17 iulie: Momentul istoric în care președintele Truman l-a informat pe Stalin că SUA dețineau bomba atomică

La 17 iulie 1945 a început Conferința de la Potsdam, una dintre principalele reuniuni ale Aliaților de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. În cadrul acesteia a fost decis viitorul Germaniei învinse, iar președintele american Harry Truman l-a informat pe liderul sovietic Iosif Stalin că SUA dețineau o nouă armă: bomba atomică.

1821: Cetele de panduri au fost înfrânte la Slobozia, marcând sfârșitul revoluției conduse de Tudor Vladimirescu

Revoluția din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, a început în Țara Românească drept o mișcare împotriva regimului fanariot și a abuzurilor clasei conducătoare, fiind considerată unul dintre primele momente importante ale afirmării naționale românești.

Forța principală a revoluției era formată din panduri, organizați în „Adunarea norodului”.

Vladimirescu a colaborat inițial cu Eteria și Alexandru Ipsilanti, implicate în lupta pentru independența Greciei, iar cele două forțe au ajuns să controleze Bucureștiul și o mare parte a Țării Românești. Relațiile s-au deteriorat însă după ce Rusia a refuzat să sprijine acțiunea lui Ipsilanti și pe fondul conflictelor dintre panduri și eteriști.

În timp ce otomanii se pregăteau să intervină, Vladimirescu a negociat în secret cu aceștia. Pierzând sprijinul unei părți dintre panduri, el a fost arestat și executat de eteriști.

După uciderea lui Tudor Vladimirescu, oastea pandurilor s-a dezorganizat, însă unele grupări au continuat rezistența împotriva trupelor otomane timp de aproximativ două luni.

În Oltenia, pandurii au luptat în zona Tismana–Târgu Jiu, iar la 16/28 iulie 1821 au fost înfrânți la Slobozia, scrie Agerpres. Mai mulți lideri ai pandurilor și Papa Vladimirescu, fratele lui Tudor, au fost luați prizonieri, marcând sfârșitul revoluției.

1945: A avut loc Conferința de la Potsdam a șefilor de stat și guvern ai URSS, Marii Britanii și SUA

Conferința de la Potsdam, desfășurată între 17 iulie și 2 august 1945, în orașul german Potsdam, a fost una dintre principalele reuniuni ale Aliaților de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

La discuții au participat președintele SUA Harry S. Truman, liderul URSS Iosif Stalin și premierul britanic Winston Churchill, înlocuit în timpul conferinței de Clement Attlee.

Principala temă a fost viitorul Germaniei învinse și reorganizarea Europei postbelice. Aliații au stabilit administrarea Germaniei în patru zone de ocupație: sovietică, americană, britanică și franceză.

De asemenea, Berlinul, Viena și Austria au fost, de asemenea, împărțite în zone de ocupație. Politica față de Germania urma principiile celor „cinci D”: demilitarizare, denazificare, democratizare, descentralizare și dezindustrializare.

La Potsdam, Aliații au discutat despre reparațiile de război, noile granițe ale Poloniei și influența sovietică în Europa de Est, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre URSS și Occident.

Tot atunci, Truman l-a informat pe Stalin despre bomba atomică, iar Japoniei i s-a cerut să capituleze necondiționat. Conferința a evidențiat ruptura dintre foștii aliați și a prefigurat începutul Războiului Rece.

1954: S-a născut Angela Merkel, fost cancelar al Germaniei

Născută pe 17 iulie 1954, la Hamburg, Angela Merkel este o fostă politiciană germană care a ocupat funcția de cancelar al Germaniei între 2005 și 2021.

A fost prima și, până în prezent, singura femeie cancelar, precum și primul lider al Germaniei reunificate provenit din fosta Germanie de Est. Merkel a obținut un doctorat în chimie cuantică, lucrând în cercetare până în 1989.

A intrat în politică după căderea regimului comunist, iar după reunificarea Germaniei a fost aleasă în Bundestag. Susținută de cancelarul Helmut Kohl, a ocupat funcțiile de ministru al Femeilor și Tineretului și ministru al Mediului. Ulterior, a devenit lidera Uniunii Creștin-Democrate (CDU).

