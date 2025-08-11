search
12 august: Se împlinesc 25 de ani de la scufundarea submarinului nuclear rusesc Kursk. De ce ar fi refuzat Putin ajutorul internaţional

0
0
Publicat:

De-a lungul timpului, data de 12 august a marcat evenimente memorabile în istorie, de la descoperiri științifice și invenții revoluționare, până la tragedii precum cea de pe submarinul rusesc Kursk.

Au trecut 25 de ani de la scufundarea submarunului Kursk. FOTO: arhivă
Au trecut 25 de ani de la scufundarea submarunului Kursk. FOTO: arhivă

1851: Isaac Singer a obţinut brevetul pentru celebra sa mașină de cusut

În 1851, inventatorul american Isaac Singer obținea brevetul pentru mașina sa de cusut, an în care lua ființă și compania Singer & Co., redenumită în 1963 Singer Company.

Isaac Singer ţi-a brevetat celebra maşină de cusut în 1851. FOTO: GettyImages
Isaac Singer ţi-a brevetat celebra maşină de cusut în 1851. FOTO: GettyImages

În doar patru ani, marca devenise cea mai răspândită la nivel internațional, iar până în 1890 controla 90% din piața globală, lansând cu un an înainte primul model de mașină de cusut electrică.

Isaac Singer, care a avut mai multe soții și 24 de copii, a murit în 1875, lăsând o moștenire estimată la 13 milioane de dolari.

1871: S-a înfiinţat Cabinetul numismatic al Academiei Române

La 12 august 1871, prin donațiile lui Al. Papiu Ilarian și V.A. Urechia, lua ființă Cabinetul numismatic al Academiei Române. Printre primele piese primite se numărau 160 de monede romane provenind din sud-estul Transilvaniei și alte monede antice și medievale.

După desființare, colecțiile au fost transferate la Muzeul Național de Istorie a României și la Banca Națională. După 1990, Cabinetul a fost reînființat, readucând monedele de aur în patrimoniul său.

1877: A fost descoperit satelitul Deimos al planetei Marte

Asaph Hall III a descoperit mai mulţi dintre sateliţii planetei Marte. FOTO: arhivă
Asaph Hall III a descoperit mai mulţi dintre sateliţii planetei Marte. FOTO: arhivă

Astronomul american Asaph Hall III a descoperit satelitul Deimos pe 12 august 1877, în timp ce căuta sateliți ai planetei Marte. Numele provine din mitologia greacă, unde Deimos simbolizează groaza, și a fost propus de Henry Madan.

1883: A murit ultima zebră quagga

Zebră quagga. FOTO. arhivă
Zebră quagga. FOTO. arhivă

La 12 august 1883 murea în grădina zoologică din Amsterdam ultima zebră quagga (Equus quagga quagga), specie dispărută din sudul Africii. Aceasta se remarca prin dungi pronunțate doar pe partea anterioară a corpului. Ultimul exemplar în libertate fusese văzut în 1872.

1816: S-a născut diplomatul şi scriitorul român Ion Ghica

Economist, matematician, scriitor, pedagog, diplomat și om politic, Ion Ghica a fost cel de-al cincilea prim-ministru de cinci ori: de trei ori al guvernului României (în 1866, în 1866-1867 și în 1870-1871) și de două ori între 1859 și 1860, la Iași și la București, în perioada în care țările române se uniseră într-un stat, însă păstrau încă două guverne separate.

Ion Ghica a fost membru titular al Acdemiei Române. FOTO: arhivă
Ion Ghica a fost membru titular al Acdemiei Române. FOTO: arhivă

A fost din 1874 membru titular al Societății Academice Române și președinte al ei, ales la 18 septembrie 1876 până în 1879, când instituția a fost redenumită în Academia Română.

Cartea „Scrisori către Vasile Alecsandri” este capodopera sa de scriitor.

1990: A fost descoperit cel mai bine conservat şi aproape „cel mai întreg” schelet de T-Rex

Pe 12 august 1990, paleontologul Sue Hendrickson găsea în Dakota de Sud cel mai bine conservat, dar şi cel mai întreg schelet de Tyrannosaurus rex descoperit vreodată (85% intact).

Sue este cel mai bine conservat schelet de T-Rex. FOTO: Wikipedia
Sue este cel mai bine conservat schelet de T-Rex. FOTO: Wikipedia

După un litigiu privind proprietatea, acesta a fost achiziționat de Muzeul de Istorie Naturală din Chicago pentru 7,6 milioane de dolari, acolo unde se află şi în prezent.

1908: A fost construit primul autoturism Ford Model T

Primul Ford Model T a ieșit pe porțile fabricii din Detroit în 1908, revoluționând industria auto. Modelul a devenit accesibil publicului larg și, la apogeu, 9 din 10 mașini din lume erau produse Ford.

1913: S-a născut actriţa română Clody Bertola

Clody Bertola, născută la 12 august 1913, a fost una dintre cele mai apreciate actrițe române, cu o carieră bogată în teatru și film.

Clody Bertola şi Liviu Ciulei, în 1949. FOTO: arhivă
Clody Bertola şi Liviu Ciulei, în 1949. FOTO: arhivă
Citește și: Ai maşină de cusut Singer? Poţi să iei ţeapă cu ea la Făgăraş!

Clody Bertola a decedat în București la 28 decembrie 2007, la vârsta de 94 ani. Corpul neînsuflețit a fost depus în capela din cimitirul Bellu catolic, după care a fost incinerat la Crematoriul Vitan Bârzești, potrivit dorinței testamentare a răposatei.

