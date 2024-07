23 iulie: ziua în care s-a născut Slash, cel de-al optulea „zeu al muzicii rock”, fost chitarist la Guns'N'Roses

În urmă cu 59 de ani se năştea Slash, considerat unul dintre cei mai buni chitarişti ai lumii şi cel de-al optulea „zeu al muzicii rock”, celebru prin solo-urile sale alături de trupa cu care s-a consacrat, Guns'N'Roses. Tot într-o zi de 23 iulie s-a născut şi actorul britanic Daniel Jacob Radcliffe, cel care ulterior avea să fie identificat cu personajul Harry Potter, pe care l-a interpretat magistral.

601: Mihai Viteazul redactează un memoriu pentru marele duce al Toscanei

În urmă cu 422 ani, Mihai Viteazul (1593-1601) dicta memoriul către marele duce al Toscanei, Fernando I de Medici, păstrat numai în traducere italiană. Scrierea este considerată a fi prima autobiografie din literatura română.

„[…] Acuma, în mod limpede, oricine poate vedea câtă muncă și osteneală am îndurat șapte ani de-a rândul și câtă slujbă am făcut creștinătății, căci am dobândit de la turci 100 de tunuri și că până la urmă din cele trei țări, adică din Țara Românească, Ardeal și Moldova, am scos și am făcut gata de slujba Măriei Sale Împăratului 200 de mii de oameni de luptă, pedeștri sau călări, cu care eram totdeauna gata să slujesc Măriei Sale. Iar acuma am ajuns la acest capăt, pierzând toate lucrurile pe care le câștigasem din tinerețea mea până la bătrânețe, și țări, și bogății, și soție, și copii; și dacă aș fi pierdut tot din pricina vrăjmașilor, sau dacă mi-ar fi fost luate de vrăjmaș, nu m-ar durea atâta cât mă doare, fiindcă au fost făptuite de aceia de la care nădăjduiam și așteptam ajutor și reazim; Dumnezeu le vede.”

1859: Ziua Presei Militare

Cu 165 de ani în urmă, pe vremea lui Cuza, s-a înfiinţat prima publicaţie militară din România, „Observatorul militar”, astfel că, în fiecare an, la 23 iulie Armata României sărbătoreşte Ziua Presei Militare. Prin tradiţie, în această zi sunt omagiate generaţiile de ziarişti în uniformă care şi-au asumat de-a lungul vremii misiunea de a fi vocea Oştirii.

În 1990 s-a înfiinţat Grupul Mass-Media al Armatei, devenit ulterior Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naţionale.

În anul 1994, săptămânalul MapN a revenit la denumirea „Observatorul militar”, iar în 2002 apare prima pagină web a presei militare, www.presamil.ro. În 2004 reapare „Viaţa militară”, după o întrerupere de trei ani, sub titulatura cunoscută înainte de Revoluţie.

1862 - Serviciul de poştă a intrat în administraţia statului

Guvernul Principatelor Române hotărâse, încă din ședința din 17 iulie 1862, unificarea celor două administrații poștale din Moldova și Țara Românească.

Prin decretul Decretul 527, emis la data de 23 iulie 1862, s-a realizat unificarea administraţiilor poştale din Moldova şi Muntenia, o măsură pusă în aplicare în cursul aceluiași an, la data de 1 august 1862. Astfel, în Principate a început să funcționeze o singură administrație poștală unificată, cu sediul la București și condusă de către Panait Sevescu, care din decembrie 1860 ocupa aceeaşi funcţie şi în Muntenia.

1869: S-a născut Gheorghe Adamescu, istoric literar, bibliograf şi publicist

Gheorghe Adamescu s-a născut la București şi a absolvit Liceul „Sfântul Sava”, după care a urmat Facultatea de litere și Filozofie din cadrul Universității din București. A făcut specializări la Geneva și la Paris (École des Hautes Études, École de Chartres).

În perioada 1891-1894 a predat la Școala Gimnazială din Galați, după care la Liceul „Gheorghe Lazăr” și la Liceul „Sfântul Sava” din București.

A fost Inspector general în învățământul primar și normal, secretar general în Ministerul Instrucțiunii Publice (1901-1904), secretar al Asociației Corpului Didactic și subdirector la Institutul de Literatură și Bibliografie. Începând cu anul 1921 devine membru corespondent al Academiei Române din 1921. Este bibliograf, profesor de limba română și limba latină și autorul unor manuale de literatură din perioada interbelică. S-a stins din viață la data de 4 aprilie 1942.

