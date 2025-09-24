25 septembrie: Minerii din Valea Jiului au ajuns la Bucureşti şi au ocupat Piaţa Universităţii

La 25 septembrie 1991, minerii din Valea Jiului au ajuns la Bucureşti şi au ocupat Piaţa Universităţii. În aceiași zi, în 1913, s-a născut interpreta de muzică populară Maria Tănase, iar în 1948 s-a născut compozitorul şi producătorul Vasile Şirli.

1396: Lupta de la Nicopole

Armatele cruciate, conduse de regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg (1387-1437), alături de care a participat şi Mircea cel Bătrân, domnul Ţării Româneşti (1386-1418), au fost înfrânte de oastea turcă condusă de sultanul Baiazid I (1389-1402).

1493: A doua călătorie a lui Cristofor Columb

Începe cea de-a doua călătorie a lui Cristofor Columb (încheiată la 11 iunie 1496), în cursul căreia descoperă insulele Dominica, Guadelupa, Monserrat, Antigua, St. Martin, Virgine, Porto Rico, Jamaica şi coasta de sud a Cubei.

1513: Vasco Nunez de Balboa traversează istmul Panama

Spaniolul Vasco Nunez de Balboa (1475-1517) a traversat istmul Panama de la Marea Caraibilor până la Golful Panama. Este primul european care a văzut simultan Oceanul Pacific (Marea de Sud) şi Oceanul Atlantic.

1785: S-a născut juristul Christian Flechtenmacher

Christian Flechtenmacher s-a născut, la Braşov şi a fost principalul autor al codului de legi cunoscut sub numele de „Codul Calimach” (1817); a publicat, pentru prima dată în spaţiul românesc, un „Dicţionar juridic” (1815).

Studiile liceale le-a urmat în Brașov, unde, după absolvire, a ocupat funcții administrative la Primăria orașului până în anul 1811, când a plecat la Viena, spre a se specializa în drept și filozofie.

Christian Flechtenmacher a fost adus în Iași de către domnitorul Scarlat Callimachi, iar apoi noul domnitor, Mihail Sturdza, l-a ridicat la rangul de căminar (boier de rangul patru) și l-a numit pravilist și jurisconsult al statului în Moldova.

Christian Flechtenmacher a avut și o activitate didactică: după reforma școlară din 1828 a fost o vreme profesor de limba latină la Academia Domnească din Iași. Ulterior a predat la Academia Mihăileană din Iași, fiind primul profesor de legi de la această Academie. Și-a început aici activitatea didactică la 3 iunie 1830, la inaugurarea Facultății de drept, predând primul curs de legi în limba română, în calitatea sa de jurisconsult al statului.

De numele său se leagă elaborarea primului dicționar juridic românesc, publicat în 1815. având și o importantă contribuție la elaborarea Codului Calimach.

1826: A fost semnată Convenţia ruso-turcă de la Akkerman

Convenția de la Akkerman din 1826 a fost un acord semnat între Imperiul Rus și Imperiul Otoman, care a avut ca scop confirmarea și extinderea clauzelor tratatului de pace de la București, din 1812. Această convenție a fost încheiată la Akkerman (astăzi Bilhorod-Dnistrovskyi în Ucraina) pe data de 7 octombrie 1826.

Tratatul de la București din 1812 a pus capăt Războiului Ruso-Turc (1806-1812) și a avut consecințe semnificative asupra teritoriilor din regiunea Mării Negre. Tratatul a acordat Rusiei o serie de teritorii, inclusiv Basarabia și a stabilit granițele dintre cele două imperii.

Convenția de la Akkerman a fost semnată pentru a confirma și extinde clauzele tratatului de la București. De exemplu, convenția a stipulat că trupele rusești trebuie să părăsească teritoriile ocupate în conformitate cu tratatul anterior și a reglementat diferite aspecte legate de drepturile religioase ale ortodocșilor din Imperiul Otoman.

Convenția de la Akkerman nu a reprezentat un tratat de pace în sine, ci a avut rolul de a consolida și clarifica prevederile tratatului de la București din 1812. Aceasta a fost doar una dintre multele etape în evoluția relațiilor dintre Rusia și Imperiul Otoman în secolul al XIX-lea, iar conflictele ulterioare au continuat să marcheze istoria regiunii Mării Negre, până la sfârșitul secolului.