A fost căsătorită de trei ori, iar doi dintre soţii săi au fost Liviu Ciulei, mai mic cu 10 ani, şi Lucian Pintilie, mai tânăr cu 20 de ani.

Filmografie: „Ciulinii Bărăganului” (1957); „Facerea lumii” (1971); „Felix și Otilia” (1972); „Ciprian Porumbescu” (1973), „Profetul, aurul și ardelenii” (1978).

1934: S-a născut controversatul investitor şi filantrop George Soros

George Soros, născut într-o familie evreiască nereligioasă din Budapesta, a supraviețuit ocupației naziste și s-a mutat în Marea Britanie în 1947. A studiat filosofia la London School of Economics, obținând licența și masterul.

George Soros este în continuare un personaj extrem de controversat. FOTO: EPA-EFE
George Soros este în continuare un personaj extrem de controversat. FOTO: EPA-EFE

Și-a început cariera în bănci comerciale, apoi a fondat în 1969 primul său fond de investiții, Double Eagle, urmat de Quantum Fund, care a crescut până la active de 25 de miliarde de dolari în 2011.

George Soros este celebru pentru că a câștigat un miliard de dolari în 1992, speculând împotriva lirei sterline, dar şi pentru implicarea sa în cauze filantropice.

Mulți susținători ai teoriilor conspirației îl portretizează pe Soros ca pe un „păpuşar” periculos, responsabil de diverse comploturi la nivel global.

2000: Tragedia de pe submarinul nuclear rus Kursk

La 12 august 2000, submarinul nuclear rus K-141 Kursk a suferit o explozie catastrofală în timpul unui exercițiu militar desfășurat în apele reci ale Mării Barents, la doar câteva luni după ce Vladimir Putin preluase funcția de președinte al Rusiei.

Tragedia, care a dus la pierderea a 118 vieți de marinari, un dezastru care a cutremurat atât Rusia, cât și întreaga lume, a fost marcată de controverse majore legate de modul în care autoritățile ruse au gestionat situația și au refuzat inițial ajutorul oferit de alte state, în special de Statele Unite.

Imediat după explozie, submarinele americane aflate în apropiere au detectat semnalele de urgență și au realizat rapid gravitatea incidentului. În doar câteva ore, autoritățile americane au transmis o ofertă de sprijin pentru salvarea supraviețuitorilor, însă Kremlinul, concentrat pe menținerea imaginii de putere și pe protejarea secretelor militare, a evitat să accepte această asistență.

A durat trei zile până când președintele Putin a consimțit, în cele din urmă, să permită intervenția unor echipe străine, dar la acel moment era deja prea târziu pentru salvarea celor aflați în interiorul submarinului.

Citește și: Submarinul ultrasecret rus Losharik – între Kursk 2 şi Cernobîl 2 şi misiunea sa acoperită în apele Norvegiei

Chiar și după acordarea limitată a accesului, marina rusă a creat obstacole semnificative în eforturile de salvare, specialiștii norvegieni și britanici care au venit să ajute confruntându-se cu dificultăți serioase cauzate de lipsa unor informații precise, hărți desenate manual și blocarea echipamentelor vitale necesare operațiunilor de recuperare. Când scafandrii au ajuns la epava submarinului pe 20 august, toți membrii echipajului erau decedați, iar șansele de salvare dispăruseră.

Pentru prima dată, în documentarul „Kursk: 10 zile care l-au format pe Putin”, produs de HiddenLight (companie afiliată lui Hillary și Chelsea Clinton), fostul președinte american Bill Clinton a făcut publică opinia sa  despre gestionarea crizei de către liderul rus. Clinton a mărturisit că a sunat personal la Putin, insistând asupra acceptării ajutorului internațional, însă s-a lovit de un refuz ferm.

Potrivit lui Clinton, prioritatea lui Putin nu era salvarea vieților ci protejarea tehnologiei nucleare militare ruse, de teama ca ajutorul străin să nu ducă la divulgarea unor secrete extrem de sensibile.

„Putin știa că dacă am fi reușit să pătrundem acolo, am fi descoperit lucruri pe care nu le-am fi putut uita vreodată”, a declarat Bill Clinton, acuzându-l pe președintele rus că a sacrificat intențial viețile propriilor marinari pentru a-și apăra interesele strategice.

În plus, Clinton a dezvăluit că inițial a sperat într-o schimbare pozitivă în relațiile ruso-americane sub conducerea lui Putin, dar a înțeles rapid că fostul agent KGB era mult mai interesat de consolidarea puterii sale decât de reforme democratice sau colaborare internațională.

Astfel, tragedia submarinului Kursk a rămas nu doar o pierdere umană imensă, ci și un simbol al tensiunilor geopolitice și al secretelelor bine păzite din perioada post-sovietică, ilustrând începutul dificil și controversat al lui Vladimir Putin ca preşedinte al Rusiei.

2014: A murit actriţa Lauren Bacall

Lauren Bacall, ultima soţie a lui Humphrey Bogart. FOTO: arhivă
Lauren Bacall, ultima soţie a lui Humphrey Bogart. FOTO: arhivă

Lauren Bacall, născută în 1924, a cucerit Hollywood-ul cu roluri în filme clasice alături de Humphrey Bogart, care i-a fost şi soţ, și a câștigat premii Tony și Globul de Aur. A murit pe 12 august 2014, la vârsta de 89 de ani.

Istoria zilei