Operațiunea Tămădău, pretextul pentru distrugerea democrației românești. Ce s-a întâmplat în urmă cu 79 de ani

În 2005, Merkel a fost aleasă cancelar și a condus Germania timp de 16 ani și patru mandate. Guvernele sale au gestionat criza financiară din 2008, criza zonei euro, criza migrației din anii 2010 și pandemia de COVID-19. În plan intern, a promovat tranziția energetică și renunțarea treptată la energia nucleară.

În politica externă, Merkel a susținut cooperarea europeană și NATO, însă relațiile sale cu Rusia și sprijinul pentru Nord Stream 2 au devenit controversate. După invazia Ucrainei din 2022, moștenirea sa a fost criticată pentru dependența energetică a Germaniei de Rusia și slăbirea armatei germane.

1955: A fost inaugurat parcul de distracții „Disneyland” în SUA

La 17 iulie 1955 a fost inaugurat parcul tematic de distracţii Disneyland din Anaheim, California, al cărui slogan este „Cel mai fericit loc de pe Pământ", fiind asociat cu acesta încă de la deschidere.

Ideea de a construi un parc de distracţii i-a venit lui Walter Elias „Walt” Disney încă de la jumătatea anilor '30, când vizita locuri destinate divertismentului împreună cu cele două fiice ale sale.

Nu a fost impresionat de acestea și a decis să realizeze o astfel de atracţie turistică. În 1953, a cumpărat o proprietate de 65 de hectare din vecinătatea oraşului Anaheim, pe care era o livadă de portocali. Construcţia a început la 16 iulie 1954.

După un an de la începutul lucrărilor şi după o investiţie de 17 milioane de dolari, Disneyland a fost inaugurat la 17 iulie 1955. La eveniment au participat peste 30.000 de vizitatori.

Festivitatea de deschidere a fost transmisă în direct de către canalul de televiziune ABC, fiind, la vremea aceea, una dintre cele mai complexe transmisiuni TV, urmărită de aproximativ 90 de milioane de telespectatori.

1976: Nadia Comăneci a obținut șapte note de 10, prima dată în istoria gimnasticii

Născută pe 12 noiembrie 1961, în Onești, Bacău, Nadia Comăneci este o fostă gimnastă română și prima sportivă din lume care a primit nota zece într-o competiție olimpică de gimnastică.

În 1976, la doar 14 ani, Nadia a devenit prima gimnastă care a primit un scor perfect de 10.0 la Jocurile Olimpice de la Montreal. Tot în Canada, gimnasta a primit încă șase note de 10 pentru alte probe, câștigând în total trei medalii de aur.

Ce este terapia în sicriu, care permite oamenilor să fie îngropați în coșciuge sigilate

La Jocurile Olimpice de vară din 1980 de la Moscova, Nadia Comăneci a câștigat alte două medalii de aur și a obținut încă două note de 10. Pe parcursul carierei sale, a câștigat nouă medalii olimpice și patru medalii la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică.

2025: Moare cascadorul austriac Felix Baumgartner

Pe 17 iule 2025, cascadorul Felix Baumgartner (56 de ani) a murit după ce ar fi pierdut controlul parapantei sale. Incidentul a avut loc în Porto Sant'Elpidio, regiunea Marche, în timp ce zbura cu o parapantă motorizată.

Campionul austriac, care a devenit celebru după ce a sărit de la marginea spațiului, a căzut și s-a izbit de o structură din lemn lângă piscina aglomerată a campingului Le Mimose. În cădere, Baumgartner s-a izbit de o angajată a hotelului. Ea a fost transportată de urgență la spitalul Murri, dar starea ei nu este gravă, potrivit rapoartelor.

Piscina era aglomerată în momentul incidentului, plină de copii care se jucau și care au fost nevoiți să asiste la moartea tragică a starului sportiv.

Presa locală relata inițial că sportivul ar fi suferit un atac de cord în aer, însă această ipoteză a fost ulterior infirmată de autopsie.

Mihaela Rădulescu, partenera sa de peste un deceniu, se afla în zonă și a mers la locul accidentului după ce a fost informată despre moartea sportivului.

Cu puțin timp înainte de tragedie, Baumgartner publicase imagini din timpul vacanței și avertizase că vântul era prea puternic.

Austriacul devenise celebru în 2012, după saltul din stratosferă de la 39 de kilometri altitudine, și era cunoscut pentru numeroase cascadorii extreme.