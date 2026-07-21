Eugen Tomac îi critică pe liderii politici care „încearcă să pozeze în salvatori”: „Au avut poziții identice cu ale Kremlinului”

Eurodeputatul PMP și consilierul onorific al președintelui, Eugen Tomac, a declarat marți, 21 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că „Rusia și-a construit întreaga existență statală pe această logică militară”.

Acesta avertizează că „atât timp cât va avea aceste ambiții imperiale, atât Republica Moldova, cât și statele membre ale Uniunii Europene se vor afla în pericol”.

De aceea, acesta subliniază că, spre deosebire de alte state, „România rămâne în continuare o țară expusă”.

Eurodeputatul a afirmat că Rusia reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității României și a susținut că punerea sub semnul întrebării a sprijinului pentru Ucraina și atacurile la adresa Republicii Moldova contravin intereselor naționale ale României.

„Poate acești politicieni, care au mult talent de a improviza și de a prezenta deformat realitatea, vor afla și ei că peste 50% dintre cetățenii Republicii Moldova sunt și cetățeni ai României.”

„În schimb, liderii politici care încearcă să pozeze în salvatori, prin atitudinea lor, au avut de multe ori poziții identice cu cele ale Kremlinului, iar asta este foarte periculos”, avertizează Eugen Tomac.

Ajungând la criza politică, acesta spune că speră ca președintele să ajungă la un consens cu partidele pentru desemnarea unui premier care să obțină sprijinul Parlamentului, subliniind că actualul blocaj poate fi depășit doar printr-o soluție politică.

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Eugen Tomac subliniază că nu este atât de simplu să se ajungă la alegeri anticipate.

„Pentru organizarea acestora este nevoie de timp: se desemnează un premier, acesta își formează echipa, iar dacă nu obține votul Parlamentului, procedura trebuie reluată cu un alt premier”, explică acesta.

Cu toate acestea, spune că scenariul alegerilor anticipate rămân o opțiune, însă „nu este de dorit în momentul de față.”

„După doi ani de tensiune politică și electorală, să împingi din nou țara într-o nouă campanie electorală mi se pare destul de riscant”, explică eurodeputatul, adăugând că ar prelungi criza politică și ar putea avea consecințe economice serioase în contextul actualelor dificultăți economice și al războiului din regiune.

Nu în ultimul rând, Eugen Tomac afirmă că experiențele electorale recente ar trebui să îi determine pe liderii politici să fie mai prudenți și consideră că, în actualul context intern și internațional, nu este momentul potrivit pentru declanșarea unei noi campanii electorale.

Întregul interviu cu europarlamentarul PMP Eugen Tomac poate fi urmărit mai jos: