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17 iunie: Ziua în care a murit Anghel Saligny, creatorul podului de la Cernavodă, cel mai spectaculos din Europa la acea vreme

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La 17 iunie 1925 s-a stins din viață marele inginer Anghel Saligny, proiectantul podului de la Cernavodă peste Dunăre, cel mai lung din Europa la vremea sa. Tot pe 17 iunie, în 1889, a avut loc înmormântarea poetului național Mihai Eminescu la Cimitirul Bellu din București.

Podul de la Cernavodă/FOTO: Shutterstock
Podul de la Cernavodă/FOTO: Shutterstock

1825: S-a născut Elena Cuza, soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza 

Născută pe 17 iunie 1825, la Iași, Elena Rosetti, cunoscută și ca Elena Doamna, a fost soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Elena Cuza/FOTO: Facebook / Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui
Elena Cuza/FOTO: Facebook / Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui

L-a sprijinit pe Al. I. Cuza în perioada revoluționară de la 1848 și l-a însoțit în exil, contribuind inclusiv la eliberarea sa după arestare, scrie Enciclopedia României.

După alegerea lui Cuza ca domn al Principatelor Unite, Elena Cuza a devenit prima doamnă a României, deși s-a adaptat cu dificultate rolului public și a suferit din cauza infidelităților soțului său, în special a relației acestuia cu Maria Obrenovici.

Neavând copii, i-a adoptat pe cei doi fii ai lui Cuza și s-a ocupat de creșterea altor membri ai familiei. S-a remarcat prin activitatea filantropică, înființând în 1862 Azilul „Elena Doamna” și sprijinind orfanii, bolnavii, vârstnicii și alte categorii defavorizate.

De asemenea, a organizat acțiuni caritabile și a susținut educația și afirmarea femeilor în societate.

Elena Cuza a rămas în istorie ca o personalitate discretă, devotată și implicată în opere de binefacere, în ciuda dificultăților din viața sa personală. S-a stins din viață pe 2 aprilie 1909, la Piatra-Neamţ

1889: Are loc înmormântarea lui Mihai Eminescu la cimitirul Bellu

Pe 15 iunie 1889, marele poet Mihai Eminescu murea în Capitală, la doar 39 de ani, fiind înmormântat, la două zile după deces, în Cimitirul Bellu. 

Mormântul lui Mihai Eminescu/FOTO: Wikipedia
Mormântul lui Mihai Eminescu/FOTO: Wikipedia

Încă din februarie 1889, poetul Mihai Eminescu era internat la Spitalul Mărcuţa din Bucureşti şi apoi transportat la sanatoriul Caritas. Medicul Zaharia Petrescu, împreună cu Alexandru Şuţu l-au examinat pe Mihai Eminescu, pe 20 martie 1889.

Concluzia raportului medical a fost următoarea: „Dl. Mihail Eminescu este atins de alienaţie mintală în formă de demenţă, stare care reclamă şederea sa într-un institut”. Pe 17 iunie, Eminescu a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu din Capitală. A fost ales post-mortem (28 octombrie 1948) membru al Academiei Române.

Eminescu a devenit foarte faimos, fiind considerat un geniu literar și un simbol al literaturii române. 

1903: Henry Ford fondeaza Ford Motor Company

Ford Motor Company este o corporație americană din industria auto, fondată în 1903 de Henry Ford și alți 11 investitori asociați, scrie Britanica.

Ford Motor Copmany a fost fondată în 1903 de Henry Ford și alți 11 investitori asociați
Henry Ford/FOTO: Wikipedia

Ford a revoluționat industria auto prin producția de masă a unor automobile accesibile și prin introducerea liniei de asamblare mobile, care a redus timpul și costurile de fabricație.

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Cu sediul în Dearborn, compania a devenit unul dintre cele mai importante branduri auto din lume și a reușit să se adapteze de-a lungul timpului la crize economice, schimbări ale pieței și progrese tehnologice.

În ciuda provocărilor generate de crize economice, concurența globală și evoluțiile tehnologice, Ford și-a adaptat constant produsele pentru a răspunde cerințelor în schimbare ale pieței mondiale.

1925: A murit inginerul Anghel Saligny

Născut pe 19 aprilie 1854, în comuna Liești, județul Galați, Anghel Saligny a fost unul dintre întemeietorii ingineriei românești și s-a numărat printre fondatorii Societății Politehnice pe care a și condus-o.

Anghel Saligny/FOTO: Wikipedia
Anghel Saligny/FOTO: Wikipedia

Academia Română scrie că Saligny a studiat astronomia la Berlin, după care a urmat cursurile Școlii Tehnice Superioare din Charlottenburg, între 1870–1874. În 1876 la revenirea în țară a fost numit inginer la Serviciul de poduri şi șosele, lucrând la construcția căii ferate Ploiești-Predeal.

De asemenea, în 1881 a devenit director adjunct în Serviciul de Poduri și Șosele, iar în 1887 a început proiectul care l-a consacrat: podul de la Cernavodă peste Dunăre, cel mai lung din Europa la vremea sa.

Între 1884 și 1901 a construit docurile și antrepozitele din porturile Brăila și Galați, folosind soluții inovatoare din beton armat. A predat la Școala Națională de Poduri și Șosele din București între 1884 și 1914, a condus Direcția Generală a Îmbunătățirilor Funciare între 1911 și 1917 și a fost ministru al Lucrărilor Publice în perioada 1918–1919.

Anghel Saligny s-a stins din viață pe 17 iunie 1925, la București.

1954: România a ratificat Convenția asupra drepturilor politice ale femeilor

Convenția privind Drepturile Politice ale Femeilor a fost aprobată de Adunarea Generală a ONU la 20 decembrie 1952 și adoptată la 31 martie 1953.

Scopul său a fost stabilirea unui standard internațional care să garanteze drepturile politice ale femeilor. Convenția a fost ratificată de România la 17 iunie 1954.

Documentul a apărut într-o perioadă în care multe state nu acordaseră încă femeilor drepturi politice depline, iar în 1952 dreptul de vot al femeilor exista în mai puțin de 100 de țări. Inițiativa a fost promovată în principal de Comisia ONU pentru Statutul Femeii, care a realizat un studiu în rândul statelor membre, rezultatele acestuia stând la baza convenției.

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2022: A murit actorul Valentin Uritescu

Valentin Uritescu s-a născut pe 4 iunie, 1941, în comuna Vinerea, din judeţul Alba. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti în  anul 1963, după care a fost angajat la Teatrul „M. Filotti” din Brăila în perioada 1963-1968.

Valentin Uritescu/FOTO: Mediafax
Valentin Uritescu/FOTO: Mediafax

Actorul a avut o carieră de peste cinci decenii în teatru și film. A jucat pe scena Teatrul Național București între 1990 și 2009, interpretând roluri în numeroase spectacole clasice și contemporane, iar ulterior a colaborat și cu teatrele Nottara, Ion Dacian și Metropolis.

Actorul a apărut în zeci de filme și seriale românești, printre care „Angela merge mai departe”, „Domnișoara Aurica”, „Momentul adevărului”, „Patul conjugal” și „Schimb valutar”, și a dublat o voce în filmul de animație Cars.

De-a lungul carierei a primit numeroase distincții, inclusiv Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer (2004), premii ale cineaștilor români și, în 2017, premiul pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo.

În ultimii ani s-a dedicat și scrisului, publicând volumele autobiografice „Așa sunt eu, prost!” (2011), „Să ai grijă de cel bun din tine” (2013) și „Bântuit de viețile altora” (2016). Actorul a murit pe 17 iunie 2022, la 81 de ani.

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