1866: S-a născut geneticianul Thomas Hunt Morgan, laureat al Premiului Nobel

Thomas Hunt Morgan a fost preocupat în mod special de teoria lui Gregor Mendel privind legile eredității, concentrându-şi studiile pe variațiile fenotipice la musculița de oțet, Drosophila melanogaster.

După numeroase experimente de înmulțire și analize citologice pe aceasta pentru a observa modul de transmitere a unor caracteristici genetice, împreună cu foștii săi studenți Alfred Henry Sturtevant, Calvin Blackman Bridges și Hermann Joseph, el a arătat că și cromozomii se comportă într-un mod foarte apropiat de modul în care Mendel credea că genele se separă și se grupează în mod aleator.

Thomas Hunt Morgan a mai descoperit că, pentru multe trăsături caracteristice, genele sunt aranjate liniar pe fiecare cromozom. Ca urmare, Morgan și coechipierii săi au creat hărți de cromozomi liniari în care fiecărei gene îi este atribuită o poziție specifică. Rezultatele acestor cercetări au fost publicate în lucrarea Mecanismul Eredității Mendeliene (1915), o carte care a reprezentat un pas important în dezvoltarea geneticii moderne.

În 1933, Morgan a primit Premiul Nobel pentru Medicină pentru contribuțiile sale majore în domeniul geneticii, și anume pentru că a demonstrat că cromozomii sunt suportul fizic al informației genetice. A mai fost distins cu Medalia Darwin, în 1924 și Medalia Copley, în 1939.

1913: S-a născut interpreta de muzică populară Maria Tănase

Maria Tănase s-a născut într-o familie modestă în mahalaua Cărămidarilor din București, fiind cea mai mică dintre cei trei copii ai Anei Munteanu și ai lui Ion Coandă Tănase, un florar.

În mai 1934, s-a angajat la Teatrul „Cărăbuș” şi, în acelaşi an, sub pseudonimul Mary Atanasiu, a debutat în revista „Cărăbuș-Express”. Prima ei înregistrare a fost „Mansarda”, o romanță de Nello Manzatti, la casa de discuri „Lifa Record”. În vara anului 1937, a înregistrat primele cântece populare la casa de discuri „Columbia” sub supravegherea etnomuzicologilor Constantin Brăiloiu și Harry Brauner.

Maria Tănase a devenit faimoasă în România, iar pe 20 februarie 1938 şi-a făcut debutul radiofonic, interpretând cântece românești la emisiunea „Ora satului”, cu acompaniamentul tarafului lui Ion Matache din Argeș, devind apoi o prezență nelipsită la Radio România.

În 1938, s-a angajat la Teatrul „Alhambra” al lui Nicolae Vlădoianu și a lansat cu succes cântecele „Mi-am pus busuioc în păr” și „Habar n-ai tu”, iar un an mai târziu, în aprilie, a plecat într-un turneu la Expoziția Universală de la New York, unde a cântat la Casa românească și a avut ocazia să întâlnească personalități precum George Enescu și Constantin Brâncuși.

În perioada interbelică, a cântat în numeroase localuri bucureștene, cum ar fi „Neptun”, „Café Wilson”, „Parcul Aro”, „Luxandra”, „Luther”, „Continental”, și „Prispa-naltă” din Piața Obor. Repertoriul său a fost unul vast, cuprinzând cântece din toate regiunile României și din diverse categorii: doine, cântece de joc, cântece de dragoste, cântece lăutărești, satirice și bocete.

După instaurarea comunismului, în 1952, a fost solicitată să predea la o școală de muzică din București şi a continuat să înregistreze la Radio și la casa de discuri Electrecord.

Maria Tănase a jucat și în câteva filme: „România” (1947) și „Ciulinii Bărăganului” (1958). Ea a primit numeroase distincții, inclusiv Premiul de Stat și titlul de Artist emerit.

A murit la Spitalul Fundeni, la 22 iunie 1963, fiind răpusă de un cancer la plămâni.

1943: S-a născut actorul, regizorul şi scenaristul Robert Walden

Interesul lui Robert Walden pentru actorie a apărut în timpul studiilor la City College of New York, ulterior el alăturându-se Actors Studio. Pasiunea pentru cinematografie pare să fi fost o trăsătură de familie, nepotul lui fiind regizorul Howard Deutch (fiul surorii sale), iar strănepoatele - actrițele Zoey Deutch și Madelyn Deutch.

