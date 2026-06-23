24 iunie: ziua în care România a spus „nu” Germaniei naziste și URSS-ului

Ziua de 24 iunie marchează o serie de evenimente istorice, atât în plan politic, cât și cultural sau sportiv. Fondarea Legiunii Arhanghelul Mihail, nașterea legendarului fotbalist Ilie Bărbulescu și a actriței Tania Filip, moartea poetului Mihai Beniuc și invalidarea de către România a Pactul Ribbentrop-Molotov sunt doar câteva dintre ele.



1400: S-a născut Johannes Gutenberg, inventator german al tiparului cu litere mobile din metal

Johannes Gutenberg, considerat inventatorul tiparului modern, s-a născut în anul 1400, la Mainz, în Sfântul Imperiu Roman, potrivit Wikipedia.

Metalurgist și bijutier de formație, acesta provenea dintr-o familie înstărită și a avut acces la educație și la meșteșuguri care aveau să-i influențeze decisiv activitatea.

După o perioadă petrecută la Strasbourg, unde a intrat în contact cu tehnici avansate de prelucrare a metalelor, Gutenberg și-a continuat cercetările privind tipărirea textelor. El este creditat cu dezvoltarea presei tipografice cu litere mobile din metal și a cernelii pe bază de ulei, inovații care au revoluționat producția de cărți în Europa.

Cea mai cunoscută realizare a sa rămâne Biblia lui Gutenberg, tipărită în jurul anului 1455, considerată prima carte realizată în serie printr-un procedeu tipografic modern. Această invenție a permis multiplicarea rapidă a textelor și a contribuit decisiv la răspândirea cunoașterii în perioada Renașterii.

Deși impactul descoperirii sale a fost major, Gutenberg nu a reușit să obțină beneficii financiare importante din această invenție. A murit în 1468, la Mainz, lăsând în urmă una dintre cele mai importante contribuții la dezvoltarea culturii și științei europene.



1818: S-a născut academicianul Ion Ionescu de la Brad (n. Ion Isăcescu), revoluționar pașoptist român, întemeietorul științei agricole românești

Ion Ionescu de la Brad s-a născut la 24 iunie 1818, la Roman, și este considerat întemeietorul științei agricole moderne din România. Personalitate complexă a secolului al XIX-lea, a fost agronom, economist, profesor și militant pentru modernizarea societății românești, potrivit Wikipedia.

A urmat studii la Academia Mihăileană din Iași, iar ulterior s-a specializat în Franța, unde a studiat agronomia și științele economice. Revenit în țară, a devenit primul profesor de științe agricole din România, contribuind la formarea unei noi generații de specialiști.

Implicat în mișcarea revoluționară de la 1848, Ion Ionescu de la Brad a avut un rol important în dezbaterea reformei agrare, fiind vicepreședinte al Comisiei proprietății. După înăbușirea revoluției, a fost arestat și ulterior exilat, petrecând mai mulți ani în Imperiul Otoman, unde a continuat activitatea științifică și administrativă.

După revenirea în țară, a ocupat funcții importante, inclusiv cea de inspector general al agriculturii, contribuind la aplicarea reformei agrare din perioada lui Alexandru Ioan Cuza. A fost, de asemenea, un susținător activ al drepturilor țăranilor și a înființat publicații dedicate problemelor rurale.

Activitatea sa științifică și practică în domeniul agriculturii, precum și implicarea în modernizarea economiei rurale, i-au adus recunoașterea Academiei Române, fiind ales membru de onoare în 1884.

Ion Ionescu de la Brad a murit în 1891, lăsând în urmă o contribuție esențială la dezvoltarea agriculturii și la afirmarea economiei rurale românești.

1927: A fost fondată Legiunea Arhanghelul Mihail (Garda de Fier)

La 24 iunie 1927, în ziua Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, a fost înființată organizația „Legiunea Arhanghelul Mihail”, inițiată de Corneliu Zelea Codreanu. Denumirea a fost inspirată de icoana Sfântului Arhanghel Mihail, în fața căreia s-au rugat liderii mișcării în perioada detenției la închisoarea Văcărești.

Mișcarea avea ca obiectiv declarativ regenerarea morală și spirituală a societății românești. În anii următori, aceasta a evoluat și s-a transformat într-o structură politică, cunoscută ulterior sub numele de Garda de Fier.

