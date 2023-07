Guns N'Roses la București. Tinerețe fără bătrânețe și rock fără de moarte VIDEO

Celebra trupă Guns N'Roses a făcut duminică seara, în fața a 40.000 de fani pe Național Arena din București, un show memorabil, de ținut minte mult timp.

Concertul Guns N'Roses a fost cu atât mai așteptat cu cât trupa s-a reunit pentru prima oară după 30 de ani în formula clasică și foarte consacrată, cu Axl Rose, Slash și Duff McKagan. Alături de cei trei membri legendari din componența inițială, din formula actuală a trupei fac parte și au fost la mare înălțime Dizzy Reed (care cântă cu Guns N'Roses din 1990), Richard Fortus (membru al trupei din 2002), Frank Ferrer (în componența formației din 2006) si Melissa Reese (face parte din trupă din 2016).

Au trecut 33 de ani de când i-am ascultat prima oară pe cei de la Guns N'Roses si până când i-am văzut prima oară live, duminică 16 iulie, live la Bucuresti. Și a meritat fiecare secundă, fiecare an de așteptare. A meritat chiar și jumătatea de oră de întârziere pe scenă a trupei. Pentru că am trăit la intensitate maximă fiecare secundă a unui concert fantastic. O seară de tinut minte mulți, mulți ani. Trei ore și jumătate de ținut minte o viață.

O mențiune aparte se cuvine și pentru trupa care a cântat în deschidere la Guns N’Roses: Phill Campbell and The Bastard Sons, al cărei lider este Phill Campbell, fostul chitarist Motörhead. O uvertură de o oră foarte reușită.

Concertul Guns N'Roses a început exploziv, cu una dintre melodiile emblematice ale trupei – It's So Easy, de pe albumul de debut „Appetite for Destruction” din 1987. A fost începutul unui concert cum puțini visau să vadă. Pentru că timp de aproape trei ori și jumătate, legendara trupă a arătat o energie și un entuziasm mai mare ca la începutul anilor 1990, când erau tineri și pe culmile gloriei pe tot globul. O bucurie totală a muzicii la care zecile de mii de fani, veniți cu peste trei ore înainte de începerea concertului, inclusiv din Portugalia, Bulgaria și Serbia, au răspuns pe măsură.

Iar momentele în care Axl Rose, Slash&co. i-au lăsat pe fani cu gura căscată și în extaz au fost nenumărate.

Seara când 40.000 de români au cântat ”November Rain”

Cu o săptămână înainte să împlinească 58 de ani, Slash, unul dintre cei mai mari chitariști ai lumii, a avut o prestație absolut impresionantă, solo-urile sale la chitară aproape ireale și ce au ținut minute în șir fiind aplaudate prelung de un public foarte entuziast și interactiv. Pe parcursul concertului-maraton, Slash a schimbat chitarele aproape după fiecare melodie și de fiecare dată a făcut magie pe scenă. Un geniu pur al muzicii rock.

Momente emoționante au fost și la melodia „Civil War”, când Axl Rose a cântat purtând un tricou cu culorile Ucrainei, în timp ce pe ecranul uriaș din spate rulau animații cu referire directă la războiul din Ucraina. Fanii au aplaudat minute în șir momentul special de solidaritate cu Ucraina.

Emoționant a fost și atunci când întreg stadionul a cântat „November Rain”, luându-i timp de câteva zeci de secunde locul lui Axl Rose, care din cauza efortului vocal foarte mare depus până atunci a redus temporar intensitatea tonalității.

Empatia fanilor români, care l-a impresionat mult pe Axl Rose, s-a văzut și atunci când zecile de mii de fani au cântat într-un cor rock uriaș, special și arhiplin de emoții, celebrele „Knockin' on Heaven's Door”, „Patience”, „Don't Cry” și melodia de la final „Paradise City”.

Cei de la Guns N'Roses au arătat în cele trei ore și jumătate ale unui concert fantastic că sunt artiști cu o energie uimitoare. Probabil că se pot număra pe degetele de la o mână trupele din istoria rockului și a muzicii care pot susține un concert de o asemenea durată cu o asemenea intensitate și pasiune, fără vreun hiatus, fără vreo pauză, fără vreo sincopă. Și asta – încă nu detaliu memorabil – după 38 de ani de carieră la vârf.

O carieră pe parcursul căreia Guns N’Roses, una dintre cele mai populare trupe de rock din lume, a susținut mii de concerte pe tot globul și a lansat șase albume de studio (Appetite for Destruction – 1987, G N’ R Lies – 1988, Use Your Illusion I – 1991, Use Your Illusion II – 1991, “The Spaghetti Incident?” – 1993 si Chinese Democracy – 2008), fiind introdusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2012.

Pasiunea pentru muzică și bucuria muzicii sunt probabil secretele vitalității trupei ce a făcut și face istorie. O trupă ce trezește emoții nenumărate în fiecare secundă a fiecărei melodii. Cei de la Guns N'Roses știu să facă muzică, știu să facă spectacol și mai ales știu să trezească emoții pozitive greu de cuantificat.

Pentru că atunci când iubești ceea ce faci nu mai contează vârsta, nu mai contează trecerea anilor. Iar muzica Guns N'Roses nu are vârstă. Tinerețe fără bătrânețe și rock fără de moarte. Asta înseamnă Guns N'Roses. Pentru totdeauna.