A debutat în 1970, în filmul „Bloody Mama”, regizat de Roger Corman. În anii care au urmat, a jucat adesea roluri de tineri medici, inclusiv în serialul de televiziune „The New Doctors” și în filme notabile precum „Blue Sunshine” și „The Hospital”.

Robert Walden a cunoscut celebritatea odată cu serialul de televiziune „Lou Grant”, unde l-a interpretat pe jurnalistul Joe Rossi. A fost membru al distribuției pe toată durata serialului (1977-1982) și a primit trei nominalizări la Premiile Emmy (în 1979, 1980 și 1981) pentru Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic. Walden a apărut, de asemenea, în filmul „Capricorn One” (1978) în rolul lui Elliot Whitter.

Din postura de actor a portretizat și câteva personaje istorice, cum ar fi Donald Segretti în filmul „All the President's Men” (1976) și J. Robert Oppenheimer, în filmul TV din 1980, „Enola Gay: The Men, the Mission, the Atomic Bomb”. Între 1984 și 1989, a jucat în sitcomul „Brothers”, în rolul celui de-al doilea dintre cei trei frați, proprietarul unui bar/restaurant care era un fost jucător de fotbal american în retragere.

În prezent, este un apreciat distins profesor de actorie la The New School for Drama, parte a universității The New School din New York City.

1946: S-a născut Dan Voiculescu, fondatorul Intact Media Group

Politicianul şi omul de afaceri Dan Voiculescu și-a început cariera după absolvirea Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Comerț Exterior, în 1969. Ulterior, a obținut un doctorat în științe economice, la aceeași instituție, în 1977 și un alt doctorat în economie, la Pacific Western University din Los Angeles, SUA, în 1991.

În perioada comunistă din România, Voiculescu a lucrat în diferite funcții în domeniul comerțului exterior și a colaborat, în anumite perioade, cu Securitatea, serviciul de informații al regimului comunist.

După Revoluția din 1989, Dan Voiculescu a devenit un om de afaceri important în România. După 1990 a înființat Holdingul Grivco, din 1992 devenind acționar majoritar.

Cea mai cunoscută companie a grupului Grivco este Intact Media Group, cu subgrupul Antena TV Group, care împreună cuprind televiziunile Antena 1, Antena 2, Antena 3, Euforia TV, Antena International și GSP TV.

În paralel cu activitatea sa de om de afaceri, Dan Voiculescu a intrat în politică, fondând Partidul Umanist Român în 1991, care ulterior a devenit Partidul Conservator. A fost ales senator de București în 2004 și a fost reales în funcție în 2008. În 2012, și-a dat demisia din Parlament, iar apoi și-a încheiat activitatea politică, în 2013.

Unul dintre momentele controversate ale carierei lui Dan Voiculescu a fost condamnarea sa, în august 2014, la 10 ani de închisoare într-un dosar legat de privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA). A fost eliberat condiționat din închisoare în iulie 2017, după ce a executat o parte din pedeapsă.

Pe lângă activitatea sa politică și de afaceri, Dan Voiculescu a fost implicat în diverse activități sociale, inclusiv în domeniul educației și în acordarea de burse pentru tinerii talentați. Fundația „Dan Voiculescu” pentru Dezvoltarea României a fost una dintre organizațiile pe care le-a înființat în acest scop.

1948: S-a născut compozitorul şi producătorul Vasile Şirli

Născut în comuna Variaş, județul Timiş, Vasile Şirli s-a stabilit în Franţa din anul 1986.

Încă din copilărie a fost atras de muzică, studiind vioara. A urmat studiile muzicale la Liceul de Muzică şi Arte Plastice din Timişoara - pian (1959-1967), apoi la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti (1967-1972). Între 1972-1980 a fost redactor la Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, iar apoi, între 1980-1984, director artistic al Casei de discuri „Electrecord”.

Laureat la numeroase concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale de muzică uşoară (Mamaia, Tokyo, Dresda, Bratislava, Soci, Montreux), a fost distins cu Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor în 1979. Din 1986 s-a stabilit în Franţa, unde a devenit, din 1990, director la departamentul de muzică de la Disneyland Paris, funcţie pe care a deţinut-o până în 2018.

