Ruşii au folosit un tanc din Al Doilea Război Mondial pe post de „barieră” la un punct de control VIDEO

„A doua armată din lume foloseşte piese de muzeu pe post de sperietori, nimic surprinzător”, se arată în mecajul care însoţeşte înregistrarea video cu tancul dat jos de pe monument. vehiculul miliar a fost plasat alături de un gard improvizat din sârmă ghimpată, pe o şosea din Lisiceansk.

Tancul T-34 a fost principalul tanc al URSS şi a devenit un simbol al Armatei Roşii în cel de-al Doilea Război Mondial, scrie Digi24.

Înregistrarea cu tancul vine la aproape două luni după ce pe reţelele de socializare au fost postate mai multe imagini cu tancuri concepute în 1960, care au fost transportate pe calea ferată spre Donbas.

🤡 In #Lysychansk, the invaders dragged a T-34 tank stolen from a pedestal to one of their checkpoints.



The "second army of the world" uses almost museum exhibits as a scarecrow, nothing surprising. pic.twitter.com/RjJYkHsRLQ