17 ianuarie: Ultimatumul ortacilor din Valea Jiului, care a precedat a cincea mineriadă. Ce a cerut atunci Miron Cozma

Pe 17 ianuarie, în anul 395, a murit împăratul roman Teodosiu, iar în 1706, s-a născut Benjamin Franklin, unul dintre fondatorii SUA. În 1933 a venit pe lume celebra artistă Dalida, iar în 1962, actorul Jim Carrey. În aceeași zi, dar în 1999, greviștii din Valea Jiului au dat ultimatumul care a precedat a cincea mineriadă.

395: A murit împăratul roman Teodosiu. Imperiul Roman a fost împărțit definitiv

Flavius Theodosius (n. 11 ianuarie 347 d.Hr., Spania – d. 17 ianuarie 395 d.Hr., Italia), cunoscut ca Teodosiu I sau Teodosiu cel Mare, a fost împărat roman de la 379 la 395 și ultimul conducător unic al unui Imperiu Roman unificat, potrivit Wikipedia.

Spirit energic și autoritar, Teodosiu a întreprins o serie de măsuri vizând întărirea capacității de rezistență a imperiului (reforme în domeniul dreptului, fiscalității, finanțelor, acceptarea unui număr sporit de contingente „barbare” în armată).

După moartea lui Teodosiu, la Mediolanum (17 ianuarie 395), Imperiul Roman s-a divizat între cei doi fii ai săi: Arcadius, sub regența lui Rufinus (Orient) și Honorius, sub regența lui Stilicho (Occident).

1377: Papa Grigore al XI-lea mută papalitatea înapoi la Roma de la Avignon

Papa Grigore al XI-lea (născut Pierre Roger de Beaufort; (1329, Franța – 27 martie 1378, Roma, Statele Papale) a fost papă între 30 decembrie 1370 și 26 martie 1378.

Este suveranul care a mutat papalitatea înapoi la Roma de la Avignon

După moartea sa, biserica latină a trecut printr-o criză de autoritate, numită și Marea Schismă Occidentală, prin alegerea a doi sau chiar trei papi.

Schisma s-a încheiat în 1417 prin alegerea lui Martin al V-lea (Oddone Colonna).

1706: S-a născut Benjamin Franklin, om politic, diplomat, om de știință, filozof, profesor și inventator american

Considerat una dintre cele mai cunoscute personalități din istoria Statelor Unite, Benjamin Franklin (n. 17 ianuarie 1706, Boston, Provincia Massachusetts Bay – d. 17 aprilie 1790, Pennsylvania, SUA) este unul din fondatorii SUA. A fost diplomat, om de știință, inventator, filosof, profesor și om politic.

Franklin organizat prima bibliotecă din SUA și a fost un inventator prolific, lui fiindu-i atribuiți ochelarii bifocali și paratrăsnetul, potrivit Wikipedia

A efectuat numeroase experimente în domeniul electricității.

Franklin era extrem de cunoscut și de influent și în Europa. Afost cel care i-a convins pe englezi să retragă „Legea timbrului” și i-a convins pe francezi să intervină în Războiul de Independență al Statelor Unite de partea acestora. În Statele Unite ale Americii, a fost unul din semnatarii de frunte ai Declarației de Independență a Uniunii și al Constituției americane.

Benjamin Franklin fost ambasador în Anglia și apoi în Franța și secretarul Adunării din Pennsylvania.

A primit titlul de Doctor în Științe din partea Universității St. Andrews.

1749: Hrisovul prin care s-a reorganizat învățământul din Țara Românească

Domnitorul Țării Românești Grigore Ghica a dat, la 17 ianuarie 1749, hrisovul prin care a reorganizat învățământul din Țara Românească.



Hrisovul stabilea și bugetul Academiei Domnești din București, potrivit Wikipedia.

1859: Al. I. Cuza l-a numit pe Vasile Sturdza primul prim-ministru al Moldovei

La 17 ianuarie 1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza l-a numit pe Vasile Sturdza primul prim-ministru al Moldovei. Sturdza a fost numit și ministru de Interne în cadrul guvernului de la Iași.