După adoptarea unor idei inspirate din fascism, organizația a fost scoasă în afara legii în 1933 de către guvernul condus de Ion Gheorghe Duca, acesta fiind asasinat la scurt timp de membri ai mișcării. În 1935, gruparea a fost reorganizată sub denumirea „Totul pentru Țară”.

1948: Blocada Berlinului, un moment cheie al Războiului Rece

La 24 iunie 1948, Uniunea Sovietică a instituit blocada Berlinului, una dintre primele crize majore ale Războiului Rece. Accesul rutier și feroviar către Berlinul de Vest a fost întrerupt, generând o situație tensionată între Est și Vest.



Criza a fost depășită printr-un amplu efort logistic al aliaților occidentali, care au aprovizionat orașul pe cale aeriană, într-o operațiune cunoscută sub numele de „podul aerian” (Operațiunea Vittles). Evenimentul a anticipat divizarea Germaniei în două state distincte și, ulterior, separarea fizică a Berlinului.

1957: S-a născut Ilie Bărbulescu, campion european cu Steaua

Pe 24 iunie 1957 s-a născut la Pitești fostul fotbalist Ilie Bărbulescu, unul dintre jucătorii emblematici ai generației Steaua București din anii ’80.

Fundaș stânga, acesta a evoluat în peste 350 de partide în prima ligă și a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, alături de Steaua, la Sevilla. În același an, echipa a obținut și Supercupa Europei. Bărbulescu a încetat din viață în februarie 2020, la vârsta de 62 de ani.

1959: S-a născut actrița Tania Filip

Actrița Tania Filip s-a născut pe 24 iunie 1959, la București. Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, a avut o carieră solidă pe scena teatrelor din țară, colaborând cu regizori importanți.

A jucat atât în teatru, cât și în film, fiind remarcată în producții precum „Pruncul, petrolul și ardelenii”. În prezent, este profesor universitar la UNATC „I.L. Caragiale”.

1987: S-a născut Lionel Messi, una dintre legendele fotbalului mondial

Tot pe 24 iunie, în 1987, s-a născut la Rosario, în Argentina, Lionel Messi, considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie.

Messi a petrecut cea mai mare parte a carierei la FC Barcelona, unde a câștigat numeroase trofee, inclusiv Liga Campionilor și campionatul Spaniei. De-a lungul timpului, a obținut șapte Baloane de Aur, record în istoria fotbalului. Din 2023 evoluează în MLS, la Inter Miami.

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1988: a murit Mihai Beniuc - poet, prozator, dramaturg, eseist şi psiholog

Mihai Beniuc s-a născut la 20 noiembrie 1907, la Sebiș, în județul Arad. A obținut doctoratul în psihologie la Universitatea din Cluj, în 1934, cu o lucrare dedicată studiului inteligenței la animale, fiind considerat un pionier al psihologiei animale și comparate în România.

Activitatea literară a început încă din perioada liceului, cu traduceri și poezii publicate în revistele vremii. Ulterior, a continuat să colaboreze cu publicații importante, debutând editorial cu volumul „Cântece de pierzanie” (1938).

În proză, s-a remarcat prin volume precum „Ură personală” (1955) și romanele „Pe muchie de cuțit” (1959) și „Dispariția unui om de rând” (1963). De asemenea, a avut o activitate semnificativă ca dramaturg și traducător, aducând în limba română opere semnate de Apollinaire sau Pușkin.

În domeniul psihologiei, a publicat lucrări precum „Aspectul psihologic al instinctului” (1941) și „Psihologia animală, comparată și evolutivă” (1970). Mihai Beniuc a murit la 24 iunie 1988 și este înmormântat în București.

1991: Parlamentul României a declarat nul Pactul Ribbentrop-Molotov

Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat la 23 august 1939 între Germania nazistă și Uniunea Sovietică, a reprezentat un acord de neagresiune care a inclus și înțelegeri secrete privind împărțirea sferelor de influență în Europa de Est.

Documentul reprezintă poate cea mai mare „surpriză“ geo-politică din istoria modernă. Două regimuri totalitare, a căror existenţă se justifica prin înfrângerea celuilalt, îşi strângeau mâinile deasupra unei Europe pentru care vestea a căzut ca o „lovitură de măciucă“, după cum avea să noteze Carol al II-lea în jurnalul său, în iunie 1940, când sovieticii au revendicat Basarabia.

