Video Mihai Fifor, la Interviurile Adevărul: „România poate să producă orice prin transfer tehnologic”. Ce spune despre SAFE

Deputatul PSD și vicepreședinte al Comisiei de Apărare, Mihai Fifor, a fost invitat la Interviurile Adevărul, unde a vorbit despre programul SAFE, problemele legate de producția în domeniul Apărării, cât și despre situația actuală din Guvern și din interiorul Partidului Social Democrat.

Prezent în platoul Adevărul, deputatul PSD Mihai Fifor a susținut că programul SAFE este o chestiune majoră pentru România, însă oamenii „trebuie să înțeleagă că sunt bani împrumutați pe 40 de ani”.

„Eu mi-am dorit întotdeauna ca mare parte din ce achiziționăm să se întoarcă în industria de apărare din România (...) Cred că este o oportunitate uriașă ca România să poată să modernizeze, interes există, există parteneriate cu firme extrem de puternice în acest domeniu. Discutam despre ce s-a întâmplat la Mediaș, uzina București”, a declarat el.

Ce spune despre războiul hibrid

Întrebat despre situația din Mediaș, unde o parte din firme colaborează cu Otokar, fiind suspiciuni că există suspiciuni de legături cu Rusia, el a răspuns: „Este o colaborare între serviciile de informații când discutăm despre înzestrarea armatei. Am văzut și eu ceea ce s-a vehiculat, dar sper ca cei care monitorizează aceste contracte să fie atenți, nu ne dorim să avem astfel de breșe, mai ales că suntem în situația în care avem un conflict armat la graniță, și așa suntem supuși unui război hibrid”.

Amintim că acordul pentru furnizarea a peste o mie de autovehicule tactice blindate de tip ușor a fost câștigat în 2024 de compania turcă Otokar. Aceștia au fost obligați de Ministerul Apărării să colaboreze cu firme înregistrate în România, iar subcontractantul ales de Otokar a fost firma Automecanica SA din Mediaș, cumpărată în 2022 de Sergei Glinka, fost CEO al companiei ruse Transmashholding, firmă sancționată pentru sprijinirea invaziei din Ucraina.

Întrebat cum ar putea România să evite o posibilă scurgere de informații din domeniul de Apărare, deputatul PSD a declarat: „Pentru asta sunt serviciile de informații. Există măsurile specifice pe care serviciile le au în vedere (...) În general lucrurile au fost ținute sub control. Eu am colaborat bine, România este una dintre cele mai sigure țări.”

Ce se întâmplă cu situația șefilor SRI și SIE

„Atributul Parlamentului îl știm toți, o să vedem, este o discuție, președintele statului are primul cuvânt”, a declarat Mihai Fifor, când a fost întrebat despre șefia serviciilor de informații, adăugând că nu știe însă în ce stadiu sunt discuțiile.

Producția în domeniul Apărării

Mihai Fifor a vorbit totodată și despre situația privind producția în domeniul Apărării, afirmând că: „Sunt dosare sensibile, se procesează mai greu. Noi în sine ne mișcăm mai încet decât alți parteneri NATO, întotdeauna iau ca reper Polonia (...) În România discutăm foarte mult și facem puțin. E o chestiune culturală, dar suntem pe calea cea bună. România a fost printre foarte puținele țări din NATO care și-a îndeplinit obligațiile.”

„România poate să producă orice prin transfer tehnologic. Dacă te duci cum am negociat cu cei de la General Dynamics, ai unde să faci, contează foarte mult cum abordezi”, a adăugat el, subliniind că investițiile în domeniul apărării sunt esențiale și că țara noastră ar putea produce inclusiv drone și rachete.

„România a produs avionul de luptă Șoimul, să nu uităm, pentru care ne chinuim să derulăm programul de dezvoltare cu fabrica de la Craiova. România producea până la începutul anilor 90 la Craiova”, a mai spus deputatul.

El a subliniat că una dintre problemele majore din industria de Apărare este investiția în cercetare și lipsa finanțării în cazul instituțiilor care pregătesc specialiști în acest domeniu.

Ministerul Apărării

Întrebat dacă regretă faptul că PSD nu are Ministerul Apărării, el a declarat: „Ministerul Apărării are un anume specific, ministrul din încăpere are rolul dirijorului, dar lucrurile cu adevărat serioase se desfășoară în partea militară”.

El a vorbit și despre prestația actualului ministru al Apărării, Radu Miruță, împotriva căruia a fost depusă o moțiune de cenzură, afirmând: „Eu l-am criticat și o să critic orice ministru care comite erori. Când la apărare a apărut Moșteanu, care credea că e într-un film western, după care a plecat și a venit domnul Miruță, care are o gândire contabilă. Dar armata României are oameni care trebuie înzestrați, ascultați, militarul care pleacă să își jertfească viața trebuie să știe că este respectat. Armata are un deficit cronic de personal.”

Părerea sa despre Bolojan

Întrebat despre părerea sa despre PNL și Ilie Bolojan, pe care îl consideră un „premier usr-ist”, Fifor a spus: „Eu cred că domnul prim-ministru este cel mai usr-ist. Așa se explică măsurile pe care le ia, obtuzitatea de care dă dovadă câteodată, încăpățânarea lui nu mai e de mult timp productivă.”

„Este genul de om cu care azi bați palma și mâine constați că în ședința de Guvern adaugă alte lucruri, asta nu poate să nu îmi provoace nervozitate (...) Domnul Bolojan nu vrea excepții, ar vrea trași la linie pe toți, dar oamenii nu sunt toți la fel”, a adăugat Mihai Fifor.

Totodată, el a precizat că PSD a intrat la guvernare pentru „a ține țara pe o linie de plutire”, acuzându-l pe Ilie Bolojan că nu este un „partener de dialog”.

Ce se întâmplă în interiorul PSD

Întrebat câte aripi sunt în momentul de față în PSD, deputatul a precizat: „PSD tocmai a avut un congres, în care ne-am votat conducerea, programul. PSD e un organism viu, când cineva a avut ceva de spus a spus, asta nu înseamnă că sunt aripi, avem un parcurs foarte clar”.

El a negat că PSD ar avea un dialog sau că ar putea exista o posibilă colaborare cu AUR.

„Cred că a fost explicit domnul Grindeanu când a spus că nu avem și nu o să avem o colaborare cu AUR”, a declarat Mihai Fifor.

Angajarea răspunderii

Întrebat despre reforma administrativă, el a declarat: „Cred că de data asta domnul Bolojan a înțeles că nu e de glumă, bugetul trece prin Parlament, nu are cum să evite asta. Dacă până acum Parlamentul a fost pus în paranteze în ceea ce privește răspunderea, acum nu mai poate.”

El a vorbit și despre rotativa din 2027, afirmând: „Noi ne dorim să ajungem în 2027 și să facă rotativa, dar depinde de domnul Bolojan.”