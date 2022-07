Putin trimite puşcăriaşi să lupte în Ucraina: cine supravieţuieşte şase luni nu se întoarce la închisoare. Ce spun rudele deţinuţilor care au plecat pe front

Informaţia a fost prezentată de portalul rus de investigaţii jurnalistice „Important Stories“.

Alţi doi puşcăriaşi ar fi fost răniţi şi se află într-un spital din Luganskul ocupat, dar nu sunt trecuţi în registre cu numele lor.

Jurnaliştii de la „ Important Stories“ au stat de vorbă cu rudele deţinuţilor. Oksana mătuşa deţinutului Maxim, care are două condamnări la activ, până la vârsta de 21 ani, ultima pentru furtul unei maşini. Femeia a aflat că nepotul ei a plecat din colonia închisorii IK-7 Yablonevka din Sankt Petersburg, deşi mai avea doar un an până la ispăşirea pedepsei: „Nu am vorbit cu el o lună şi jumătate. M-a sunat pe 3 iulie, pe la orele 19.00-20.00, dar am ratat apelul. M-am gândit că mă va suna mai târziu, dar Maxim nu a sunat. Pe 12 iulie, mama lui m-a sunat şi m-a întrebat dacă Maxim m-a contactat. Am răspuns ca nu. Apoi, ea a spus că părea să fi plecat în Ucraina. Potrivit ei, Maxim a sunat pe 10 iulie din regiunea Rostov şi a răspuns la toate întrebările ei: «Mamă, nu pot vorbi»”.