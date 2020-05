Proteste violente în Minneapolis, ce condamnă moartea lui George Floyd, bărbatul de culoare sufocat de poliţişti în timpul arestării

Clădirea poliţiei din Minneapolis a fost invadată de protestatari joi seară. Unii dintre ei au spart geamurile şi au aruncat cu focuri de artificii şi alte obiecte către ofiţeri, în timp ce o clădire din apropiere a fost cuprinsă de flăcări, în a treia seară de proteste violente. Oamenii egii au fost nevoiţi să tragă focuri de armă pentru a-i calma pe demonstratari.

Au avut loc proteste şi în alte oraşe din ţară precum New York, Denver, Albuquerque şi Louisville.

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere contrazic Poliţia care a motivat că George Floyd a opus rezistenţă la arestare. Din noile imaginise reiese că bărbatul a fost imobilizat fără probleme de cei doi poliţişti, chiar dacă o parte din operaţiune nu este vizibilă în totalitate din cauza unghiului camerei.

Familia lui George Floyd şi primarul din Minneapolis cer condamnarea la moarte a celor patru agenţi implicaţi în misiunea de arestare a bărbatului de culoare.

Cei patru agenţi de poliţie au fost concediaţi de Poliţia din Minneapolis, dar sunt anchetaţi în libertate.

Cazul l-a făcut să reacţioneze şi pe preşedintele Donald Trump, care a asigurat pe Twitter că a cerut poliţiei federale FBI şi Departamentului Justiţiei să facă lumină în privinţa acestei morţi „triste şi tragice”. Preşedintele SUA a promis familiei şi prietenilor bărbatului că „se va face dreptate”.

The fire at the MPD’s 3rd Precinct was only at one corner 5 minutes ago. It’s now spread across the entire building. With no firefighters on scene... that building will likely be destroyed tonight. pic.twitter.com/t6p3Yv1KYV