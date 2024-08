14 August: ziua în care marele regizor Dan Puican, primul soţ al regretatei actriţe Stela Popescu, s-a stins din viață

Pe 14 august 1880, se finalizează construcția Catedralei din Köln, Germania. Tot pe 14 august, dar în 1948, se naște poetul Lucian Avramescu. La aceeași dată, dar în 2021, se stinge marele regizor Dan Puican, primul soţ al regretatei actriţe Stela Popescu.

1880- Se finalizează construcția Catedralei din Köln, cel mai cunoscut reper din Köln, Germania

Domul din Köln (în germană Kölner Dom) este un monument istoric și de arhitectură, catedrală a Arhiepiscopiei romano-catolice de Köln, una din cele mai vechi episcopii din Germania. Patronul protector al domului este Sfântul Petru. Această catedrală este cea mai mare biserică din Germania și este considerată a fi și cea mai mare din Europa de Nord, și una dintre cele mai mari din lume. Impresionanta construcție a început în anul 1248 și este un important loc de pelerinaj, deoarece aici se află moaștele Celor Trei Magi.

Potrivit Wikipedia, între anii 1880-1884 domul a fost cea mai înaltă clădire din lume. Domul din Köln este declarat din anul 1996 patrimoniu mondial UNESCO. În anul 2001 au vizitat domul 6 milioane de turiști din lumea întreagă, iar în anul 2005 a fost vizitat de papa Benedict al XVI-lea.

1893- Franța devine prima țară care introduce numere de înmatriculare auto

Numărul de înmatriculare auto este o plăcuță realizată din metal sau plastic care se atașează unui autovehicul pentru ca acesta să poată fi identificat cu ușurință. Plăcuțele conțin un cod (poate fi format atât din litere cât și din cifre) care este unic pentru fiecare vehicul, scrie Wikipedia.

1941- SUA și Marea Britanie au semnat „Carta Atlanticului”, document considerat ca fiind punctul de plecare in crearea Organizația Națiunilor Unite

„Carta Atlanticului” a fost o declarație emisă la 14 august 1941 care stabilea obiectivele americane și britanice după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Declarația comună, denumită ulterior „Carta Atlanticului, a subliniat obiectivele Statelor Unite și ale Regatului Unit pentru lumea postbelică, după cum urmează: nicio mărire teritorială, nicio modificare teritorială împotriva dorinței populației (autodeterminare), restabilirea autonomiei pentru cei privați de ea, reducerea restricțiilor comerciale, cooperare globală pentru a asigura condiții economice și sociale mai bune pentru toți, libertate, renunțarea la utilizarea forței și dezarmarea națiunilor agresoare.

La 1 ianuarie 1942, adepții cartei au semnat Declarația Națiunilor Unite, care a stat la baza Organizației Națiunilor Unite moderne.

1945- S-a născut actorul american Steve Martin, unul dintre cei mai buni actori de comedie

Stephen „Steve” Glenn Martin (n. 14 august 1945, Texas, SUA) este un actor, comedian, producător de film, autor și muzician american. Steve Martin ocupă locul 6 în topul 100 al celor mai buni comedieni. A jucat în filme cunoscute precum „Cheaper by the Dozen 1”, „Cheaper by the Dozen 2”, „The Pink Panther” etc.

1947: S-a realizat împărțirea Indiei, prin constituirea Pakistanului independent, stat cu majoritate musulmană

Împărțirea Indiei a reprezentat procesul de împărțire a Indiei Britanice pe baza unor considerente demografice de ordin religios, care a condus la crearea la 15 august 1947 a următoarelor state suverane: Dominionul Pakistanului (mai târziu Republica Islamică Pakistan și Republica Populară Bangladesh) și Dominionul Indiei (mai târziu Republica India). Împărțirea a fost promulgată în Actul de Independență a Indiei din 1947 și a dus la dizolvarea Imperiului Britanic Indian.

Potrivit Wikipedia, în urma diviziunii Indiei Britanice au fost strămutate aproximativ 12,5 milioane de oameni din fosta colonie britanică India, cu estimări de pierderi de vieți omenești care variau de la câteva sute de mii la un milion de morți în urma divizării brutale și sălbatice a poporului indian. O atmosferă de ostilitate și suspiciune reciprocă a apărut de atunci între India și Pakistan, care domnește până în ziua de azi.

1954- S-a născut actorul Răzvan Vasilescu, la Ploieşti

Esteun actor român de film, teatru, televiziune și de voce. În 1979, a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, unde i-a avut ca profesori pe Leopoldina Bălănuţă şi Alexa Visarion, conform Cinemagia.ro. A jucat pe scenele teatrelor Giuleşti, Nottara, şi mai târziu la Teatrul Bulandra, Teatrul Naţional, Teatrul Metropolis şi pe scene de teatru independent.

