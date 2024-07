10 iulie: Ziua în care s-a născut Vasile Șeicaru, artistul care a făcut istorie în muzica folk

Tot pe 10 iulie s-au născut teologul Jean Calvin și fizicianul Nikola Tesla și a fost înființat Muzeul Național Cotroceni.

1509: S-a născut Jean Calvin, teolog si om de stat francez, reprezentant al reformei protestante

Jean Calvin, sau pur și simplu Calvin (n. 10 iulie 1509, Noyon — d. 27 mai 1564, Geneva) a fost un reformator religios francez.

Alături de Martin Luther, a fost unul din inițiatorii Reformei protestante, în opoziție cu anumite dogme și rituri ale Bisericii Catolice romane. Calvin a dezvoltat o doctrină – Calvinismul – relativ diferită de aceea a lui Luther, în special în ceea ce privește practicarea cultului, considerată o radicalizare a luteranismului. S-a nascut in oraselul Noyon, din Picardia, Franta, in 1509.

Provenea dintr-o familie de burghezi care a impus fiilor cariere care sa le asigure ascensiunea sociala, Jean preferand stiintele umaniste. A studiat la Paris latina si filosofia, dupa care si-a luat licenta in stiinte umaniste. S-a orientat catre drept, desi ar fi preferat o cariera ecleziastica. Dupa moartea tatalui sau, a inceput sa studieze greaca si ebraica la universitatile din Bourges si Orleans. Ideile sale reformatoare l-au obligat sa paraseasca Parisul supa ce a fost etichetat ca eretic.

In 1535, s-a stabilit la Basel, in Elvetia, unde s-a dedicat studiului teologic si a inceput sa scrie ”Institutio Religionis Christianae” („Institutia Religiei Crestine”), publicata in 1536. Aceasta reprezinta esenta teologiei calvine, prin care dorea sa stabileasca o religie unificatoare, comuna tuturor crestinilor adevarati. Ideile sale s-au raspandit cu repeziciune, iar in 1559 a fost proclamat cetatean al Genevei si in acelasi an a fondat Academia geneveza, unde va ocupa catedra de teologie. S-a stins din viata in 27 mai 1564.

1856: S-a născut fizicianul Nikola Tesla

Numele fizicianului, inginerului și inventatorului american de origine sârbă Nikola Tesla, unul dintre cei mai apreciaţi oameni de ştiinţă din istorie, este legat de descoperirea curentului alternativ şi a motorului electric alternativ. Unul dintre promotorii cei mai importanţi ai electricităţii comerciale, Nikola Tesla a patentat, de-a lungul vieţii, sute de invenţii. Savantul a fost descris de presa vremii drept un om excentric şi megaloman, care făcea tot felul de experimente ciudate.

S-a luptat cu diverse afecţiuni mintale. Una dintre ele a fost no formă de tulburarea obsesiv-compulsivă, savantul dezvoltând o serie de obsesii, printre care fobia de mizerie ori teame de contaminare cu microbi. A murit în 1943

1871: S-a născut scriitorul și criticul francez Marcel Proust

Romancier, eseist şi critic francez, Marcel Proust (1871 - 1922) a devenit celebru datorită romanului „În căutarea timpului pierdut“, operă monumentală de ficţiune a secolului XX, publicată în şapte volume, redactate vreme de mai bine de 14 ani.

Dintre cartile sale celebre citam: 1896 Les plaisirs et les jours (Plăcerile și zilele), 1913-1927: À la recherche du temps perdu (În căutarea timpului pierdut), 1913: Du côté de chez Swann (În partea dinspre Swann), 1918: À l’ombre des jeunes filles en fleur (La umbra fetelor în floare), 1922: Sodome et Gomorrhe (Sodoma și Gomora), 1923: La prisonnière (Captiva ).

1951: S-a născut autorul și interpretul de muzică folk Vasile Șeicaru

Vasile Șeicaru s-a lansat în urmă cu aproape cinci decenii, la „Cenaclul Flacăra", fiind recrutat de însuşi Adrian Păunescu in timpul unei transmisiuni TV din Galaţi (locul de naștere al interpretului). Alături de Ştefan Hruşcă, Victor Socaciu şi Ducu Bertzi, Vasile Şeicaru a făcut istorie în muzica folk autohtonă.

De-a lungul carierei, a participat la cele mai importante manifestări folk naţionale (Festivalul Primăvara Baladelor, Festivalul Naţional de Muzică Folk Om Bun), dar şi internaţionale (Festivalul Rock Pop Folk de la Moscova, unde a primit premiul presei pentru piesa „Lumina”), pe lângă concertele susţinute în ţări ca Germania, China, Coreea, Rusia, Statele Unite, Canada, Suedia, Irlanda, Austria, Franţa, Belgia, Grecia, Italia

1991: A fost înființat Muzeul Național Cotroceni

Ansamblul Cotroceni a fost ridicat între 1679–1681, la vest de orașul București de către Domnitorul Șerban Cantacuzino (1678–1688) și a fost cea mai importantă ctitorie a sa. Cotroceni este singura reşedinţă din întreg teritoriul românesc care a cunoscut folosinţa cea mai îndelungata, de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi până în prezent.

Datorită acestui fapt, prin Hotărârea Guvernului României nr. 478 din 10 iulie 1991, a fost înfiinţat Muzeul Naţional Cotroceni, ca instituţie de reprezentare naţională, în subordinea Ministerului Culturii. La 27 decembrie 1991, latura veche a Palatului a fost deschisă marelui public, iar, ulterior, prin H.G. 1279 din 20 decembrie 2001, Muzeul a fost transferat în subordinea Administraţiei Prezidenţiale.

2015: A murit actorul Omar Sharif

Șarmantul actor de origine egipteană Omar Sharif, cunoscut mai ales datorită rolurilor din filmele clasice „Lawrence al Arabiei“ şi „Doctor Zhivago“, considerat şi unul dintre cei mai buni jucători de bridge din lume, a murit la vârsta de 83 de ani, în urma unui infarct.

Debutul în actorie şi l-a făcut în filmul egiptean „Devil of the Sahara“, din 1954, şi a devenit aproape imediat un star în ţara sa. Totuşi, adevărata faimă avea să o cunoască în momentul în care regizorul David Lean l-a distribuit în clasicul „Lawrence al Arabiei/ Lawrence of Arabia“ (1962), interpretarea pentru care a fost recompensat cu două Globuri de Aur şi o nominalizare la Oscar. Regretatul Peter O'Toole, care l-a jucat pe T.E. Lawrence în filmul ce are în palmares mai multe statuete Oscar, considera numele lui Sharif ridicol şi a insistat să-i spună „Fred“.

Printre rolurile notabile interpretate de Omar Sharif, care a jucat în peste 100 de filme, se numără cel din „Al 13-lea Războinic“, unde a jucat alături de Antonio Banderas, dar şi cel din „Noaptea Generalilor“, unde l-a interpretat pe Maiorul Grau. În 2004, actorul egiptean a fost recompensat cu un premiu César pentru cel mai bun actor, pentru „Domnul Ibrahim şi florile Coranului“.