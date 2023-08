14 august: Ziua în care Sergiu Celibidache se stinge din viață

În data de 14 august 1941, este semnată „Carta Atlanticului”. Tot pe 14 august, dar în 1948, se naște poetul Lucian Avramescu, iar în 1954, actorul Răzvan Vasilescu. La aceeași dată, dar în 1996, se stinge din viață dirijorul și compozitorul Sergiu Celibidache.

1941 - SUA și Marea Britanie au semnat „Carta Atlanticului”, document considerat ca fiind punctul de plecare in crearea Organizația Națiunilor Unite

„Carta Atlanticului” a fost o declarație emisă la 14 august 1941 care stabilea obiectivele americane și britanice după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Declarația comună, denumită ulterior „Carta Atlanticului, a subliniat obiectivele Statelor Unite și ale Regatului Unit pentru lumea postbelică, după cum urmează: nicio mărire teritorială, nicio modificare teritorială împotriva dorinței populației (autodeterminare), restabilirea autonomiei pentru cei privați de ea, reducerea restricțiilor comerciale, cooperare globală pentru a asigura condiții economice și sociale mai bune pentru toți, libertate, renunțarea la utilizarea forței și dezarmarea națiunilor agresoare. La 1 ianuarie 1942, adepții cartei au semnat Declarația Națiunilor Unite, care a stat la baza Organizației Națiunilor Unite moderne.

Carta a inspirat mai multe alte acorduri și evenimente internaționale după război. Desființarea Imperiului Britanic, formarea NATO și Acordul General pentru Tarife și Comerț au derivat toate din Carta Atlanticului. În 2021, un document intitulat Noua Cartă Atlantică a fost semnat de președintele Statelor Unite, Joe Biden, și de premierul britanic Boris Johnson, în cadrul primei lor întâlniri din Cornwall.

1945 - S-a născut actorul american Steve Martin, care ocupă locul 6 în topul 100 al celor mai buni actori de comedie

Stephen „Steve” Glenn Martin (n. 14 august 1945, Texas, SUA) este un actor, comedian, producător de film, autor și muzician american. Steve Martin ocupă locul 6 în topul 100 al celor mai buni comedieni. A jucat în filme cunoscute precum „Cheaper by the Dozen 1”, „Cheaper by the Dozen 2”, „The Pink Panther” etc.

1948 - S-a născut poetul şi jurnalistul Lucian Avramescu

Lucian Avramescu (n. 14 august 1948, Prahova, România – d. 12 decembrie 2021) a fost un poet și jurnalist român. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1979.

Avramescu a publicat volume de versuri, note de călătorie, antologii, eseuri si pamflete jurnalistice.

1954 - S-a născut actorul român Răzvan Vasilescu

Actorul Răzvan Vasilescu s-a născut la 14 august 1954, la Ploieşti, potrivit Ghidului bio-filmografic „1234 Cineaşti români”, de Cristina Corciovescu, Bujor T. Rîpeanu (1996).

În 1979, a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, unde i-a avut ca profesori pe Leopoldina Bălănuţă şi Alexa Visarion, conform Cinemagia.ro. A jucat pe scenele teatrelor Giuleşti, Nottara, şi mai târziu la Teatrul Bulandra, Teatrul Naţional, Teatrul Metropolis şi pe scene de teatru independent.

Filmografia sa include peste 50 de titluri: "Un om în Loden" (1979), "Blauvogel" (1979), "Mireasa din tren" (1980), "Ştefan Luchian" (1981), "De ce trag clopotele, Mitică?'' (1981), "Aşteptând un tren" (1982), "Scopul şi mijloacele" (1983), "Hangiţa" (1983), "Amadeus" (1984), "Piciul" (1985), "Punct şi de la capăt" (1987), "Vacanţa cea mare" (1988), "Balanţa" (1992), "Trahir" (1993), "Un été inoubliable/O vară de neuitat" (1994), "Craii de Curtea Veche" (1995), "Stare de fapt" (1996), "Prea târziu" (1996), "Nekro" (1997), "Train de vie/Trenul vieţii" (1998), "Terminus paradis" (1998), "Dark Prince: The True Story of Dracula" (2000), "Patul lui Procust" (2001), "Marfa şi banii" (2001), "Niki Ardelean, colonel în rezervă" (2003), "Sex Traffic" (2004), "Magnatul" (2004), "Lotus" (2004), "Hacker" (2004), "Second Hand" (2005), "Păcatele Evei" (2005), "Doctor Schileru" (2005), "Băieţi buni" (2005), "Ticăloşii" (2007), "Cu un pas înainte" (2007), "California Dreamin' (nesfârşit)" (2007), "Weekend cu mama" (2009), "Cendres et sang/Cenuşă şi sânge" (2009), "Carol I" (2009), "Călătoria lui Gruber" (2009), "Serge Gainsbourg, vie héroďque" (2010), "Portretul luptătorului la tinereţe" (2010), "Luna verde" (2010), "Bibliothčque Pascal/Smooth Operator" (2010), "Naşa" (2011), "Undeva la Palilula" (2012), "S-a furat mireasa" (2012), "Délibáb/Miraj" (2014), "Ana" (2014), "Doar cu buletinul la Paris" (2015), "Deschide ochii" (2016), "Atletico Textila" (2016), "Aniversarea" (2017), "Ana, mon amour" (2017), "Moromeţii 2" (2018), "Apostolul Bologa" (2018), "Mo" (2019), potrivit sursei citate anterior.

