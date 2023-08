Lauren Bacall, ultima soţie a lui Humphrey Bogart, era pe jumătate româncă. Destinul trist al divei de la Hollywood

Superba Lauren Bacall, o adevărată legendă a cinematografiei mondiale, s-a născut dintr-o mamă româncă, emigrantă în Statele Unite. Diva Generației de Aur de la Hollywood, ultima soție a lui Humphrey Bogart, a avut un destin trist.

Cea care avea să cucerească Hollywood-ul cu talentul ei s-a născut pe 16 septembrie 1924, în Bronx, New York, sub numele de Betty Joan Perske. Ambii ei părinţi erau evrei. Tatăl lui Lauren, William Perske, s-a născut în New Jersey, iar mama ei, Natalie Weinstein-Bacall, emigrase din România în Statele Unite.

Cei doi au divorţat însă când actriţa avea numai cinci ani. Mai târziu, a preluat numele de familie românesc al mamei sale şi aşa s-a născut marea Lauren Bacall. În ciuda despărţirii părinţilor, ea a fost mereu în atenţia extinsei sale familii evreieşti, având un cerc adorat de unchi şi mătuşi, dar şi o bunică, Sophie, ce a emigrat din România, pe când copiii săi erau foarte mici, notează vanityfair.com

Desemnată Miss Greenwich Village în 1942, Lauren Bacall a debutat în teatru, într-un spectacol de George S. Kaufman şi a apărut apoi pe coperta numărului din martie 1943 al revistei Harper's Bazaar.

Fotografia ei a fost remarcată de soţia lui Howard Hawks, Nancy, care i-a arătat-o renumitului regizor, iar acesta a chemat-o la audiţii. În urma acelei întrevederi, Hawks i-a spus că va juca într-un film important, alături de Cary Grant sau Humphrey Bogart.

Întâlnirea care i-a schimbat viața

Lauren Bacall şi Humphrey Bogart s-au întâlnit în timpul filmărilor pentru pelicula „To Have and Have Not”, adaptare după un roman de Ernest Hemingway. Bacall şi Bogart - care în acea vreme era căsătorit cu cea de-a treia soţie a lui, Mayo Methot - au început o relaţie în timpul filmărilor şi s-au căsătorit, în cele din urmă, în 1945, în Ohio.

După „To Have and Have Not”, a jucat rolul unei tinere britanice în pelicula „Confidential Agent" (1945). Bacall a considerat acel rol drept o experienţă neplăcută: „A fost cel mai rău film din istorie, un coşmar, iar eu am fost îngrozitoare. Imediat după ce m-au aşezat pe piedestal, am căzut”. Ulterior, a jucat din nou alături de Bogart în filmele „The Big Sleep", „Dark Passage" şi „Key Largo". A apărut în prima ei comedie, „How to Marry a Millionaire", în 1953, în care a jucat alături de Marilyn Monroe şi Betty Grable. Poate cel mai memorabil film al ei din anii '50 a fost însă melodrama „Written on the Wind" (1956).

Relaţia cu Frank Sinatra

În 1957, Bogart a murit de cancer esofagian, lăsând-o singură, la vârsta de 32 de ani, cu cei doi copii ai lor, Stephen şi Leslie. Lauren Bacall a avut apoi o relaţie cu Frank Sinatra, cu care urma să se căsătorească. La câteva zile după ce a acceptat cererea acestuia în căsătorie, în 1958, The Los Angeles Herald a anunţat căsătoria iminentă a celor două staruri, însă Sinatra a rupt legătura cu Bacall şi nu a mai vorbit cu celebra actriţă vreme de peste două decenii. În 1961 s-a căsătorit cu actorul Jason Robarts, iar relaţia lor a durat până în 1969. Cei doi au un fiu, actorul Sam Robards.

A primit un Oscar onorific

Lauren Bacall nu a mai făcut niciun film până la "Shock Treatment" (1964). A continuat cu comedia "Sex and the Single Girl" (1964), în care au mai jucat Henry Fonda, Tony Curtis şi Natalie Wood.

S-a remarcat apoi în filmele „Harper" (1966), „Murder on the Orient Express" (1974) şi „The Shootist" (1976). În 1992 a primit Cecil B. DeMille Award pentru întreaga carieră, din partea Asociaţiei presei străine de la Hollywood - organizatoarea galei Globurilor de Aur.

În 1981, revenită în teatru, a câştigat premiul Tony pentru rolul din spectacolul "Woman of the Year".

Recunoscând că în acea perioadă nu primea foarte multe scenarii, a revenit pe marele ecran cu rolul din filmul "Mr. North" (1988) şi a jucat în apoi în filmul "Misery" (1990). A jucat în mai multe filme pentru televiziune, precum "Pret-a-Porter", de Robert Altman, şi "My Fellow Americans" (1996).

Lauren Bacall a primit prima ei nominalizare la Oscar pentru rolul secundar în filmul "The Mirror Has Two Faces" (1996), în care a interpretat rolul mamei lui Barbra Streisand. A fost recompensată şi cu un Oscar onorific, în 2009, pentru întreaga carieră. A primit şi Cecil B. DeMille Award pentru întreaga carieră, din partea Asociaţiei presei străine de la Hollywood - organizatoarea galei Globurilor de Aur -, în 1992. A scris două volume de memorii, "By Myself" (1978), recompensat cu National Book Award, şi "Now" (1994). Actriţa s-a stins din viaţă la 89 de ani, la 12 august 2014, în urma unui accident cerebral.