Vasile Sturdza a deținut cele două funcții până la 6 martie 1859.

1919: Take Ionescu a făcut public proiectul de întemeiere a unei alianțe între România, Cehoslovacia, Grecia, Iugoslavia şi Polonia

Omul politic Take Ionescu a făcut public la 17 ianuarie 1919 proiectul său de întemeiere a unei alianțe între România, Cehoslovacia, Grecia, Iugoslavia şi Polonia, în vederea păstrării status quo-ului teritorial.

Take Ionescu a fost ministru al Instrucțiunii publice și cultelor, ministru de Finanțe, ministru de Externe și președinte al Consiliului de Miniștri. Acesta s-a născut la 13/25 octombrie 1858 și a murit la 21 iunie 1922.

1933: S-a născut Dalida (Jolanda Gigliotti), cântăreață franceză de origine italiană

Născută în 1933, în Cairo, Dalida, pe numele său adevărat Yolanda Cristina Gigliotti, a trăit o viaţă măcinată de drame cutremurătoare şi relaţii amoroase nereuşite, toate pe fondul unei cariere strălucitoare.

La 21 de ani a devenit Miss Egipt, moment urmat, la scurt timp, de fuga ei la Paris. Acolo, sub numele de Dalila, după cum a „botezat-o” impresarul său, începe să cânte prin diferite cluburi de noapte, până într-o seară în care este remarcată de către trei oameni influenţi din showbizz: Bruno Coquatrix, directorul sălii de concerte Olympia, Eddie Barclay, fondatorul casei de discuri cu acelaşi nume, şi Lucien Morisse, patronul trustului media Europe1.

Cei trei sunt fascinaţi de frumuseţea şi talentul acesteia, îi lansează primele piese şi o urcă pe cele mai mari scene ale continentului. Succesul nu întârzie să apară, turneele curg, iar fanii o aplaudă în picioare.

Într-un final, istovită de turnee, de o muncă draconică şi solicitările care veneau din toate părţile, aceasta decide să se sinucidă.

1936: A murit scriitorul român Mateiu I. Caragiale

Autor, istoric al heraldicii, poet și scriitor român, Mateiu Ion Caragiale (n. 25 martie 1885, București – d. 17 ianuarie 1936, București) a fost primul fiu al dramaturgului român, Ion Luca Caragiale.

Copilul din flori al marelui dramaturg cu Maria Constantinescu, Mateiu și-a căutat toată viața strămoşii pe care îi credea aristocraţi.

În 1904, a început la la Berlin studiile de Drept, pe care ulterior le abandonează. Pentru o scurtă perioadă de timp, Caragiale i l-a încredințat pe Mateiu lui Ștefănescu-Delavrancea pentru a-l supraveghea, pentru că în acea perioadă cei doi începuseră să aibă relații extrem de proaste.

„Matei nu avea nimic din generozitatea sufletească a tatii. Era disprețuitor, amar, plin de morgă și mai ales snob. Aceasta ne făcuse pe noi, frații mai mici, să-l botezăm “domnul conte” și să râdem de aerele ce și le dădea. Râdea și el, dar cu atâta superioritate, încât parcă tot el ieșea învingător. Era rece și distant cu tata. Nu-i înțelegea nici talentul, nici firea. Matei era refractar la orice sfat și apreciere a tatii asupra părerilor și convingerilor lui. Auzind mereu “nu fi prost”, ajunsese să spună că la noi toate se măsoară cu “prostometrul”. Singur el îi ținea piept tatii, contrazincându-l în mod metodic și distrugând înțelegerea și voia bună care domnea în casa noastră. Niciodată nu a fost cu tata în comuniune de idei și lupta începuse de când pot eu să-mi aduc aminte“, scria Caterina (Ecaterina Logadi) în volumul „Din amintirile mele despre tata“.

