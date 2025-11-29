search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Cum a ajuns un fost colaborator al forțelor americane din Afganistan să împuște soldați americani. Suspectul, înrolat în „unitățile zero” ale CIA

Publicat:

Parcursul lui Rahmanullah Lakanwal dintr-un sat din Afganistan până la descărcarea unei arme asupra a doi soldați ai Gărzii Naționale în Washington, DC, trece prin cel mai lung război al Americii. Suspectul care a omorât un soldat și a rănit grav un al doilea a avut statutul de refugiat și a primit recent azil în SUA în calitate de membru al unei unități paramilitare afgane care a colaborat cu forțele SUA, relatează NYT.

image

Lakanwal avea 5 ani când armata americană a atacat Afganistanul după atacurile din 11 septembrie 2001; avea 16 ani când s-a înrolat într-o „Unitate Zero”, o forță paramilitară afgană care lucra cu SUA.

Această legătură i-a oferit lui Lakanwal o cale de ieșire din Afganistan atunci când talibanii au răsturnat guvernul susținut de americani în 2021, permițându-i să fugă din țară împreună cu soția și copiii săi. Au început o viață nouă în Bellingham, Washington, unde el a lucrat ca șofer de livrări, iar copiii săi jucau fotbal pe holurile modestului complex de apartamente.

Joi, autoritățile au deschis o anchetă pentru a afla ce l-a motivat pe Lakanwal să renunțe la noua sa viață în SUA și să străbată țara până la Washington, pentru a se opri la un colț de stradă din apropierea unei stații de metrou, la câteva sute de metri de Casa Albă, în locul unde patrulau miercuri după-amiază sergentul Andrew Wolfe din Forțele Aeriene și specialistul militar Sarah Beckstrom din Garda Națională din Virginia de Vest.

Oficialii relatează că i-a atacat pe aceștia după ce i-a prins într-o ambuscadă în fața stației de metrou Farragut West, trăgând în mod repetat asupra unui membru al Gărzii cu un revolver de calibrul .357 și apoi îndreptându-l asupra celuilalt înainte de a fi împușcat la rândul lui.

În prezent, Lakanwal se află sub supraveghere medicală la un spital din Washington, DC, unde este tratat pentru rănile sale. El este acuzat de trei capete de acuzare de agresiune cu intenția de a ucide în timp ce era înarmat, a declarat Jeanine Pirro, procurorul american pentru Districtul Columbia. Președintele Trump a anunțat joi seara că specialista Beckstrom a murit din cauza rănilor grave, ceea ce înseamnă că suspectul urmează să fie acuzat de crimă de gradul întâi.

Povestea suspectului

Suspecul în vârstă de 29 de ani a crescut într-un sat din provincia Khost, în sud-estul Afganistanului, într-o țară aflată în război. La un moment dat, s-a alăturat unei Unități Zero, potrivit unei persoane la curent cu ancheta și unui ofițer de informații afgan familiarizat cu situația. Unitățile Zero, care făceau oficial parte din serviciul de informații afgan, dar operau în afara lanțului obișnuit de comandă, erau în mare parte recrutate, antrenate, echipate și supravegheate de CIA, potrivit Human Rights Watch .

Aceste unități erau specializate în raiduri nocturne și misiuni clandestine; oficialii talibani și grupurile pentru drepturile omului le-au descris drept „detașamente ale morții”. Human Rights Watch a declarat că a documentat mai multe cazuri în care unitățile se fac responsabile de „execuții extrajudiciare și dispariții forțate, atacuri aeriene fără discriminare, atacuri asupra unităților medicale și alte încălcări ale dreptului internațional umanitar”. CIA a negat astfel de acuzații de brutalitate, motivând că acestea sunt rezultatul propagandei talibane.

Unitatea lui Lakanwal își avea baza în Kandahar, un oraș devastat de bombardamente și asasinate în timpul războiului. Potrivit unui ofițer de informații, unul dintre frații săi era comandantul adjunct al unității.

Un prieten din copilărie, care a cerut să fie identificat doar drept Muhammad deoarece se temea de represalii talibane, a spus că acesta avea probleme de sănătate mintală și era torturat de victimele pe care le-a provocat unitatea sa.

„Imi povestea mie și prietenilor noștri că operațiunile lor militare erau foarte dure, că munca lor era foarte dificilă și că erau sub multă presiune”, a spus Muhammad.

Unitatea Zero a jucat un rol esențial în retragerea armatei americane din Afganistan în 2021, securizând bazele americane și NATO, precum și aeroportul din Kabul. Pe măsură ce talibanii au reluat controlul, mulți membri ai unității Kandahar au fost evacuați cu ajutorul SUA. Mulți au fost relocați în zona Seattle.

Lakanwal s-a numărat printre miile de afgani primiți în Statele Unite în cadrul unui program temporar numit Operațiunea „Bienveniți în rândul Aliaților”. Programul respectiv a fost implementat în timpul mandatului președintelui Biden pentru a gestiona imigrația cetățenilor afgani care fugeau de sub conducerea talibanilor, inclusiv a celor care ajutaseră trupele americane.

image

Programul a permis unui număr de aproximativ 76.000 de afgani evacuați să intre în Statele Unite din motive umanitare, după retragerea haotică a armatei americane, potrivit Institutului pentru Politici de Migrație, cu sediul la Washington .

