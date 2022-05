Ministerul rus de Externe: Rusia nu va folosi arme nucleare în Ucraina

Alexei Zaitsev, un purtător de cuvânt al Ministerului rus de Externe, a declarat reporterilor că Rusia nu va folosit armele nucleare în cadrul aşa-numitei „operaţiuni militare speciale” în Ucraina, un risc pe care oficialii occidentali l-au discutat public în repetate rânduri.

Directorul CIA, William Burns, a declarat pe 14 aprilie că, având în vedere eşecurile suferite de Rusia în Ucraina, „niciunul dintre noi nu poate privi relaxat ameninţarea reprezentată de o potenţială recurgere la arme nucleare tactice sau arme nucleare cu randament redus”.

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a afirmat în cadrul unui interviu acordat The Associated Press că ar fi „inacceptabil” să fie folosite arme nucleare în războiului din Ucraina, dar nu a putut preciza dacă Rusia are astfel de planuri.