În 1916, Mateiu Caragiale a început să lucreze la romanul „Craii de Curtea-Veche“, pe care l-a finalizat în 1928 şi care a fost publicat un an mai târziu, tot la Cartea Românească. În acelaşi an 1929, la 1 mai, aprimit premiul Societăţii Scriitorilor Români.

1947: S-a născut compozitorul Anton Șuteu

Compozitorul Anton Șuteu s-a născut la 17 ianuarie 1947 și a murit la 13 septembrie 2010. Între 1960-1966 a urmat liceul de Muzică nr.1 din București, iar din 1966 până în 1972 și-a continuat studiile la Conservator.

Între 1972-1974 s-a specializat în Italia, la Academia de Muzică Santa Cecilia din Roma.

În anul 2005 a devenit doctor în muzicologie la Universitatea Naţională de Muzică din România.

A fost distins cu premiul Gaudeamus la Concursul internaţional din Olanda, premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, premiul Uniunii Cineaştilor din România şi cu Ordinul „Steaua României" în grad de Cavaler.

Amintim câteva dintre melodiile compuse: „Nu uita, vântule!, „Ce iubire şi ce gânduri",„Da, recunosc", „Am visat doi trandafiri", „Mere fermecate" și „Fructul vieţii".

1956: România şi Sudan au stabilit relaţii diplomatice la nivel de ambasadă

La 17 ianuarie 1956, România și Sudan au stabilit relații diplomatice, la nivel de ambasadă.

Conform MAE, Sudanul a fost un partener important al României în Africa încă dinaintea anilor 1990.

Ambasada României la Khartoum gestionează relațiile diplomatice ale țării și cu Republica Centrafricană, Republica Federală Somalia și Republica Sudanul de Sud.

1962: S-a născut actorul canadiano-american Jim Carrey

Considerat unul dintre cei mai populari actori de la Hollywood, Jim Carrey a cunoscut succesul în anii 1990 şi 2000.

După o carieră de patru decenii, în 2022, în cadrul unui interviu pentru Kit Hoover de la Hollywood Life, actorul a mărturisit că este pregătit să renunţe la actorie întrucât îşi doreşte ”o viaţă liniştită”.

1964: S-a născut Michelle Obama

Fosta primă doamnă a Statelor Unite Michelle Obama, soția fostului președinte american Barack Obama, s-a născut la 17 ianuarie 1964

În anul 1988 a absolvit Facultatea de Drept a Universității Harvard și ulterior a devenit doctor în drept.

În perioada petrecută la Casa Albă, Michelle Obama a continuat eforturile de sprijinire a tinerilor și a inițiat o serie de programe, care au vizat lupta împotriva obezității la copii prin alimentația sănătoasă.

Dintre cărțile publicate de Michelle Obama amintim: „Povestea mea”, „American Grown”, care promovează alimentația sănătoasă, și „Lumina din noi. Cum să învingi în momente dificile”.

1995: În Japonia a avut loc un cutremur cu peste 6000 de victime

Un puternic seism, de 7,3 grade pe scara Richter care a avut loc pe 17 ianuarie 1995 în apropiere de Kobe, Japonia.



Cutremurul a provocat 6.433 victime umane și a produs pagube materiale.

1998: Bill Clinton, acuzat de hărțuire sexuală, a fost audiat sub jurământ

Președintele american Bill Clinton, acuzat de hărțuire sexuală de către Paula Jones, a fost audiat sub jurământ timp de cinci ore.

A fost pentru prima dată în istoria SUA când un președinte în exercițiu depune mărturie în calitate de acuzat, în cadrul unei proceduri judiciare.

1999: Ultimatumul greviștilor, care a precedat a cincea mineriadă

Cea de-a cincea mineriadă a izbucnit în urma unui anunţ făcut de ministrul Industriilor, Radu Berceanu, în decembrie 1998, potrivit căruia două mine nerentabile din Valea Jiului urmau a fi închise din motive economice.

