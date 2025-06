14 iunie: 35 de ani de la ziua când peste 10.000 de ortaci au luat cu asalt Piața Universității la îndemnul lui Ion Iliescu

Mitingurile de protest din Piaţa Universităţii împotriva Guvernului condus de Frontul Salvării Naționale au fost reprimate de către forțele de ordine cu ajutorul minerilor din Valea Jiului. Tot pe 14 inie s-a măscuit scriitorul Vasile Alecsandri și președintele SUA, Donald Trump.

1818: S-a născut scriitorul Vasile Alecsandri

Vasile Alecsandri a fost un poet, dramaturg, folclorist, om politic, ministru, diplomat, membru fondator al Academiei Române, creator al teatrului românesc și al literaturii dramatice în România, personalitate marcantă a Moldovei și apoi a României de-a lungul întregului secol al XIX-lea.

A fost unul dintre fruntașii mișcării revoluționare din Moldova, redactând împreună cu Kogălniceanu și C. Negri „Dorințele partidei naționale din Moldova“, principalul manifest al revoluționarilor moldoveni.

În 1854, apare sub conducerea sa România literară, revistă la care au colaborat C. Negruzzi, M. Kogălniceanu, Al. Russo, dar și Gr. Alexandrescu, D. Bolintineanu, Al. Odobescu. În 1859 a fost numit de domnitorul Al. I. Cuza ministru al afacerilor externe.

A fost trimis în Franța, Anglia și Piemont pentru a pleda în scopul recunoașterii Unirii. Primește Premiul Academiei pentru Literatură în 1881.

O altă dată a naşterii menţionată de istoricii literari este 21 iulie 1821

1848: Guvernul revoluţionar de la Bucureşti a decretat înfiinţarea drapelului naţional

Constituția României prevede la articolul 12, alineatul 1 că „Drapelul României este tricolor; culorile sunt așezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roșu”. Proporțiile, nuanțele culorilor precum și protocolul drapelului au fost stabilite prin Legea nr. 75 din 16 iulie 1994.

Drapelul este foarte asemănător cu drapelul civil al Andorrei și cel de stat al Ciadului.

1928: S-a născut Ernesto (Che) Guevara

Ernesto Guevara, cunoscut sub porecla sa de Che Guevara sau el Che sau simplu Che, a fost un revoluționar argentinian de stânga, medic, autor, diplomat, teoretician militar, lider al regimului comunist cubanez și insurgent sud-american.

Născut pe 14 iunie 1928 în oraşul argentinian Rosario, Ernesto Che Guevara a fost licenţiat în medicină. Pe parcursul mai multor ample călătorii efectuate în America Latină între decembrie 1951 şi septembrie 1954 a descoperit marile inegalităţi din regiune şi mizeria în care trăiau milioane de oameni. Iar aceste descoperiri îi vor schimba viaţa.

În iunie 1955 îl întâlneşte în Mexic pe Fidel Castro, pe care în anii următori îl va ajuta decisiv să cucerească puterea în Cuba (pe 9 ianuarie 1959) şi să răstoarne regimul condus de Fulgencio Batista. Pentru meritele sale, Castro îi dă lui Guevara gradul de El Comandante, cel mai înalt din cadrul gherilei, şi i-a conferit, la 29 de ani, Steaua José Martí, pe care Guevara o va pune pe bereta sa neagră. Această imagine a revoluţionarului cu beretă şi stea va deveni celebră în lumea întreagă, datorită fotografului cubanez Alberto Korda, autorul faimoasei fotografii.

Che Guevara a devenit în 1959 comandatul cazărmii La Cabana. Timp de şase luni, între 2 ianuarie şi 12 iunie 1959, au fost executaţi acolo aproximativ 450 de prizonieri, în majoritate politici. Iar aceste execuţii reprezintă una dintre criticile majore la adresa lui Che Guevara, alături de cele legate de concepţiile sale marxiste şi comuniste. În cartea sa „Che Guevara. Viaţa unui mit“, medicul şi jurnalistul bolivian Reginaldo Ustariz, unul dintre puţinii martori care s-au aflat în preajma cadavrului lui Che, după ce acesta a fost executat, vine şi cu explicaţii legate de aceste execuţii, asta după ce a stat de vorbă cu zeci de colaboratori ai lui Che şi martori ai proceselor prizonierilor politici.

