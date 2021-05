Deşi a vrut să stea departe de conflictul israeliano-palestinian, preşedintele Biden, nevoit să intervină: Israelul are dreptul să se apere

Preşedintele american Joe Biden a discutat miercuri telefonic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la scurt timp după anunţul trimiterii unui emisar în Israel şi teritoriile palestiniene, Hady Amr, în contextul escaladării violenţelor în ultimele zile, informează AFP.

"Am avut o discuţie cu Bibi Netanyahu", a anunţat preşedintele Biden la Casa Albă.

"Speranţa mea este ca situaţia să se rezolve cât mai rapid posibil, dar Israelul are dreptul să se apere atunci când mii de rachete sunt lansate spre teritoriul său", a adăugat preşedintele american.

Misiunea lui Hady Amr, un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului de Stat, este aceea de a solicita "în numele preşedintelui Biden o dezescaladare a violenţei", a precizat secretarul de stat Antony Blinken.

Tot miercuri, şeful diplomaţiei americane a discutat telefonic cu premierul Netanyahu, căruia i-a reiterat apelul către toate părţile privind dezescaladarea tensiunilor şi încetarea violenţei.

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a discutat şi el cu omologul israelian, Benny Gantz, cerând ambelor părţi să "ia măsuri pentru a restabili liniştea".

Violenţele din ultimele zile, cele mai intense din ultimii şapte ani, s-au soldat cu moartea a peste 60 de persoane de ambele părţi în atacurile cu rachete ale mişcării islamiste Hamas şi ripostele israeliene; peste 50 de morţi în Fâşia Gaza, dintre care cel puţin 14 copii, şi şase în Israel.

Secretarul de stat american Antony Blinken a anunţat miercuri seară, pe Twitter, că a discutat telefonic cu preşedintele Autorităţii Naţionale Palestiniene, Mahmoud Abbas, şi a cerut încetarea lansării de rachete din Fâşia Gaza către Israel, transmite joi AFP.

"Am vorbit cu preşedintele Abbas despre situaţia actuală din Ierusalim, Cisiordania şi Gaza. Am transmis condoleanţe pentru pierderile de vieţi omeneşti. Am subliniat necesitatea de a pune capăt atacurilor cu rachete şi de a reduce tensiunile", a scris pe Twitter şeful diplomaţiei americane.

"Israelienii şi palestinienii merită în egală măsură libertate, demnitate, securitate şi prosperitate", a adăugat Blinken.

Acesta este primul contact la nivel înalt între administraţia Biden şi liderii palestinieni.

Washingtonul a anunţat miercuri trimiterea unui emisar în Israel şi în teritoriile palestiniene care va pleda pentru dezescaladarea violenţelor, cele mai grave din ultimii şapte ani.

Secretarul american al apărării Lloyd Austin a reiterat miercuri, într-o convorbire cu omologul său israelian, ''susţinerea de neclintit'' a SUA pentru dreptul Israelului de a se apăra, a anunţat Pentagonul, informează Reuters.

"Secretarul (american al apărării Lloyd) Austin a transmis susţinerea de neclintit pentru dreptul legitim al Israelului de a se apăra şi a-şi apăra poporul, şi a condamnat ferm lansarea de rachete de către Hamas şi alte grupări" (teroriste), a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, într-un comunicat.

Şeful Statului Major Interarme din Statele Unite, generalul Mark Milley, a discutat la rândul său cu omologul israelian. "Cei doi lideri au discutat despre situaţia curentă", a informat un comunicat al armatei americane, fără a face alte precizări.

Noua spirală a violenţelor în Israel şi în teritoriile palestiniene survine după ciocnirile din ultimele zile în Ierusalimul de Est, sectorul palestinian ocupat şi anexat de către Israel, şi îndeosebi pe Esplanada Moscheilor. Violenţele din ultimele trei zile s-au soldat cu cel puţin 74 de morţi şi sute de răniţi."(Austin) a reiterat importanţa faptului ca părţile implicate să întreprindă măsuri pentru a restaura calmul", a adăugat Kirby.