În 2019, actorul Răzvan Vasilescu a primit Premiul pentru impresionanta sa carieră de 40 de ani în filmul şi teatrul românesc, în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania (27-30 iunie), la Sibiu.

1983 - S-a născut Mila Kunis, actriţa, de origine din Ucraina, cunoscută în principal pentru rolul Jackie Burkhart din „That ‘70s Show” (1998)

1984 - A murit Vasile Lovinescu, critic literar, dramaturg şi filosof esoteric român, elev al filosofului francez René Guénon

Pe 17 decembrie 1905 s-a născut la Fălticeni hermeneutul ezoteric Vasile Lovinescu, frate al viitorului dramaturg Horia Lovinescu și fiu al lui Octav Lovinescu (frate, acesta, al criticului Eugen Lovinescu). Între intimi i se spunea Lala (sau, după caz, „domnul Lala”). A murit pe 14 august 1984, tot la Fălticeni.

Om de Drept, avocat (pe urmele tatălui), Vasile Lovinescu s-a dedicat din tinerețe studiului științelor ezoterice (ca publicist a semnat, în epocă, „Geticus”). Dacă „unchiul Eugen” s-a sincronizat cu spiritul liberal al Revoluției franceze, nepotul s-a sincronizat spiritual cu antimodernismul radical al lui René Guénon, al cărui discipol fidel și colaborator la revista sa, „Études traditionnelles”, a fost.

„Vasile Lovinescu nu s-a convertit, precum Guénon (și poetul interbelic Mihail Vâlsan) la islam, dar a aderat la un ordin allauit din Basel, după pelerinaje inițiatice la Muntele Athos și Amiens. Tot spre deosebire de Guénon, dar asemenea lui Julius Evola, nu se poate abține să nu intre în politica de extremă dreapta, exasperându-și unchiul”, nota criticul și istoricul literar Paul Cernat în deschiderea unei minibiografii închinate simbologului Vasile Lovinescu.

1988 - A murit constructorul de automobile Enzo Ferrari, fondator al imperiului care îi poartă numele. (n. 18 febr. 1898) (35 de ani)

Enzo Ferrari (n. 20 februarie 1898, Italia – d. 14 august 1988 Italia) a fost un pilot de curse italian și anteprenor, fondatorul echipei de curse auto „Scuderia Ferrari”, și, ulterior, a mărcii de automobile Ferrari.

De-a lungul timpului, acesta a primit multe porecle în presă și în mediul sportiv, precum „Il Cavaliere” (Cavalerul), „Il Commendatore” (Comandantul), „L’Ingegnere” (Inginerul), „Il Mago” (Magicianul), „Il Patriarca” (Patriarhul), „Il Grande Vecchio” (Marele Bătrân) sau „Il Drake” (Dracul).

1996 - A murit dirijorul şi compozitorul Sergiu Celibidache

Sergiu Celibidache, unul dintre cei mai mari dirijori ai lumii, s-a născut la 28 iunie 1912, la Roman, judeţul Neamţ. A învăţat să cânte singur la pian, la vârsta de patru ani, fiind pasionat de timpuriu de muzica de jazz.

Şi-a efectuat studiile liceale şi muzicale la Seminarul Pedagogic din Iaşi (1930), continuând, la Bucureşti, sub îndrumarea lui Theodor Rogalski (teorie-solfegiu, pian) şi a lui Theodor Cosma (jazz), apoi la Academia de Muzică (Musikhochschule) din Berlin (1936-1944), unde îl întâlneşte pe compozitorul Heinz Tiessen. În paralel, a studiat şi la Facultatea de Filosofie a Universităţii „Friederick-Wilhelm” din Berlin, unde a obţinut doctoratul în muzicologie, cu o teză despre „Arta polifonică a lui Josquin Desprez”, potrivit Agerpres.

A debutat ca pianist de jazz la Iaşi, apoi a fost pianist-corepetitor în Bucureşti, dirijor de cor la Berlin. Prima orchestră pe care a condus-o în cariera sa de dirijor a fost Formaţia Academică de Muzică din Berlin (1941).