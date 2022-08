Dezvăluiri. Şeful Statului Major al SUA  pregătise o scrisoare de demisie foarte dură adresată lui Trump după incidentele din Piaţa Lafayette: „O să mă lupt cu el”

Pe 1 iunie 2020, generalul Mark Milley l-a însoţit pe Trump în drumul spre biserica Saint John de lângă Casa Albă, unde s-a lăsat fotografiat alături de acesta contrar regulilor ca oficialii militari să nu poarte uniforma militară la evenimente politice. Mai mult, a mers împreună cu anturajul prezidenţial prin Piaţa Lafayette de unde mulţimea adunată să protesteze faţă de moartea afro-americanului George Floyd în custodia poliţiei abia ce fusese risipită violent de forţele de ordine.





Fotografiile au stârnit un val de critici atât din partea unor membri ai Congresului SUA, cât şi a unor oficiali militari de rang înalt, care au denunţat faptul că armata tradiţional apolitică se lasă atrasă într-o asemenea manieră în dispute politice.





Scrisoarea e datată 8 iunie şi a fost dezvăluită în volumul în curs de apariţie "The Divider: Trump in the White House 2017-2021”, semnat de Peter Baker şi Susan Glasser.





„Evenimentele din ultimele două săptămâni m-au făcut să mă uit adânc în interiorul meu, astfel că eu nu mai pot să sprijin într-o manieră fidelă şi nici să pun în aplicare ordinele dumneavoastră în calitatea mea de şef al Statului Major. Convingerea mea e că aţi provocat un rău mare şi ireparabil ţării noastre. Cred că aţi făcut un efort concertat în direcţia politizării armatei SUA”, a scris Milley, potrivit New Yorker.





Generalul american a cerut sfatul mai multor persoane – între care fostul şef al Statului Major, generalul Joseph Dunford, un expert în materie de etică militară, unor membri ai Congresului SUA şi unor foşti oficiali din administraţiile Bush şi Clinton – şi în cele din urmă a hotărât să nu-i mai trimită lui Donald Trump scrisoarea de demsie.

„Pur şi simplu o să mă lupt cu el. Dacă vor dori să mă judece la Curtea Marţială sau să mă închidă, n-au decât. Dar mă voi război din interior”, ar fi spus Milley staff-ului său după ce a scăpat o înjurătură.





Generalul Milley a prezentat ulterior scuze pentru că a luat parte la acea şedinţă foto şi a permis să fie implicat în incidentul din Piaţa Lafayette, într-un discurs preînregistrat la Universitatea Naţională de Apărare.





„Nu trebuia să mă aflu acolo. Prezenţa mea la acel moment şi în acel mediu a creat percepţia că armata se implică în chestiunile politice interne. În calitate de ofiţer activ a fost o greşeală din care am învăţat şi sper sincer ca toţi să tragem învăţăminte de pe urma ei”, a spus Milley.