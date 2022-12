Trucuri militare incredibile de-a lungul istoriei. Submarine alungate cu cartofi și magie. „În război totul e permis“

De-a lungul timpului, războiul s-a purtat, de multe ori prin metode neconvenționale. De altfel, mai tot timpul eficiența și dorința de victorie a prevalat în fața romantismului, pe câmpul de luptă.

Romanele cavalerești și cinematografia au creat, de multe ori, o imagine idilică a conflictelor militare petrecute de-a lungul istoriei, cu eroi, simț al onoarei, spirit de sacrificiu și bătălii epice, purtate între bine și rău.

Realitatea istorică arată că în multe cazuri războiul a fost doar o luptă pentru supraviețuire, pentru combatanți și anihilarea inamicului și, evident, obținerea victoriei, pentru liderii militari.

Pe câmpul de luptă, pentru a obține victoria, aproape orice era permis. Au fost utilizate numeroase metode neconvenționale și trucuri pentru a câștiga lupta - inclusiv tactici psihologice foarte eficiente. Câteva dintre acestea au fost cu adevărat fascinante și au rămas faimoase de-a lungul istoriei.

Omul care a ascuns Canalul Suez. Magicianul imposibilului

Aparent, un iluzionist nu ar avea ce să caute pe front. Sau cel puțin trucurile sale magice ar trebui să pălească în fața brutalității focurilor de mitralieră sau a proiectilelor lansate de bombardiere.

Jasper Maskelyne a demonstrat însă că un iluzionist poate deveni un magician al imposibilului și pe câmpul de luptă, ba chiar poate pune serios umărul la câștigarea unui război mondial.

Jasper Maskelyne era englez și a luptat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în armata Marii Britanii. În viața de zi cu zi era un foarte apreciat iluzionist, fiind capabil să facă magii uimitoare. S-a înrolat la începutul războiului în regimentul de Royal Engineers. După ce a realizat o iluzie a unei nave de război germane, pe Tamisa, folosind doar oglinzi și un model la scară mică, el a convins pe toată lumea că este capabil să producă magie și pe câmpul de luptă, magie care ar fi putut înclina balanța în favoarea Aliaților.

În ianuarie 1941, Jasper a fost însărcinat cu formarea unei echipe care să creeze efectiv iluzii pe câmpul de luptă. A constituit ceea ce a rămas în istorie drept Gașca Magică, un regiment format din tâmplari, scenografi, electricieni, igineri, arhitecți, pictori, restauratori de artă și chimiști. Aceștia au creat autentice minuni. În special a fost vorba despre adevărate trucuri la scară largă, cu jeep-uri transformate cu ajutorul pânzelor pictate în tancuri, cu iluzii scenografice care întruchipau armate întregi, nave de luptă sau tancuri. Toate au reușit să inducă în eroare grav inamicul, adică armata germană și să ofere un avantaj incredibil forțelor britanice.

Cea mai mare ispravă a lui Maskelyne și a Găștii Magice a fost ascunderea Canalului Suez și a portului Alexandria de bombardierele germane. Practic, a recreat un far și un întreg oraș, plus baterii antieriene false la câteva zeci de kilometri depărtare de adevăratele ținte. În plus, a împânzit zona Canalului Suez și a Alexandriei cu un sistem de oglinzi și lumini care a năucit și dezorientat piloții germani.

În 1942, Maskelyne și oamenii săi au pregătit operațiunea Bertram, premergătoare bătăliei de la El Alamein. Gașca Magică a reușit să facă peste 2.000 de tancuri false, cu ajutorul butaforiei, cu efecte pirotehnice credibile, plus o linie de cale ferată falsă. Astfel tancurile britanice au fost mascate ca să pară de fapt jeep-uri militare. Efectul a fost năucitor pentru inamic. Gașca Magică a fost lăsată la vatră după această bătălie, cu onoruri din partea lui Winston Churchill.

Submarin alungat doar cu cartofi

Pentru a ieși dintr-o situație de viață și de moarte, la război, orice este permis. O demonstrează perfect un incident din anul 1943, atunci când un submarin japonez bine înarmat a fost alungat cu cartofi.

Totul s-a petrecut atunci când nava de război americană USS O'Bannon (DD-450) se întorcea după bombardamentul asupra bazelor japoneze din Insulele Solomon, în anul 1943. Acest crucișător american era o mașină de război plutitoare dotată cu numeroase tunuri de calibru mare, mitraliere și alte arme care ar fi făcut praf orice inamic imprudent.

În toiul nopții, a dat însă peste un submarin japonez, al cărui echipaj a fost surprins de apariția navei de luptă americane.

Deși O'Bannon putea să spulbere cu armamentul din dotare submarinul, căpitanul a decis că poate să-l distrugă izbindu-l. S-a răzgândit însă la jumătatea drumului către submarin, crezând că nava japoneză poate fi un transportor de mine.

Manevra indecisă a expus total nava de luptă americană. Nici măcar nu mai puteau folosi armamentul fiindcă erau prea aproape de submarin. Japonezii se pregăteau să torpileze nava de luptă americană. Atunci, se spune, marinarii au început să arunce cu cartofi asupra submarinului japonez.

Niponii au crezut că este vorba despre grenade și au început să le arunce înapoi. Când au realizat despre ce este vorba, era prea târziu. USS O'Bannon a reușit să se îndepărteze la distanța ideală pentru a trage asupra submarinului, care a fost distrus complet, iar astfel cartofii au salvat o navă de război extrem de valoroasă.