„În cazarma La Cabana au fost trimişi la spânzurătoare în urma unor procese publice aproximativ 450 de torţionari şi asasini. Această cifră, deşi impresionantă, este mult inferioară celei de peste 20.000 de morţi ai regimului Batista. O mare parte din presa mondială şi oficialii americani au văzut în Che un bărbat fără suflet, crud, un judecător crud şi nedrept, autor al unui număr important de condamnări din rândul celor 450 de oameni trimişi la moarte. Eu am constatat, inclusiv prin intermediul fotografiilor, că au fost trimişi la moarte torţionarii, oamenii fără scrupule şi sadicii“, spune în cartea sa Reginaldo Ustariz.

La 26 noiembrie 1959, Che Guevara a fost numit director al Băncii Centrale a Cubei, iar în ianuarie 1961 a devenit ministrul industriilor. A fost activ în reorientarea economiei cubaneze pe modelul centralizat sovietic.

Che Guevara a pătruns în Bolivia în noiembrie 1966. Plănuia acolo o mişcare de gherilă, când a fost capturat, interogat şi ulterior împuşcat de soldaţii bolivieni pe 9 octombrie 1967, la 39 de ani. Moartea lui dramatică l-a transformat într-o legendă.

1936: S-a născut actorul Cornel Coman

Cornel Coman s-a născut în anul 1936, în satul Livezile, azi situat în județul Vrancea. A urmat Liceul „Unirea” din Focșani. În anul 1963 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (IATC), la clasa profesorului Constantin Moruzan.

Își începe cariera actoricească pe scena „Teatrului de Stat” din Brașov, pe care o continuă la Teatrul Bulandra din București.

Debutează pe marele ecran în 1966 în pelicula „Un film cu o fată fermecătoare” (regia Lucian Bratu, cu Margareta Pâslaru, Ștefan Iordache, Marin Moraru), relevând un stil de joc elegant, calm și destins, care îi va influența ulterior cariera artistică.

Chipul său particular și fotogenic, ca și siguranța gestului dramatic, schițat cu laconism, dar bogat în tonalități expresive, îi asigură marele succes de care s-a bucurat, fiind unul dintre cei mai solicitați actori români de film, cu roluri de primă mărime.

1946: S-a născut Donald Trump, președinte al Statelor Unite ale Americii

Donald John Trump a fost cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite între 2017 și 2021. Înainte de a intra în politică, a fost om de afaceri și de televiziune.

Născut și crescut în Queens, New York, Trump a urmat studiile doi ani la Universitatea Fordham⁠ și a primit o diplomă de licență în economie de la Școala Wharton a Universității din Pennsylvania⁠.

El a devenit președintele afacerii imobiliare a tatălui său Fred Trump în 1971, pe care a redenumit-o Organizația Trump și și-a extins operațiunile la construirea sau renovarea de zgârie-nori, hoteluri, cazinouri și terenuri de golf. Trump a început mai târziu diverse proiecte secundare, în special prin acordarea de licențe pentru numele său. Trump și afacerile sale au fost implicate în peste 4.000 de acțiuni judiciare de stat și federale, inclusiv șase falimente. El a deținut marca concursurilor de frumusețe Miss Univers din 1996 până în 2015 și a produs și găzduit seria de televiziune de realitate The Apprentice din 2004 până în 2015.

1958: A avut loc răscoala deţinuţilor politici închişi la Gherla

Regimul extrem de dur aplicat deţinuţilor politici la Gherla a dus la declanşarea mai multor revolte în rândul acestora în perioada 1945-1964. Cel mai amplu protest de acest fel este cel cunoscut sub denumirea de „rebeliunea de la Gherla” izbucnit la 14 iunie 1958. Revolta a pornit din camera 86 (cea a „frontieriştilor”), treptat alăturându-li-se deţinuţi din toate categoriile.

Aceştia au stat baricadaţi timp de două zile într-una din celulele penitenciarului, au smuls şi aruncat obloanele de la ferestrele cu vedere spre oraş, au strigat injurii la adresa guvernului, partidului şi administraţiei, au scandat revendicări, precum „Vrem pachet şi vorbitor!”, „Suntem deţinuţi politici!”, „Să vină Crucea Roşie!”, au cântat „Deşteaptă-te române!”, „Pe-al nostru steag” şi „Marseilleza”.

Revolta de la Gherla a luat sfârşit prin intervenţia în forţă a administraţiei penitenciarului, care a spart uşa celulei, iar răzvrătiţii au fost crunt bătuţi şi dispersaţi.