Minerii au păstrat liniştea Sărbătorilor de Iarnă, însă, în 4 ianuarie, au ieşit în stradă cu mai multe revendicări, refuzate constant de către autorităţi până când lista a fost simplificată de către liderul sindical Miron Cozma: 10.000 de dolari pentru fiecare disponibilizat şi 500 de dolari – pensie pe viaţă.

Miron Cozma, liderul ortacilor, a creat în Vale o diversiune de proporţii, spunându-le minerilor că sunt aşteptaţi, la Târgu Jiu, de încă 7.000 de disponibilizaţi, că Uzinele Tractorul şi Roman din Braşov au ieşit în stradă şi că metroul din Bucureşti îi sprijină. În plus, i-a invitat pe pensionari, văduve şi alţi disponibilizaţi să se alăture unui marş către Bucureşti.

În ultimatumul lor, greviștii din Valea Jiului au avertizat, că dacă nu le vor fi satisfăcute cel puțin două dintre revendicări, minerii vor veni la București.

Radu Berceanu, ministrul Industriilor, a refuzat, iar pe 18 ianuarie, minerii au pornit către Capitală.

Dată fiind experienţa regretabilă a altor patru acţiuni minereşti de amploare, jandarmii au închis cu baricade Defileul Jiului.

Jandarmii au urmărit să-i exteneze pe ortaci. Barajele acestora au fost însă distruse cu uşurinţă de către minerii revoluţionari.

Tentativele forţelor de ordine de a rezista valului de mineri s-au încheiat cu confruntări violente, iar minerilor din Valea Jiului li s-au alăturat contingente serioase din Oltenia şi din Banat, ajungând, după mărturiile vremii, la o coloană de un kilometru, cu 70 de autobuze şi peste 200 de autoturisme.

Au urmat noi baraje cucerite, iar în localitatea Costeşti 2.000 de jandarmi au înfruntat 20.000 de mineri.

1.500 de jandarmi, alături de prefectul de Vâlcea, Nicolae Curcăneanu, au fost reţinuţi prizonieri. Tensiunea crescută l-a deteminat pe preşedintele Emil Constantinescu să proclame starea de urgenţă, iar premierul Radu Vasile a acceptat să participe la negocieri, la Mănăstirea Cozia.

Rezultatul a patru ore de discuţii: renunţarea la închiderea minelor, neînceperea urmăririi penale a liderilor minerilor şi întoarcearea în mină.

2000: A murit Ion Rațiu

Ion Rațiu, vicepreşedinte al PNŢCD, s-a născut la 6 iunie 1917 și a murit la 17 ianuarie 2000, la Londra. A candidat la funcţia de preşedinte al României la alegerile din 1990, unde a obţinut 4,29 % din voturi şi s-a plasat pe locul 3.

În 1990 a fost ales deputat de Cluj din partea Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, iar în anul 1991 a fondat ziarul Cotidianul.

2016: A murit jurnalista şi prozatoarea Silvia Kerim

Jurnalista şi prozatoarea Silvia Kerim a venit pe lume la 21 octombrie 1931 și a murit la 17 ianuarie 2016.

A absolvit Facultatea de Limbă și Literatură Franceză și a debutat ca jurnalista la Contemporanul.

Dintre cărțile publicate, amintim: „Povestiri despre prietenii mei”, Fereastra de la Veneția”, „Vedere din Parfumerie” și „O poveste cu nouă povești”.

Prozatoarea fost distinsă cu Ordinul „Meritul Cultural - în grad de Cavaler” acordat de președintele României în anul 2004 și a fost numită „Femeia anului 2004”, titlu acordat de American Biographical Institute.

2016: A murit sportivul Ion Panţuru

Ion Panțuru s-a născut la 11 septembrie 1934 și a murit la 17 ianuarie 2016. Fostul sportiv a fost medaliat cu bronz în proba de bob două persoane la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Grenoble, în anul 1968.

Panțuru a obținut la Campionatele Europene două medalii de aur la bob patru persoane, două de argint la bob două persoane şi bob patru persoane.

După ce s-a retras din activitatea competițională a continuat ca antrenor.