Până la 23 august 1939, propaganda de uz intern din cele două ţări arăta că cealaltă parte reprezintă principalul duşman care pune în discuţie existenţa statului. Întregul sistem de alianţe la nivel european şi mondial pleca de la premisa că cele două regimuri totalitare nu ar putea fi niciodată aliate.

Actul semnat de cele două state era unul clasic de neagresiune, care prevedea posibilitatea ca respectivele regimuri să se consulte în cazul în care apăreau disensiuni şi să nu se recurgă la forţă militară. Un alt punct important era acela că, dacă una dintre cele două părţi semnatare era în război cu o a treia parte, cealaltă trebuia să-şi proclame neutralitatea. Totodată, niciuna dintre semnatare nu putea fi parte a unei alianţe ce era „îndreptată în mod direct sau indirect împotriva celeilalte“.

Rămas în istorie sub denumirea de Pactul Ribbentrop – Molotov, documentul a fost, însă în realitate un pact între Hitler şi Stalin. Joachim von Ribbentrop şi Viaceslav Molotov conduceau la acel moment diplomaţia celor două state. Semnarea tratatului la sfârşitul lunii august a fost o surpriză imensă pentru guvernele occidentale.

Consecințele pactului au fost majore, deschizând calea pentru izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial și afectând direct mai multe state din regiune, inclusiv România, Polonia și țările baltice.

La 24 iunie 1991, Parlamentul României a adoptat, în unanimitate, o declarație prin care a condamnat pactul și l-a considerat nul din punct de vedere juridic și politic. Documentul a fost publicat ulterior în Monitorul Oficial.

Potrivit textului adoptat, acordul contravenea principiilor fundamentale ale dreptului internațional, iar consecințele sale – inclusiv ocuparea Basarabiei, nordului Bucovinei și Ținutului Herța în 1940 – au fost catalogate drept o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a României.

2013: Silvio Berlusconi a fost condamnat la șapte ani de închisoare

La 24 iunie 2013, fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost condamnat la șapte ani de închisoare în dosarul cunoscut sub numele de „Rubygate”. Acuzațiile au vizat abuz în serviciu și relații cu o minoră, Karima El Mahroug, cunoscută ca „Ruby”.

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Scandalul a izbucnit în 2011, iar condamnarea a venit doi ani mai târziu. Ulterior, în 2015, Curtea Supremă din Italia a dispus achitarea lui Berlusconi, stabilind că acesta nu știa vârsta reală a tinerei la momentul faptelor.



Silvio Berlusconi a murit la 12 iunie 2023.

2014: A murit actorul american Eli Wallach

Actorul american Eli Wallach, născut la 7 decembrie 1915, la New York, a încetat din viață la 24 iunie 2014, la vârsta de 98 de ani.

El este cunoscut mai ales pentru rolurile din filme precum „The Good, the Bad and the Ugly” și „The Godfather Part III”. De-a lungul carierei, a fost unul dintre cei mai activi actori de la Hollywood, continuând să joace și după vârsta de 90 de ani.

Printre producțiile notabile din filmografia sa se numără „Baby Doll”, „How to Steal a Million” și „Wall Street: Money Never Sleeps”.

2014: A murit Ramón José Velásquez, președinte al Venezuelei (n. 1916)

Ramón José Velásquez s-a născut la 28 noiembrie 1916, în San Juan de Colón, statul Táchira, Venezuela, și a fost o personalitate marcantă a vieții publice venezuelene, activând ca avocat, jurnalist, istoric și politician.

Acesta a ocupat funcția de președinte al Venezuelei într-o perioadă de tranziție, între 5 iunie 1993 și 2 februarie 1994, după o criză politică internă. Anterior, a fost ministru al comunicațiilor în perioada 1969–1971.

Pe lângă activitatea politică, Velásquez s-a remarcat și în domeniul academic și publicistic, fiind recunoscut pentru contribuțiile sale ca istoric și analist al vieții politice din Venezuela. Pentru activitatea sa jurnalistică și intelectuală a primit mai multe distincții, inclusiv Premiul María Moors Cabot și Premiul Național pentru Științe Umaniste din Venezuela.

Ramón José Velásquez a murit la 24 iunie 2014, la Caracas, la vârsta de 97 de ani.