Descinderi DNA la Ministerul Energiei: directorul Ionel Georgescu, suspectat că aranja examenele pentru posturi publice

Procurorii DNA au efectuat marți dimineață percheziții la Ministerul Energiei și la domiciliul directorului Ionel Georgescu, vizat într-un dosar de corupție privind presupusa trucare a unor examene pentru ocuparea de funcții publice.

Cum ai intrat procurorii și polițiștii în Ministerul Energiei. Ce au căutat

Procurorii anticorupție au descins la Ministerul Energiei, în biroul directorului suspectat de corupție, mai ales că inclusiv fostul ministru Sebastian Burduja a încercat să îl îndepărteze din minister, din pricina unor legături suspecte pe care Ionel Georgescu le-ar fi avut, dar și din cauza unor conflicte de interese.

„Și după suspendare, dânsul mai trecea prin Minister, nu știu în ce calitate, probabil de funcționar public suspendat acolo și probabil că și-a întreținut anumite relații cu foștii colegi”, spune Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, despre Ionel Georgescu.

Ancheta are în centru acuzații privind aranjarea unor examene pentru ocuparea de funcții publice, iar perchezițiile urmăresc strângerea de probe care să clarifice implicarea oficialului în aceste fapte.

Pensionat din Ministerul de Interne, unde în 2009 a fost șef al Direcției Generale Anticorupție, Ionel Georgescu a ajuns de câțiva ani la Ministerul Energiei, unde a condus Corpul de Control. Câteva luni s-a autosuspendat și a lucrat în mediul privat, dar a revenit ca director după schimbarea Guvernului.

„Dacă vorbim de pensionari care sunt speciali, pleacă la pensie, la o vârstă fragedă să îi spunem, și apoi lucrează tot la stat, vin cu un bagaj, probabil vin și cu o agendă. Este dificil să te asiguri că respectă un standard înalt de etică profesională” a mai spus Burduja, conform sursei citate.

În același timp au avut loc percheziții și la locuința directorului

Un judecător de drepturi și libertăți a emis autorizație de percheziție, așa că ofițerii de poliție judiciară din DNA au descins dis-de-dimineață și în locuința lui Ionel Georgescu. Anchetatorii au încercat să găsească eventuale dovezi sau bunuri de valoare care să îi ajute în această anchetă, potrivit stirileprotv.ro.

Directorul Ionel Georgescu, implicat în mai multe scandaluri de corupție

Pe vremuri, fost șef al Direcției Generale Anticorupție, iar ulterior șef al Corpului de Control din minister, Ionel Georgescu a fost implicat în mai multe scandaluri de corupție.

Numele lui Ionel Georgescu a fost vehiculat în mai multe scandaluri de corupție — inclusiv în cel care l-a vizat pe fostul lider social-democrat Viorel Hrebenciuc și în cel al fostului baron de Mehedinți Adrian Duicu.

După evaluarea dovezilor descoperite la percheziții, procurorii DNA îl vor audia pe Ionel Georgescu. Înaltul funcționar din Ministerul Energiei nu a putut fi contactat pentru a comenta ancheta și procedurile DNA.