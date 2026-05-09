search
Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bijuterii şi scrisori private care i-au aparţinut lui Marilyn Monroe, scoase la licitaţie

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Obiecte de colecţie care i-au aparţinut fotomodelului şi vedetei de cinema Marilyn Monroe vor fi scoase la licitaţie, oferind o rară ocazie de a pătrunde în universul privat al uneia dintre cele mai îndrăgite legende de la Hollywood.

Bijuterii aparținând fostei vedete de cinema și model Marilyn Monroe FOTO: X
Bijuterii aparținând fostei vedete de cinema și model Marilyn Monroe FOTO: X

Printre obiectele care fac obiectul licitaţiei se numără piese din garderoba vedetei, bijuterii, scrisori, note scrise de mână, tablouri şi poezii.

”Marilyn este un simbol”, a spus Brian Chanes, directorul departamentului Hollywood şi entertainment din cadrul casei de licitaţii Heritage Auctions, cu prilejul unei previzualizări a colecţiei, desfăşurate vineri. ”Oamenii o iubesc şi o adoră pe Marilyn până în ziua de azi”, scrie Reuters.

Pe numele real Norma Jeane Mortenson, Monroe s-a născut la Los Angeles în 1926 şi a devenit o renumită actriţă, fotomodel, cântăreaţă şi sex simbol, cunoscută pentru părul blond şi silueta clepsidră. A murit în anul 1962.

Heritage Auctions scoate la licitaţie obiecte provenite din colecţia poeţilor Norman şi Hedda Rosten, prieteni apropiaţi şi confidenţi ai lui Monroe. Licitaţia, care are loc pe 1 iunie, coincide cu împlinirea a 100 de ani de la naşterea artistei şi include obiecte personale datând din perioada 1955-1962.

Printre vedetele licitaţiei se numără câteva documente care nu au mai fost văzute de public până acum şi care aduc informaţii despre viaţa intimă a cântăreţei. Documentele fac referire la relaţiile ei romantice, la temerile legate de pierderea unei sarcini şi la reflecţiile ei pe tema mortalităţii.

”E ceva cu adevărat special pentru că nu e vorba despre obiecte cumpărate şi vândute în ultimele decenii”, a spus Chanes. ”Este cu adevărat o descoperire”.

De la bijuteriile făcute pe comandă pe care le purta Monroe la opere de artă pe care le-a ţinut în mâini, colecţia oferă cumpărătorilor un acces intim la universul personal al cântăreţei. Licitaţia include, de asemenea, corespondenţa purtată cu fostul ei soţ, dramaturgul Arthur Miller, care scoate în evidenţă complexităţile emoţionale ale căsătoriei lor, precum şi o scrisoare, care nu a fost făcută publică până acum, de la psihiatrul lui Monroe, în care acesta descrie ziua de dinaintea morţii ei.

Chanes a prezentat un bilet cu o încărcătură emoţională specială din perioada când Monroe filma ”Some Like It Hot”. Într-o notiţă cu sigla Hotel del Coronado, actriţa cerea ajutor întrucât problemele pe care le avea ameninţau să perturbe producţia filmului.

”Cu puţin timp înaintea să ia o supradoză şi să fie nevoiţi să întrerupă filmările, ea a scris: simt că mă înec”, a spus Chanes.

”Se simte angoasa din scrisul ei”, a spus el, adăugând că ”Monroe a schiţat, pe acceaşi notiţă, o siluetă scufundată în apă, prin care implora ajutorul”, o imagine ce scoate în evidenţă problemele de sănătate mintală cu care se lupta actriţa.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”
stirileprotv.ro
image
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
gandul.ro
image
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
mediafax.ro
image
Cu ce echipă de fotbal ține Paula Badosa. A trădat și și-a uimit până și familia
fanatik.ro
image
„Sigur și Gustos”, dar te ține buzunarul? Am fost la târgul de la Casa Presei unde pastrama costă 220 de lei/kg
libertatea.ro
image
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
O zi până la nunta anului în România! Mireasa și-a pregătit 4 rochii. Cununia religioasă, pe ponton
digisport.ro
image
Medana Oprea, șocată la aflarea veștii tragice că Ioan Isaiu s-a stins din viață: „Ne știam de-o viață! Nu-mi pot reveni!”
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
Un român a dat lovitura în Islanda, după ce a spart sistemul unei bănci și a furat 400.000 de euro
observatornews.ro
image
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
cancan.ro
image
Pensie anticipată: greșeala care îți reduce pensia cu mii de lei pe an. Cum se calculează penalizarea?
newsweek.ro
image
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
prosport.ro
image
Constructorii auto primesc miliarde înapoi din tarife ilegale: șoferii care au plătit prețuri mai mari rămân cu paguba
playtech.ro
image
Atac de panică la Rapid: Alex Dobre, transportat de urgenţă la spital! Atacantului i s-a făcut rău pe aeroport și nu a făcut deplasarea cu echipa la Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria”
ziare.com
image
Când toată lumea credea că l-a iertat pe Pique, Shakira a "lovit" din nou
digisport.ro
image
Rolurile care l-au făcut celebru pe Ioan Isaiu. A fost extrem de iubit și apreciat de public
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Se schimbă totul în acest weekend. Zodiile cele mai protejate
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Jocul românesc care reinventează Battleships, a lansat primul demo pe Steam
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Melek Mincă, despre 2 clienți care au venit cu amantele în restaurantul ei: „În comentarii, nevestele! Circul de pe lume””
click.ro
image
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
click.ro
image
Ce mai pune în farfurie Irina Margareta Nistor, după ce a slăbit 40 de kilograme. Micul păcat culinar: „Nu pot renunța la…”
click.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”
okmagazine.ro
Heather Locklear foto Instagram Ava Sambora jpg
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cher i-a tăiat banii propriului fiu, în vârstă de 49 de ani. De ce nu mai primește Elijah Blue Allman cei 10.000 de dolari pe lună: „Cheltuiește imediat orice”
image
Melek Mincă, despre 2 clienți care au venit cu amantele în restaurantul ei: „În comentarii, nevestele! Circul de pe lume””

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, ca o Audrey Hepburn regală la petrecerea în grădină de la Palat. Ea și William i-au ținut loc Regelui

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani