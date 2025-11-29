Doi ofițeri străini sub acoperire, surprinși împreună la o cafenea din centrul Capitalei

O fotografie îi arată pe Murat Buyukerk, fost șef al Arctic România și un nume cunoscut în comunitatea turcă, și Bruno Le Roy, avocat francez prezent de mulți ani în România și apropiat al generalului în rezervă Florian Coldea, savurând relaxați o băutură caldă în centrul Capitalei. Cei doi au însă o calitate comună.

În stânga imaginii este Murat Buyukerk, fost șef al Arctic România și un nume cunoscut în comunitatea turcă. Potrivit informațiilor publicate de Cancan, acesta ar fi fost ofițer acoperit al serviciului de informații externe al Turciei, MİT, fiind recrutat în perioada în care instituția era condusă de Hakan Fidan.

Alături de el, în dreapta, s-ar afla avocatul francez Bruno Le Roy, prezent de mulți ani în România și apropiat al generalului în rezervă Florian Coldea. Bruno Le Roy este cunoscut pentru colaborarea cu oameni de afaceri francezi importanți și, conform aceleiași surse, ar fi avut legături cu DGSE, serviciul de informații externe al Franței ( Direction Générale de la Sécurité Extérieure, „Direcția Generală pentru Securitate Externă”).

Imaginea a stârnit interes tocmai prin alăturarea neobișnuită a celor doi bărbați, ambii conectați la servicii de informații internaționale.