Filmografia sa include peste 50 de titluri: "Un om în Loden" (1979), "Blauvogel" (1979), "Mireasa din tren" (1980), "Ştefan Luchian" (1981), "De ce trag clopotele, Mitică?'' (1981), "Aşteptând un tren" (1982), "Scopul şi mijloacele" (1983), "Hangiţa" (1983), "Amadeus" (1984), "Piciul" (1985), "Punct şi de la capăt" (1987), "Vacanţa cea mare" (1988), "Balanţa" (1992), "Trahir" (1993), "Un été inoubliable/O vară de neuitat" (1994), "Craii de Curtea Veche" (1995), "Stare de fapt" (1996), "Prea târziu" (1996), "Nekro" (1997), "Train de vie/Trenul vieţii" (1998), "Terminus paradis" (1998), "Dark Prince: The True Story of Dracula" (2000), "Patul lui Procust" (2001), "Marfa şi banii" (2001), "Niki Ardelean, colonel în rezervă" (2003), "Sex Traffic" (2004), "Magnatul" (2004), "Lotus" (2004), "Hacker" (2004), "Second Hand" (2005), "Păcatele Evei" (2005), "Doctor Schileru" (2005), "Băieţi buni" (2005), "Ticăloşii" (2007), "Cu un pas înainte" (2007), "California Dreamin' (nesfârşit)" (2007), "Weekend cu mama" (2009), "Cendres et sang/Cenuşă şi sânge" (2009), "Carol I" (2009), "Călătoria lui Gruber" (2009), "Serge Gainsbourg, vie héroďque" (2010), "Portretul luptătorului la tinereţe" (2010), "Luna verde" (2010), "Bibliothčque Pascal/Smooth Operator" (2010), "Naşa" (2011), "Undeva la Palilula" (2012), "S-a furat mireasa" (2012), "Délibáb/Miraj" (2014), "Ana" (2014), "Doar cu buletinul la Paris" (2015), "Deschide ochii" (2016), "Atletico Textila" (2016), "Aniversarea" (2017), "Ana, mon amour" (2017), "Moromeţii 2" (2018), "Apostolul Bologa" (2018), "Mo" (2019), potrivit sursei citate anterior.

În 2019, actorul Răzvan Vasilescu a primit Premiul pentru impresionanta sa carieră de 40 de ani în filmul şi teatrul românesc, în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania (27-30 iunie), la Sibiu.

1966: S-a născut Halle Berry, model și actriță americană

Pe 14 august 1966, la Cleveland, Ohio, SUA, s-a născut Halle Berry, o actriță americană și fost fotomodel. În anul 2002 ea a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță pentru performanța sa din filmul Monster's Ball, până în prezent fiind prima și unica femeie de origine afro-americană care a câștigat premiul Oscar pentru rolul principal.

Ea este una din cele mai bine plătite actrițe de la Hollywood. Ea a primit distincția Sexiest Woman Alive de la revista Esquire.

1988 - A murit constructorul de automobile Enzo Ferrari, fondator al imperiului care îi poartă numele

Enzo Ferrari (n. 20 februarie 1898, Italia-d. 14 august 1988 Italia) a fost un pilot de curse italian și anteprenor, fondatorul echipei de curse auto „Scuderia Ferrari”, și, ulterior, a mărcii de automobile Ferrari.

De-a lungul timpului, acesta a primit multe porecle în presă și în mediul sportiv, precum „Il Cavaliere” (Cavalerul), „Il Commendatore” (Comandantul), „L’Ingegnere” (Inginerul), „Il Mago” (Magicianul), „Il Patriarca” (Patriarhul), „Il Grande Vecchio” (Marele Bătrân) sau „Il Drake” (Dracul).

2003: O pană de curent paralizează nord-estul Statelor Unite și părți ale Canadei.

America s-a confruntat cu cea mai mare pana de curent din istorie. In total, in nord-estul SUA au fost afectate peste 50 de milioane de oameni.

2021: Se stinge marele regizor Dan Puican

Născut pe 6 martie 1933, la Olteniţa, Dan Puican a activat ca actor şi regizor la Radiodifuziunea Română, fiind cunoscut pentru activitatea sa în domeniul teatrului radiofonic, unde a regizat peste 1.000 de piese de teatru.

Regizorul Dan Puican a murit la vârsta de 88 de ani, pe 14 august 2021, în timp ce se afla la Sâmbăta de Sus, acolo unde intenţiona să participe la pelerinajul de Sfânta Maria. Dan Puican a fost unul dintre cei mai importanţi regizori români de piese de teatru.

A fost unul dintre cei mai mari prieteni ai artiştilor români, pe care i-a lansat. A lucrat cu cei mai mari actori români. A fost o adevărată enciclopedie a teatrului. Ştia tot despre oricine, despre orice eveniment.

Dan Puican şi Stela Popescu au fost căsătoriţi timp de 8 ani, până în 1969, când actriţa s-a îndrăgostit nebuneşte de textierul Mihai „Puiu“ Maximilian. Artista şi-a părăsit soţul pentru a-şi trăi marea dragostea vreme de 30 de ani, până la moartea lui Puiu Maximilian din 1998.

„Stela a fost iubirea mea din tinereţe. Am rămas în relaţii bune. Am colindat pe cinci continente împreună, am fost în 35 de ţări, iar soţia mea s-a împrietenit cu ea. Venea la noi la masă. Soţia îi făcea zacuscă şi alte bunătăţi de casă. (...)Când m-am despărţit de Stela mi-am jurat că nu mă voi mai căsători cu altă actriţă, pentru că nu va mai exista alta la fel de bună ca ea. M-am căsătorit cu actuala soţie, cu care am un băiat şi e destul de bine. Mi-a zis că e mai bine să ne despărţim şi aşa a fost”, spunea regizorul într-un interviu, în 2017, la decesul Stelei Popescu.