Polonia. A condus revistele „Contemporanul”și „Cinema” și a fost vicepreşedinte al Radioteleviziunii și vicepreşedinte al Asociaţiei Cineaştilor.

De asemenea, a fost realizatorul emisiunii de televiziune din anii '90, „Spectacolul lumii".

Din luna martie a anului 1993 și până în octombrie 1998 a fost ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Polonă.

26 martie 2020: A murit actorul Constantin Drăgănescu

Născut la 27 septembrie 1936, la Constanța, Constantin Drăgănescu a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din Capitală.

Acesta și-a început cariera artistică pe scenele teatrelor din Constanța și Piatra Neamț, ulterior angajându-se la Teatrul Bulandra. În anul 1971, a venit şi prima prezenţă pe marele ecran, graţie unui mic rol în filmul regizat de Manole Marcus, „Puterea şi adevărul”.

Din filmografia sa amintim: „Conspirația”, „Departe de Tipperary”, „Actorul și sălbaticii”, „Marea sfidare”, „Începutul adevărului”, „Marfa și banii”, „Carmen”, „Sunt o babă comunistă” și „Un etaj mai jos”.