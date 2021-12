Rusia întinde un măr otrăvit? Lavrov, la adresa NATO: Vom propune un „pact de securitate”

„Vom formula în curând propuneri concrete către colegii noştri occidentali şi sperăm că le vor lua în serios”, a declarat şeful diplomaţiei ruse la conferinţa de presă după încheierea reuniunii ministeriale anuale a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).



„Acum nu doresc nici măcar să mă gândesc că Occidentul ar refuza să studieze (propunerea, n. red.). În opinia mea, toţi au putut să-l asculte pe preşedintele Putin şi şi-au dat seama că propunerea noastră este serioasă. O vom transpune pe hârtie”, a spus Lavrov, citat de agenţia de presă EFE, preluată de Agerpres.

Ministrul rus şi-a continuat acuzaţiile la adresa NATO că vrea să-i „îngrădească” ţara şi a denunţat adoptarea unor noi sancţiuni, apreciindu-le drept „infernale” pentru Moscova.

Preşedintele rus Vladimir Putin a propus, miercuri, lansarea unor negocieri cu NATO prin care Alianţa să nu se extindă către Rusia, o aluzie la Ucraina şi Georgia.

În urmă cu două săptămâni, Putin i-a cerut lui Lavrov să negocieze „garanţii de securitate pe termen lung” cu Occidentul.

Marţi, Putin a catalogat extinderea infrastructurii militare a NATO în Ucraina drept „o linie roşie”.

Vladimir Putin face aceste declaraţii după ce a masat peste 90.000 de militari la graniţa cu Ucraina şi a cerut insistent să se întâlnească cu preşedintele american Joe Biden.

Oficiali americani, NATO şi ucraineni au tras un semnal de alarmă în ultimele săptămâni din cauza mişcărilor neobişnuite de trupe ruseşti în apropierea graniţei cu Ucraina şi au avertizat că Moscova s-ar putea pregăti să lanseze un atac.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marţi că Ucraina este un partener „foarte important” pentru Alianţă şi va primi sprijin politic şi practic în faţa ameninţării ruse.

Miercuri, Stoltenberg a transmis Rusiei că „nu are niciun drept de veto” în cazul în care se va decide ca Ucraina să devină membră a Alianţei Nord-Atlantice.

„Rusia nu are niciun drept de veto, nu are nimic de spus şi nu are dreptul să stabilească o spirală de influenţă pentru a încerca să-şi controleze vecinii”, a declarat Stoltenberg în conferinţa de presă de la finalul reuniunii miniştrilor de Externe din NATO.

Stoltenberg a catalogat drept inacceptabil faptul ca în zilele noastre unii actori geopolitici să pretindă că au dreptul la „sfere de influenţă” prin care să-şi controleze vecinii.

Stoltenberg a reiterat că NATO este o alianţă defensivă şi că Rusia trebuie „să respecte voinţa poporului ucrainean”.

El a insistat totodată asupra faptului că Ucraina este o ţară independentă, suverană, cu frontiere recunoscute pe plan internaţional, cuprinzând peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014, precum şi regiunea Donbas, dintre care o bună parte este controlată de separatişti proruşi susţinuţi militari de Moscova.