După 1989 a revenit adesea în România, unde a colaborat, în special, cu regizorul Silviu Purcărete, semnând muzica pentru numeroase spectacole de teatru ale acestuia. Compozitorul are, de asemenea, o relaţie specială cu Festivalul de Teatru de la Sibiu. A obţinut numeroase premii naţionale şi internaţionale: Premiul Uniunii Compozitorilor, Premiul pentru muzica de fi lm GOPO, Premiul UNITER, premii pentru cântece la Dresda, Bratislava, Soci, Tokyo etc.

În 2013, Vasile Şirli a câştigat Premiul Gopo pentru cea mai bună muzică originală, decernat pentru coloana sonoră a producţiei „Undeva la Palilula”, primul lungmetraj al regizorului Silviu Purcărete.

1963: S-a născut actorul și regizorul Tate Donovan

S-a născut în Tenafly, New Jersey, într-o familie de catolici irlandezi și este cel mai mic dintre cei șase frați. A devenit un nume cunoscut în lumea filmului și a televiziunii încă de la o vârstă fragedă.

Cariera sa cinematografică a început să strălucească odată cu roluri în filme precum „SpaceCamp” (1986), unde l-a interpretat pe Kevin Donaldson, și „Clean and Sober” (1988), în care a jucat un dependent de droguri. El a jucat, de asemenea, în „Memphis Belle” (1990) în rolul locotenentului Luke Sinclair și în „Love Potion No. 9” (1992) ca Paul Matthews.

Unul dintre rolurile sale cele mai remarcabile a fost acela de a da voce personajului principal din filmul animat Disney „Hercules” (1997).

Tate Donovan a continuat să se distingă în industria filmului cu apariții în producții notabile precum „Good Night, and Good Luck” (2005), unde a jucat rolul lui Jesse Zousmer și „Argo”(2012), în care a interpretat personajul Bob Anders. În 2019, a interpretat rolul lui Doug Weston în „Rocketman”.

În plus față de cariera sa ca actor, Donovan a explorat și latura de regizor, lucrând la regia episoadelor pentru seriale TV. A fost, de asemenea, implicat în producția de documentare scurte, ceea ce i-a adus un premiu Emmy Primetime.

1991: Minerii din Valea Jiului au ajuns la Bucureşti şi au ocupat Piaţa Universităţii

În dimineața zilei de 25 septembrie, în jurul orei 10.00, minerii din Valea Jiului au ajuns în Gara Băneasa cu mai multe garnituri de tren, pe care le-au ocupat cu forţa, lăsând îîn drumul lor spre Capitală gări devastate şi haos.

În Bucureşti, timp de trei zile, sub conducerea lui Miron Cozma, ei iau cu asalt Palatul Victoria şi Palatul Cotroceni, folosind pietre şi sticle incendiare, ocupă Piaţa Universităţii, unde au loc violenţe de neimaginat, mai ales cu studenţii, dau buzna în Parlament şi-i ameninţă pe aleşi, se autoinvită la Congresul PNŢCD de la Teatrul Naţional. Pleacă din Bucureşti abia după ce preşedintele Ion Iliescu semnează cu Miron Cozma un Comunicat prin care şeful statului acceptă demisia Guvernului Roman.

În volumul „Cinci ani din istoria Românie - decembrie 1989 - decembrie 1994”, Domniţa Ştefănescu oferă un bilanţ înfricoşător al acestei mineriade postdecembriste: 455 de persoane rănite, trei morţi în Bucureşti şi unul la Vulcan, pierderi materiale de 86 de milioane de lei (la valoarea de atunci a monedei naţionale), o nouă lovitură mortală dată imaginii României în lume, suspendarea sau chiar blocarea contractelor economice străine.

În 1997, Miron Cozma, liderului minerilor din Valea Jiului, a fost arestat pentru mineriada din septembrie 1991, fiind acuzat și trimis în judecată pentru subminarea puterii de stat, infracțiuni la legea siguranței pe calea ferata și pentru port ilegal de armă. În februarie 1999, a fost condamnat de către Curtea Supremă de Justiție la 18 ani de închisoare pentru implicarea sa în Mineriadele din 1991. Acest lucru a determinat un nou marș rapid al minerilor spre București.