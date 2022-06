O rafinărie de petrol din Rusia a fost atacată. Momentul în care o dronă kamikaze se prăbuşeşte în ea VIDEO

În clipurile video apărute pe reţelele de socializare apare o dronă ucraineană deasupra rafinăriei, înainte ca aceasta sa explodeze.

Potrivit autorităţilor locale, nu există victime, iar pompierii lucrează pentru a stinge focul. Rafinăria din Novoşahtinsk are o capacitate anuală de 7,5 milioane de tone, scrie Reuters. Fabrica este una dintre puţinele construite în Rusia în ultimele decenii. Şi-a început activitatea în 2009.

More footage showing the demilitarization of #Rostov region, #Russia. pic.twitter.com/VFMCnd8D9Y