1888: S-a născut Raymond Chandler, romancier și scenarist

S-a născut la Chicago. Avea doar șapte ani când tatăl său o părăsește pe mama sa irlandeză, care se întoarce împreună cu copilul în Anglia.

Raymond Chandler revine în Statele Unite în 1912, stabilindu-se pe Coasta de Vest. Fermecător, spiritual, înzestrat pentru științe, Chandler își găsește de lucru ușor, la un moment dat ocupând un post important într-o companie petrolieră.

Participă la Primul Război Mondial, luptând în Franța. Se căsătorește cu Cissy Pascal, o femeie cu 18 ani mai în vârstă decât el. La 48 de ani își pierde slujba și începe o perioadă foarte dificilă pentru el. Ca să-și câștige existența, începe să scrie pentru publicații de senzație, ieftine, care tipăresc literatură polițistă.

Timp de 5 ani, el își rafinează stilul, fiind susținut moral de soția sa. Când „The Big Sleep” („Somnul de veci”) e publicat în 1939, scriitorul are deja 50 de ani. Romanul e ecranizat în 1946, filmul fiind regizat de Howard Hawks și avându-i în rolurile principale pe Humphrey Bogart și Lauren Bacall. Filmul îl face celebru și pe Chandler. Alte romane de succes sunt „The High Window” („Fereastra de sus”, 1942), „The Lady in The Lake” („Doamna din lac”, 1943), „The Little Sister” („Sora cea mică”, 1949), „The Long Good-Bye” („Rǎmas bun pentru veci”, 1953).

1921: A fost semnată Convenţia de la Paris

Belgia, Franţa, Marea Britanie, Grecia, Italia, România, Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor şi Cehoslovacia au semnat Convenția de la Paris.

Convenţia stabilea statutul definitiv al Dunării: navigaţia pe Dunăre era liberă şi deschisă tuturor pavilioanelor în condiţii de egalitate completă, pe tot parcursul navigabil al fluviului şi pe toată reţeaua internaţionalizată.

1965: S-a născut Slash, chitarist, compozitor, muzician, „zeu al muzicii rock”

Saul Hudson, cunoscut după numele de scenă Slash, este un chitarist, compozitor și muzician britanico-american, considerat unul dintre cei mai buni chitariști ai tuturor timpurilor.

El a cunoscut mai ales ca fost chitarist principal al formației hard rock Guns N' Roses, alături de care a obținut un succes mondial la sfârșitul anilor 1980 - începutul anilor 1990, când a fost declarat cel de al 8-lea „zeu al muzicii rock” și a primit numeroase premii și mențiuni.

Solo-ul său din „November Rain” este clasat pe locul 6 de Guitar World în topul „The 100 Greatest Guitar Solos” din 2008, iar cel din „Sweet Child O' Mine”, pe primul loc pe lista „The 100 Greatest Riffs” din 2004 întocmită de Total Guitar.

În 2008, Slash decide că e timpul să aibă o carieră separat de formaţia unde a cunoscut consacrarea, astfel că începe să înregistreze piese pentru primul său album solo, pe care îl numeşte simplu „Slash” şi care va fi lansat doi ani mai târziu, în 2010, reuşind să se claseze pe locul al treilea în Statele Unite.

De-a lungul timpului, Slash a colaborat cu mai mulţi artişti celebri. A cântat alături de Michael Jackson de mai multe ori, evidenţiindu-se mai ales în hit-urile „Give In to Me” și „Black or White” de pe albumul „Dangerous” al regelui pop, şi, de asemenea, cu Lenny Kravitz pentru melodia „Always on the Run” de pe albumul „Mama Said” din 1991. A întregistrat alături de Alice Cooper melodia „Vengeance is Mine”, cântând ocazional pe scenă alături de acesta.

În 1993, fostul chitarist de la Guns N' Roses a apărut pe albumul „Stone Free: A Tribute to Jimi Hendrix”, interpretând melodia „I Don't Live Today” alături de Paul Rodgers și Band of Gypsys.

Slash a colaborat şi la melodia „Kick It Up a Notch” pentru animația Disney Channel „Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension”, fiind prezent în videoclipul melodie în varianta animată şi, de asemenea, apare în jocul video „Guitar Hero III: Legends of Rock”, realizat în 2007.

