15 aprilie: 111 ani de la scufundarea Titanicului și 79 de ani de la bombardamentul anglo-american asupra Bucureștiului

Pe 15 aprilie 1912, vasul Titanic s-a scufundat în Atlanticul de Nord. În aceeași zi, dar în 1944, a avut loc al doilea mare bombardament anglo-american asupra Bucureștiului. În 1959 s-a născut actrița Emma Thompson, iar în 1990 a murit Greta Garbo.

15 aprilie 1865 - a murit președintele american Abraham Lincoln

Președintele american Abraham Lincoln a murit după ce a fost împușcat în seara precedentă (14 aprilie) de actorul John Wilkes Booth.

Abraham Lincoln a condus Statele Unite în timpul Războiului Civil, a abolit sclavia, a întărit guvernul federal și a modernizat economia.

15 aprilie 1912: Vasul britanic Titanic s-a scufundat în Atlanticul de Nord

Vasul britanic de pasageri Titanic, cel mai mare pachebot din lume, a plecat în călătoria sa inaugurală din Southampton, Anglia spre New York, SUA, pe 10 aprilie 1912. După patru zile de călătorie, pe 14 aprilie 1912, s-a izbit de un aisberg în Atlanticul de Nord și s-a scufundat în dimineața următoare, la ora 2:20 a.m., la două ore și 40 de minute după coliziunea cu un iceberg. 1514 persoane din cele 2228 aflate pe vas au murit. Doar 714 oameni au supraviețuit. Anul acesta se împlinesc 111 de ani de la scufundarea navei.

15 aprilie 1938 - S-a născut actriţa Claudia Cardinale

Claudia Cardinale împlinește 85 de ani. Una dintre cele mai celebre actrițe ale lumii, Claudia Cardinale mărturisea că nu a fost convinsă că are stofă pentru ecran nici când cineastul francez Jacques Baratier i-a propus un mic rol în filmul „Goha”, în 1958, cu Omar Sharif în rolul principal. Chiar acesta este considerat debutul în film al actriței.



„Am devenit actriţă dintr-un accident. Ambasada Italiei organiza un concurs pentru cea mai frumoasă italiancă din Tunisia şi eu dădeam o mână de ajutor. La festivitate, priveam din culise la fetele de pe scenă şi cineva m-a împins lângă ele. Aşa am ajuns să câştig acel concurs. Premiul era o invitaţie la Festivalul de Film de la Veneţia, iar primul film pe care l-am văzut a fost «Nopţi albe» în regia lui Luchino Visconti. Am înţeles atunci că acesta îmi este destinul. Steaua mea mă călăuzise.”, mărturisea Claudia Cardinale.

15 aprilie 1944 - Bombardamentele din Turnu-Severin și București

În Al Doilea Război Mondial, primul bombardament de noapte al aviației britanice asupra României a avut loc la Turnu-Severin.

La data de 15 aprilie 1944, ora 23.00, în seara de Paşte, Severinul a fost lovit de 83 de bombardiere Wellington. A doua zi, în 16 aprilie, alte 100 de avioane americane au aruncat bombe asupra oraşului. Atacurile au lovit portul, gara, aerodromul şi parţial oraşul. În total, asupra oraşului de la Dunăre s-au efectuat 11 raiduri militare.

În aceeași zi a avut loc al doilea mare bombardament anglo-american asupra Bucureștiului. Universitatea a fost distrusă parțial.

Se întâmpla după ce, pe 4 aprilie 1944,, peste 200 de bombardiere declanșaseră un prim atac. Timp de aproximativ o oră, avioanele au nimicit totul în cale. Mii de oameni au murit şi sute de clădiri au fost făcute praf. Au urmat alte distrugeri în zilele de 15 aprilie, 21 aprilie, 24 aprilie, iar infernul din Capitală a continuat şi în noaptea de 2/3 mai, între orele 01,10 şi 01,30, când 70 de avione plecate din sudul Italiei au ajuns pe cerul Bucureştiului.

În bombardamentele din aprilie 1944 asupra Capitalei, ţinta principală a fost Gara de Nord. SUA şi Marea Britanie îşi doreau ca astfel să împiedice transporturile militare spre frontul din Moldova, unde armata sovietică, aliatul lor, forţa înaintarea spre vest.

Un bilanţ statistic arată că de-a lungul celor 17 de bombardamente aeriene, începând cu cel din 4 aprilie 1944, executate de americani şi englezi cu aproximativ 3.640 de avioane de bombardament de diferite tipuri, însoţite de circa 1.830 de avioane de vânătoare pe timp de zi, au fost ucişi 5.524 de locuitori, răniţi 3.373, iar 47.974 au rămas fără adăpost devenind sinistraţi.