Departamentul de Stat a aprobat comitatul Whatcom, Washington, situat la granița cu Canada, ca loc de relocare pentru World Relief, o organizație umanitară creștină care ajută refugiații în primele 90 de zile în Statele Unite. Zeci de familii afgane au sosit în comitat în săptămânile de după preluarea puterii de către talibani.

Lakanwal a fost relocat în Bellingham, comitatul Whatcom. Autoritățile au declarat că locuia acolo cu soția și copiii lor.

El primise azil din partea guvernului SUA în aprilie, potrivit a trei persoane care au cunoștință despre caz și care nu au fost autorizate să vorbească public.

Timp de câteva săptămâni în vara trecută, conform informațiilor furnizate de Amazon, suspectul a lucrat ca șofer pentru Amazon Flex, livrând colete în calitate de contractor independent. Ultima sa livrare a avut loc în august.

Kristina Widman a declarat că deținea o proprietate în Bellingham, care la un moment dat i-a fost închiriată lui și familiei sale. Închirierea aranjată de World Relief, a spus aceasta.

Într-o declarație, World Relief a refuzat să precizeze dacă l-a ajutat pe acesta sau pe familia sa și a precizat că nu sponsorizează afganii aduși în Statele Unite în 2021. În schimb, grupul a declarat că oferă servicii „celor care ne-au fost desemnați” de către guvern.

Calin Lincicum, un fost vecin, a descris complexul de apartamente în care a locuit cel mai recent  Lakanwal ca fiind o locuință subvenționată cu chirie pentru „cazuri dificile” - persoane cu dizabilități, care fug de violența domestică, persoane aflate în recuperare și rezidenți în vârstă care primesc oxigen.

El și alți vecini au spus că familia sa era retrasă, dar el își amintește că odată a discutat despre mâncare afgană cu soția lui Lakanwal. 

Rachael Haycox a spus că dormea ​​în apartamentul ei de la etajul trei din apartamentele Bellingham când a trezit-o zgomotul unei percheziții, în jurul orei 3 dimineața, joi.

„La început am crezut că sunt cei de la ICE”, a spus ea. „Dar au strigat « FBI » și au spus că au mandat de percheziție.”

Ea a spus că o dronă și un robot cu roți au fost trimiși în apartament pentru percheziție, care a durat aproximativ două ore. Joi după-amiază, ofițerii de poliție plecaseră și nimeni nu a răspuns la bătăile la ușa apartamentului.

Misiunile „unităților zero”

Lakanwal a făcut parte dintr-una dintre „Unitățile Zero” ale CIA ce au desfășurat misiuni de luptă pentru capturarea sau uciderea unor presupuși teroriști, potrivit mai multor persoane familiarizate cu situația, care au vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu erau autorizate să discute public detaliile anchetei, relatează WP.

Nu se cunosc deocamdată alte detalii referitoare rolul și serviciul său specific în cadrul CIA.

Cunoscute și sub numele de Unități Naționale de Atac, acestea au fost implicate în raiduri nocturne periculoase și adesea mortale, precum și în alte misiuni de ucidere sau capturare a membrilor talibanilor, al-Qaeda, Statului Islamic și ai altor grupări teroriste. CIA și armata americană au furnizat informații și sprijin logistic detațamentelor.

CIA nu și-a recunoscut niciodată public colaborarea cu Unitățile Zero, a căror reputație a fost umbrită de acuzații de încălcare a drepturilor omului, inclusiv un raport Human Rights Watch din 2019 ce a constatat că au existat execuții sumare și alte abuzuri.

Lakanwal și alți membri paramilitari afgani ar fi fost supuși unor verificări ample înainte de a se alătura Unităților Zero și ar fi trebuit să fie monitorizați îndeaproape odată ce au intrat în serviciu, au declarat persoane familiarizate cu situația.

Oficialii americani au declarat că Unitățile Zero erau formate din luptători eficienți și că aceștia au jucat un rol esențial în asistarea la evacuarea  americanilor din Afganistan la sfârșitul lunii august 2021, salvând probabil vieți americane.

Un tip politicos

Vecinii intervievați joi în Bellingham, oraș situat în extremitatea nord-vestică a statului Washington, au povestit că Lakanwal locuia cu soția și cei cinci copii ai săi într-o unitate de la etajul doi al clădirii de apartamente de aproximativ un an. Mai mulți vecini au spus că au avut contact restrâns cu Lakanwal - îl vedeau în treacăt, adesea se întorcea acasă noaptea târziu. L-au descris ca fiind politicos.

Un alt vecin, Mohammed Sherzad, originar din Afganistan, a spus că Lakanwal era paștun. Cei doi frecventau aceeași moschee din apropiere, iar copiii lor mergeau împreună la școala elementară. El a spus că nu l-a văzut pe Lakanwal în ultimele săptămâni.

SUA

