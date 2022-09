Românul care s-a opus vizitei lui Ceaușescu la Regina Elisabeta a II-a. Fiul lui a fost decorat de suverana Marii Britanii

În anul 1978, Nicolae Ceauşescu, conducătorul României comuniste, a efectuat o vizită triumfală în Marea Britanie, dar a avut parte de proteste. Un celebru politician de mai târziu a luat atitudine.

Primul şef de stat socialist care a efectuat o vizită în cea mai puternică monarhie din lume a fost Nicolae Ceaușescu. Timp de trei zile, acesta a avut parte de un tratament fastuos, unul dintre episoade fiind plimbarea pe care i-a oferit-o Regina Elisabeta a II-a, cu caleaşca, pe străzile Londrei.

Vizita a fost prezentată ca un mare succes, dar ea a avut parte şi de un moment neaşteptat, care l-a tulburat pe Ceauşescu și i-a dat emoții chiar Reginei Elisabeta a II-a.

Este vorba despre protestul românului Ion Raţiu, viitorul candidat la preşedinţia României, pe atunci om de afaceri la Londra.

Ion Raţiu a mers în faţa hotelului unde Ceauşescu urma să dea o recepţie în onoarea reginei şi a reuşit să atragă atenţia asupra sa, prin gestul neobişnuit pe care l-a făcut.

„Era un autocar de jandarmi şi Ion Raţiu a sărit peste gard. Era în costum, avea papion şi s-a legat cu mâinile de gardul hotelului, înainte de sosirea lui Ceauşescu. Bineînţeles, toată presa a văzut, deci i-a reuşit această acţiune de a obţine ce şi-a dorit. A fost reţinut de poliţia britanică, câteva ore. A fost eliberat, s-a dus acasă, iar mama îl aştepta cu o masă foarte mare. A fost o sărbătoare pentru o presă liberă. Ce este interesant în această poveste: oricare guvern poate să cadă într-o astfel de capcană”, a relatat Indrei Raţiu, fiul fruntașului țărănist.

Ion Rațiu povestește episodul în cartea de memorii

De altfel, despre întâmplare a vorbit însuşi Ion Raţiu, într-o carte de memorii.

„A dat un banchet pentru Regina Angliei la Claridges, hotelul cel mai luxos. Poliţia, care primise instrucţiuni ca să facă în aşa fel încât să nu existe o demonstraţie ostilă, pusese un fel de camion mare în faţa micului grup de români, adunaţi acolo cu placarde, pentru ca el să nu ne vadă. Nu am putut să-mi permit ca Ceauşescu să ajungă la Londra fără să se înregistreze vreun protest. Atunci, am sărit peste baricadă, eram mai tânăr, ce-i drept, şi ajungând în faţa camionului, am ridicat placarda ca regina să o vadă. Am fost arestat, pe motiv că am împiedicat menţinerea ordinei publice. Am stat patru ore şi jumătate în închisoare. Îmi luaseră şi şireturile ca nu cumva să mă sinucid. Eu însă eram încântat. Dădeau vina pe mine, dar de fapt ei erau vinovaţi, deoarece mă împiedicaseră să demonstrez, să-mi exprim punctul de vedere ca om liber ce eram. Rezultatul a fost că a doua zi am apărut pe pagina întâi ziarului Times. Ceauşescu apăruse în interior”, se destăinuie Ion Raţiu în cartea „Cine mă cunoaşte în ţară aşa cum sunt?”.

37 de ani mai târziu, celălălt fiu, Nicolae Rațiu, a fost distins de Regina Marii Britanii cu titlu de Membru al Ordinului Britanic, pentru ajutorul acordat comunităților cu probleme din Romania, prin intermediul fundației familiei sale, înființată la Londra în 1979.