15 aprilie 1945 - Eliberarea deținuților din lagărul de concentrare Bergen-Belsen.

Bergen-Belsen a fost un lagăr de concentrare și exterminare nazist situat la sud-vest de orașul Bergen, în nordul Germaniei. Gândit inițial pentru prizonierii de război, apoi pentru evrei deținuți pentru eventuale schimburi de prizonieri, el a devenit un lagăr de repartiție a evreilor spre alte lagăre, potrivit Wikipedia.

Printre cei care și-au pierdut viața aici se numără și scriitoarea Anne Frank. În 1945, pe 15 aprilie. Trupele britanice au eliberat deținuții din lagărul de concentrare Bergen-Belsen.

15 aprilie - S-a născut actrița Emma Thompson

Emma Thompson, în vârstă de 64 de ani, este deținătoarea premiului Oscar pentru cea mai bună actriţă în 1993, pentru rolul din "Întoarcere la Howard's End", şi a unui alt Oscar, pentru cel mai bun scenariu, pentru adaptarea cinematografică a romanului "Raţiune şi simţire" de Jane Austen și este este singura persoană premiată de Academia de film americană atât pentru interpretare, cât şi pentru scenariu.

Emma Thompson este printre puţinii actori de la Hollywood care au fost nominalizaţi la Oscar pentru un rol principal şi un rol secundar, în acelaşi an - 1994, pentru două producţii diferite. În cazul Emmei Thompson este vorba despre rolul principal din "Rămăşiţele zilei" şi de rolul secundar din "În numele tatălui".

15 aprilie 1990 - A murit actrița suedeză Greta Garbo

Greta Garbo (născută în 1905) a renunţat la şcoală la 13 ani, dar a reușit să cucerească inimile unei întregi planete. Gloria Gretei la Hollywood a durat 15 ani. A fost prima doamnă a ecranului, începând cu filmele mute.

Ulterior retragerii sale din lumea filmului, la 36 de ani, Greta Garbo, supranumită „Sfinxul suedez“, obişnuia să se plimbe zilnic, pe străzile din New York, deghizată, în vreme ce paparazzii o pândeau la fiecare colţ de stradă, aflăm din cartea „Femei celebre“, semnată de Ellen T. White.

15 aprilie 1990 - S-a născut actrița britanică Emma Watson,

Actriță britanică Emma Watson, care a cunoscut faima odată cu rolul din franciza „Harry Potter“, împlinește 33 de ani.

15 aprilie 2013 - A avut loc atentatul cu bombă de la Maratonul de la Boston

Trei persoane au murit și alte 183 au fost rănite după ce două bombe au explodat lângă linia de sosire, la maratonul din Boston, Massachusetts, pe 15 aprilie 2013.

Exploziile au fost declanşate aproape simultan, la o distanţă de 15-20 metri una de cealaltă, iar o a treia explozie a avut loc la Biblioteca J.F. Kennedy din Boston, după aproximativ două ore, potrivit Agerpres.

15 aprilie 2014 - A murit poeta eseistă și traducătoarea Nina Cassian

Nina Cassian, poeta născută în Galaţi la 27 noiembrie 1924, s-a stins din viaţă la New York, cu puţin timp înainte ca o poezie de-ale sale - „Donna miraculata“ - să fie inclusă în topul celor mai frumoase 50 de poeme de dragoste din ultimii 50 de ani.

Clasamentul a fost întocmit în iulie 2014 de comunitatea londoneză din Southbank Center, cel mai mare centru de creaţie artistică din Europa.

15 aprilie 2019 - Incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris

În seara din 15 aprilie 2019, în timpul unei o slujbe din Săptămâna Mare , o alarmă de incendiu s-a declanşat în camera de control a paznicilor catedralei Notre-Dame, Paris. Pompierul de serviciu, care era în prima lui zi de muncă, a citit panoul şi l-a alertat prin staţie pe unul dintre paznici. S-a dus apoi să investigheze ceea ce credea că este un incendiu, dar nu a găsit nimic. Anunţul de evacuare a fost respins şi considerat o alarmă falsă, conform The Thelegraph.



După o întârziere crucială, incendiul a fost în sfârşit descoperit, iar proporțiile acestuia au crescut rapid. Acoperișul și turla principală s-au prăbușit.