1983: Războiul Civil din Sri Lanka

A început conflictul separatist între Tigrii de Eliberare Eelam Tamili (LTTE) şi armata guvernamentală. Conflictul s-a încheiat la 17 mai 2009, peste 70.000 de persoane pierzându-şi viaţa în lupte, atentate şi asasinate.

1989: S-a născut Daniel Jacob Radcliffe, actorul care l-a interpretat pe Harry Potter

Actorul britanic Daniel Jacob Radcliffe a devenit celebru pentru interpretarea personajului Harry Potter din filmele cu același nume, bazate pe nu mai puţin cunoscuta serie de cărți a scriitoarei J.K. Rowling.

El a debutat pe marele ecran în anul 2000, cu un rol secundar în „The Tailor of Panama”, unde a jucat alături de Pierce Brosnan. Un an mai târziu, avea să fie lansat primul film din seria care l-a făcut celebru, „Harry Potter și Piatra Filozofală”.

La vârsta de 16 ani, Radcliffe a devenit cea mai tânără persoană care nu face parte dintr-o familie regală care să aibă un portret individual la National Portrait Gallery. Pe data de 13 aprilie 2006, portretul lui, desenat de Stuard Pearson Wright, a fost prezentat la deschiderea noii expoziții de la Teatrul National Regal din Londra apoi mutat la National Portrait Gallery unde este expus, potrivit wikipedia.

1990: S-a înfiinţat Partidul Naţional-Liberal - Aripa Tânără

La 23 iulie 1990, era înregistrat Partidul Naţional Liberal - Aripa Tânără (PNL-AT) în registrul partidelor politice, drept platformă-politică în interiorul Partidului Naţional Liberal (PNL).

PNL-AT a luat fiinţă ca efect al excluderii unui grup condus de Dinu Patriciu din PNL, menţionează politologul Cristian Preda în studiul „Partide, voturi şi mandate la alegerile din România (1990-2012) - Social Science Open Acces Repository” (SSOAR), 2013.

Cu câteva zile înainte, la 4 iulie 1990, liberalii Horia Rusu, Dinu Patriciu, Călin Popescu-Tăriceanu, Andrei Chiliman, Radu Boroianu, Viorel Cataramă şi Raymond Luca înfiinţau o nouă formaţiune liberală, neoconservatoare, care a inclus punctul 8 al Proclamaţiei de la Timişoara în statutul partidului, menţionează blogul https://aliantadreptei.wordpress.com.

În septembrie 1990, deputatul Dan Trepcea reprezenta PNL-AT la şedinţa Biroului executiv al Internaţionalei Liberale. Oficiosul PNL-AT era „Viitorul Liberal”. La Congresul de înfiinţare al PNL-AT timişoreanul Horia Rusu era ales preşedinte-executiv al PNL-AT.

Din 21 februarie 1993, şi-a schimbat denumirea în Partidul Liberal 1993 (PL '93). La 14 iunie 1997, PL '93 a fuzionat cu PNL-CD, formând Partidul Liberal. La 7 septembrie 1998 a avut loc fuziunea, prin absorbţie, a PL de către PNL.

1995: Americanii Thomas Hale și Alan Bopp au descoperit, independent unul de altul, cometa Hale-Bopp

Cometa Hale-Bopp, care a primit numele oficial C/1995 O1şi pe cel de „Marea Cometă din 1997”, a fost probabil cea mai observată cometă a secolului al XX-lea și una dintre cele mai strălucitoare din ultimele decenii. A putut fi observată cu ochiul liber pentru o perioadă record de 18 luni, de două ori mai mult decât Marea cometă din 1811, potritivit wikipedia.

Hale-Bopp a fost descoperită la 23 iulie 1995, la o foarte mare distanță de Soare, făcând să se nască speranțe că va deveni mult mai strălucitoare pe măsură ce se apropie de Soare și de Pământ. Deși este extrem de făcut o previziune exactă în ceea ce priveşte strălucirea cometelor, Hale-Bopp a depăşit toate aşteptările din acest punct de vedere la trecerea ei la periheliu, la 1 aprilie 1997. De aceea i s-a spus şi „Marea cometă din 1997”.

Trecerea cometei Hale-Bopp a fost un fenomen unic, care însă a creat şi un val de panică. Oamenii se temeau că ea va fi urmată de o navă spațială extraterestră, iar aceste zvonuri au determinat o sinucidere colectivă a sectanților din Heaven's Gate.