Participanţii au fost anchetaţi în regim de pedeapsă (cu bătaie şi un regim alimentar draconic, cu 250 gr. pâine şi o gamelă cu apă caldă la câteva zile), iar 22 dintre aceştia au primit condamnări suplimentare cuprinse între 5 şi 15 ani. În fiecare atom al acestui univers de suferinţă se ascunde un om, o biografie care trece prin cercurile infernului, dar îşi păstrează gândurile, sentimentele şi memoria proprie.

1961: S-a născut Boy George, cântăreț britanic

Cântăreţul britanic Boy George (nume real George Alan O'Dowd) s-a născut în 14 iunie 1961, la Eltham, Londra. Din copilărie i-a plăcut să se îmbrace extravagant şi să se comporte nonconformist, fapt ce a dus la exmatricularea sa, din cauza hainelor şi a machiajelor ciudate.

Primul album apărut a fost ''Kissing To Be Clever'' (1982), care includea piesa "Do You Really Want To Hurt Me?", aceasta urcând pe primul loc în topurile muzicale din 16 ţări. Un an mai târziu a fost lansat albumul ''Colour By Numbers'', cuprinzând single-ul "Karma Chameleon", clasat pe primul loc în topurile muzicale din mai multe ţări. Spre sfârşitul anului 1985, înregistrările pentru următorul album, ''From Luxury To Heartache'' (1986), au fost destul de dificile, deoarece Boy George deja devenise dependent de heroină.

La sfârşitul anului 1986, trupa Culture Club s-a destrămat iar George a început o carieră solo, lansând, în 1987, albumul ''Sold''. Unul dintre cele mai semnificative succese ale artistului de la începutul anilor '90 a fost piesa "The Crying Game" (1992), care a intrat în Top 20 din Statele Unite. În 1998, trupa Culture Club s-a reunit pentru turneul Big Rewind din America şi, în acelaşi an, a intrat în topurile britanice, cu piesa "I Just Wanna Be Loved".

1969: S-a născut Steffi Graf, jucătoare germană de tenis

Stefanie Maria Graf este o fostă jucătoare germană profesionistă de tenis. Ea a câștigat de 22 de ori marile turnee internaționale de tenis „Grand Slam” care cuprind „Australian Open”, „French Open”, „Wimbledon” și „US Open”. Timp de 377 de săptămâni a fost jucătoarea numărul unu de tenis în lume.

În 1988 a câștigat toate cele 4 turnee Grand Slam cât și Jocurile Olimpice, fiind până în prezent singura care a câștigat așa-numitul „Golden Slam” (adică toate cele patru turnee „Grand Slam” și „Jocurile Olimpice” în același an).

1990: A avut loc a treia mineriadă

Urmare a evenimentelor din 13 iunie, circa 10.000 de mineri din Valea Jiului au descins pe 14 iunie în București pentru a „restabili ordinea”.

Minerii din Valea Jiului, conduși de Miron Cozma, au ajuns în Gara de Nord înainte de răsărit, pe 14 iunie. Au venit și din alte părți ale țării, astfel că Bucureștiul a fost "ocupat" de peste 10.000 de ortaci, până la 20.000, după alte estimări. S-au împărțit în grupuri și au plecat spre mai multe puncte din Capitală. Minerii au fost întâmpinați atunci de la balconul Guvernului de însuși preşedintele Ion Iliescu, care i-a îndemnat să „facă curăţenie”.

Cel mai mare grup de mineri a ajuns în Piața Universității, unde minerii au pretins că au venit „să planteze panseluțele” distruse de manifestanții care ocupaseră locul. De fapt, ei au ocupat piața, au pătruns în sediile facultăților din cadrul Universității București și au bătut pe oricine întâlneau în cale, studenți, profesori, manifestanți.

Marian Munteanu, liderul studenților protestatari, a fost la un pas să fie linșat. De asemenea, distrugerile provocate au fost importante. Alte grupuri de mineri au mers la sediul televiziunii publice și la sediile partidelor de opoziție, unde „au făcut ordine”.

Au fost devastate sediile PNȚCD și PNL și nici casele liderilor țărăniști Corneliu Coposu și Ion Rațiu nu au scăpat de furia minerilor, fiind vandalizate. Și redacțiile ziarelor care făceau opoziție puterii FSN-iste au fost pe traseul minerilor. România liberă a suferit distrugeri mari, iar un comitet al minerilor a "decretat" că ziarul nu mai are voie să apară.

Mineriada din 13-15 iunie 1990 a fost a treia ocazie în care FSN a utilizat minerii din Valea Jiului ca forţă de represiune împotriva celor care contestau regimul instaurat după Revoluţia din decembrie 1989, însă brutalitatea intervenţiei a fost fără precedent.